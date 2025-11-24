Kultura

Česko se poprvé stalo členem výboru pro ochranu dědictví UNESCO

ČTK ČTK
před 12 hodinami
Česká republika bude do roku 2029 členem Mezivládního výboru pro ochranu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (World Heritage Committee). Zvolili ji v pondělí v Paříži delegáti valného shromáždění států, které jsou stranami úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO.
Lednicko-valtický areál. Archivní foto.
Lednicko-valtický areál. Archivní foto. | Foto: České dědictví UNESCO

Česko se stalo členem výboru poprvé, informovala za ministerstvo kultury Ivana Awwadová.

Volba podle ministerstva představuje významný milník v mezinárodním působení České republiky v ochraně kulturního i přírodního dědictví.

"Naše země je v této oblasti aktivním a respektovaným partnerem a členství ve výboru nám umožní ještě intenzivněji přispívat k mezinárodní spolupráci, odborné debatě i férovému rozhodování o světových památkách," uvedl končící ministr kultury Martin Baxa (ODS).

