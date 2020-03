I výstavu je možné vidět on-line. České galerie se přizpůsobují nové situaci

Začínáme

Eleonora z Toleda, šlechtična z 16. století, si nasadila roušku. Vypadá to jako podvratný zásah britského streetartového umělce Banksyho, kdyby si vzal do parády jeden z nejkrásnějších portrétů ve sbírkách pražské Národní galerie od manýristického malíře Agnola Bronzina. Ve skutečnosti se největší česká sbírková instituce umění na Facebooku připojila k výzvě Roušky všem.

I když muzea a galerie jsou kvůli karanténě zavřené, hledají, jak zůstat v kontaktu se svými návštěvníky. Zůstávají aktivní - a někdy i aktivistické.

"Každé ráno vám přinášíme čerstvou dávku umělecké inspirace z našich sbírek," hlásí na Facebooku benešovské Muzeum umění a designu, které pro dnešek vybralo dílo Jiřího Koláře nazvané Honoré de Balzac. Ke koláži laděné do růžové barvy je připojen krátký kurátorský výklad.

Téměř všechny velké české galerie dnes nabízejí pohled do svých sbírek přes internet. To není nic nového, digitalizace probíhá mnoho let, až teď ale nastal čas, kdy se on-line sbírky a virtuální prohlídky stálých expozic dostávají do popředí zájmu. Mnoho galerií reviduje své digitální archivy a na webových stránkách, Facebooku či YouTube nabízejí příspěvky k nedávným i vzdálenějším akcím.