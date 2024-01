10 důvodů proč na jarní prázdniny zůstat na českých horách

České hory? Alpy? Zůstat doma? Kam na hory s dětmi, aby byla spokojená rodina i vaše peněženka.

Kam na jarní prázdniny? Ty se nezadržitelně blíží a s nimi i rozhodnutí, kam za zimním dobrodružstvím. Jednodenní výlety z domova? Na týden do Alp? Pokud jste připraveni poslouchat 6 hodin otázky typu Už tam budem?, tak proč ne. Za nás je nejlepší variantou vyrazit do východních Krkonoš a máme k tomu hned 10 pádných důvodů:

1. Kratší cesta díky nové dálnici

D11 zrychlila příjezd do východních Krkonoš až o hodinu. Z Prahy jste v Peci za 100 minut, z Hradce za 70 minut. Pokud míříte do Janských Lázní nebo Černého Dolu, pak bude cesta ještě o chvíli kratší. Svačina na cestu nebude třeba!

2. 50 km sjezdovek různých obtížností

Zvolte si místo s vyšším počtem sjezdovek. Na nich se lyžaři rozptýlí a vy si pohodlně zalyžujete. Třeba ve SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC máte k dispozici 66 sjezdovek s nabídkou 50 km na 1 skipas. Mezi areály přejedete pohodlně bezplatnými skibusy, a tak můžete každý den objevovat nové trasy.

3. Otestujte nejnovější modely lyží zdarma

Co takhle si vyzkoušet, jak to frčí na nejnovějších modelech? O víkendech si v Janských Lázních a na Černé hoře můžete zdarma na hodinu půjčit nejnovější lyže od Atomic a Salomon. Stačí se zastavit v testovacích centrech a vybrat si mezi nabroušenými krasavci.

4. Lyžařská škola hned u hlavních sjezdovek

Předat dítě na chvíli zkušenému instruktorovi, podívat se na první dvě jízdy v dětském LIVE parku a vyrazit v klidu na velké sjezdovky. To je ideální scénář každého rodiče. V areálech SkiResortu ČERNÁ HORA - PEC jsou hned u hlavních sjezdovek velké dětské LIVE parky s pojízdnými koberci a výukovými prvky. Lekce doporučujeme rezervovat online dopředu, ať máte jistotu, že první šťastné obloučky nezkazí plná kapacita. Pro děti do 5 let tu mají speciální privátní výuku Malý lyžař, ke které dokonce zdarma půjčí lyžařské vybavení.

5. Černým koněm mezi areály je Černý Důl

Jestli milujete široké sjezdovky obsluhované sedačkovými lanovkami, vyzkoušejte areál Černý Důl. Zaparkujete tu zdarma hned pod sjezdovkou. U moderní čtyřsedačky Family Express je velký dětský LIVE park s pojízdným pásem i dětským vlekem. Areál není tak známý jako Černá hora nebo Pec a nabízí tak největší pohodlí pro celou rodinu.

6. Sáňky, snowtubing, bobovku a šipku v aquacentru

Lyžovat celý den děti obvykle nevydrží. Co podniknout dál? Vyrazte na Černohorskou sáňkařskou cestu, měří dlouhé 4 kilometry a je nejstarší sáňkařskou cestou v republice. Vedle saní tu můžete zaskočit i na snowtubing do Janských lázní. Děti bez pochyb nadchne bobová dráha. Díky osvětlení je otevřena až do večerních hodin a díky ochranným štítům jezdí, i když počasí není moudré. Pokud chcete chvilku uniknout sněhu, v Janských Lázních navštivte aquacentrum.

7. Dechberoucí výhledy



Po palačinkových hodech v CrêPec se hodí vyrazit na procházku. Společné fotky ze Stezky korunami stromů si můžete dovézt jako milou vzpomínku. V zimní sezóně pořídíte přes SkiResort vstupenky na stezku dokonce o 10% levněji. Máte ještě vyšší ambice? Můžete pěšky nebo lanovkou rovnou na Sněžku!





8. Ušetřete až 30 % při online nákupu s předstihem

Moudří vědí, že nákup s předstihem se vyplácí. Pokud už máte termín dovolené, seženete skipasy online až s 30% slevou. U 5, 6 a 7 denní skipasů navíc získáte zdarma večerní lyžování a 1 jízdu na bobové dráze. Ceny skipasů od loňské sezóny nezdražily. Naopak dětské skipasy jsou v porovnání až o 33% levnější.

9. Nové zážitky na dosah

Skialpy? Nový trend na vzestupu! Půjčovny SkiResort Live mají v nabídce i skialpové sety pro dospělé a děti. Jste-li začátečník, bude se hodit skialpový výlet s průvodcem, který vám vše ukáže a navrhne trasu na míru. Rodinné selfie ze slunečných hřebenů bude už jen třešničkou dobrodružné dovolené.

10.Skibusem pohodlně, za chvilku a bez placení

Konec otravnému přejíždění autem. Pro vaše pohodlí mezi areály jezdí zdarma skibus. Nemusíte se bát dlouhého čekání. Skibus vás doveze všude a staví i před Stezkou korunami stromů. Pokud můžeme doporučit něco speciálního, nechte se svézt rolbou SkiTour mezi Černou horou a Pecí. Stačí mít platný skipas nebo jednorázově koupit jízdu za 50 Kč.