Skoro vyprodáno, přidáváme. Rammstein oznámili další koncert v Letňanech

Za necelých 14 dnů se německé rockové kapele Rammstein podařilo téměř vyprodat plánované vystoupení na pražském Letišti Letňany. V největším koncertním areálu v metropoli, kde v posledních letech účinkovaly hvězdy jako Rolling Stones nebo Ed Sheeran, se představí 15. května 2022. Nyní skupina přidává další večer.

Rammstein tak v Praze zahrají 15. a znovu 16. května, oznámila ve středu odpoledne pořadatelská agentura Live Nation. Vstupenky v cenách od 1990 do 2990 korun budou k dispozici od tohoto čtvrtka odpoledne v sítích Ticketmaster, Ticketportal a Eventim.

"Díky obrovskému zájmu o koncert se kapela rozhodla vyjít fanouškům vstříc a přidává druhý termín. Ten se uskuteční o den později," uvedl Ondřej Pojzl z Live Nation. Že je první koncert už téměř vyprodaný, napsal server Idnes.cz.

Všechny vstupenky budou personalizované, to znamená vázané na jméno vytištěné na lístku. "Jeden zákazník může zakoupit maximálně šest kusů vstupenek na koncert. Děti mladší 15 let musí být v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let," upozorňují pořadatelé.

Rammstein patří mezi nejinovativnější koncertní kapely současnosti. Proslulí jsou velkou divadelní show plnou ohňostrojů, ohňů, dělbuchů a světel.

V Edenu naposledy postavili scénu, které dominovala budova s vysokou věží. "Své také udělalo oddané publikum, včetně mnohých fanoušků s tetováním nebo těch, kteří větší část koncertu vydrželi s nasazenými plynovými maskami," popsal v recenzi na Aktuálně.cz kritik Josef Vlček.

Podle něj už Rammstein nehrají zběsilý metal, jako když začínali v 90. letech minulého století, dokonce ani syrový industrial z minulé dekády. Čím dál větší roli v jejich hudbě zabírá elektronika. "V desetileté natáčecí pauze mezi rokem 2009 a letoškem si vyvinuli unikátní styl, který by bylo možné nazvat industriálním metalovým šansonem," uvedl kritik.

Podle něj zpěvák kapely Till Lindemann uhrančivým basem do hudby recituje své básně nebo vypráví.

Rammstein v roce 1994 založili hudebníci pocházející z východní části Německa. Název kapely připomíná město, kde se koncem 80. let během letecké přehlídky stala nehoda, při níž zahynuly desítky lidí. Samotný výraz rammstein v němčině znamená beranidlo.

Fanoušky si skupina získala již roku 1995 debutovou deskou Herzeleid. Z ní pocházejí singly Du riechst so gut, Asche zu asche nebo Rammstein, které jsou dosud součástí koncertního repertoáru.

Poté co americký režisér David Lynch zařadil jejich skladby na soundtrack k filmu Lost Highway, začala mít formace ohlas také v USA.

"Rammstein jsou jako lesní požár. To také ve své podstatě není nic hezkého, ale pokud už se člověk stane jeho svědkem, fascinovaně na něj hledí, protože má v sobě nějakou neodolatelnou přitažlivost," řekl kytarista Paul Landers.

Kapela dnes platí za největší hvězdu žánru neue deutsche Härte, což lze přeložit jako "nová německá tvrdost".

"Přitahují nás témata z okraje společnosti, z tenké hranice mezi povoleným a zakázaným," komentuje Landers texty skupiny, jež se zabývají sadomasochismem, homosexualitou, nekrofilií, sexem či násilím.

Rammstein od roku 1995 vydali sedm studiových alb, to poslední, bezejmenné, se objevilo krátce před koncerty v Edenu roku 2019.

"Po zvukové stránce stále drží prst na tepu doby. Zvuk nahrávky působí kompaktně a 'živě', patrně i proto, že kapela tvořila a následně natáčela z valné části takříkajíc postaru, společně v jedné místnosti," napsal o desce na Aktuálně.cz kritik Petr Korál.