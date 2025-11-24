Česko se poprvé stalo členem výboru pro ochranu dědictví UNESCO

Česko se stalo členem výboru poprvé, informovala za ministerstvo kultury Ivana Awwadová.
Volba podle ministerstva představuje významný milník v mezinárodním působení České republiky v ochraně kulturního i přírodního dědictví.
"Naše země je v této oblasti aktivním a respektovaným partnerem a členství ve výboru nám umožní ještě intenzivněji přispívat k mezinárodní spolupráci, odborné debatě i férovému rozhodování o světových památkách," uvedl končící ministr kultury Martin Baxa (ODS).
Letos vyprší mandát ve výboru 12 státům, mezi nimi Argentině, Belgii, Řecku, Indii, Japonsku, Mexiku nebo Kataru. Česko získalo nový čtyřletý mandát. Snažit se bude posilovat odbornost a transparentnost v rozhodování. Má klást důraz na geografickou a tematickou rovnováhu při zapisování nových statků na Seznam světového dědictví UNESCO a snažit se o dialog.
Česká republika je členem UNESCO od 22. února 1993, kdy se po rozdělení Československa stala samostatným členem. Československo bylo jedním ze zakládajících členů organizace od jejího založení v roce 1946. Na Seznam světového dědictví UNESCO zapsalo 17 statků kulturního a přírodního dědictví, jako je historické centrum Prahy nebo Lednicko-valtický areál. UNESCO chrání i nehmotné dědictví, z nich například dochované lidové tradice, jako je slovácký tanec verbuňk nebo masopustní průvody na Hlinecku.