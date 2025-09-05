Dvořákovu Prahu zahájí elitní Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr

Vedle komické dvojice Igudesman & Joo, jejichž program Sound New World vznikl na objednávku festivalu, nabídne řada Bez kravaty koncert uskupení Philharmonix složeného z hráčů Berlínské a Vídeňské filharmonie, Cello Duello, hornistku Berlínské filharmonie Sarah Willisovou s programem Mozart y Mambo a violoncellistu Jiřího Bártu s hosty v programu Bach Meets Bolling.
Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr vystoupí na Dvořákově Praze vedle zahajovacího koncertu také 6. září spolu s houslistou Julianem Rachlinem. Téměř vyprodáno hlásí i řada Dvořák Collection, letos zaměřená na písňovou tvorbu Antonína Dvořáka. V péči kurátorky Kateřiny Kněžíkové vznikly čtyři různé programy s řadou hostů, celou sérii zahájí 8. září její koncert se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Robertem Jindrou.
Programová řada Pro budoucnost od svého vzniku v roce 2020 dává prostor mladým orchestrům. Letos poprvé se v ní představí zahraniční těleso. Gustav Mahler Jugendorchester, který v roce 1986 založil dirigent Claudio Abbado, zahraje 9. září pod taktovkou Manfreda Honecka 5. symfonii Gustava Mahlera.
Rezidenčním tělesem festivalu je opět Česká filharmonie, která chystá dvě vystoupení: 16. září nejprve zazní Houslový koncert č. 3 Wolfganga Amadea Mozarta následovaný Šestou symfonií Sergeje Prokofjeva. V roli sólisty a dirigenta se představí Leonidas Kavakos. V pátek 19. září se do čela orchestru postaví britský dirigent Robin Ticciati.
Saský státní orchestr Drážďany povede 14. září její šéfdirigent Daniele Gatti, jako sólista v Klavírním koncertu Roberta Schumanna se představí Kirill Gerstein. Klavírista András Schiff vystoupí 15. září jako umělecký vedoucí Chamber Orchestra of Europe a zároveň jako sólista ve dvou Mozartových koncertech. Festival 23. září zakončí Francouzský národní orchestr a jeho umělecký ředitel Cristian Macelaru.
Loňský ročník Dvořákovy Prahy navštívilo přes 18 500 diváků, což je nejvíce v dosavadní historii festivalu. Akce nabídla 28 koncertů a deset doprovodných událostí.