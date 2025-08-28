Magazín

Vila Karla Hašlera je na prodej. Skvost s pohnutou historií můžete mít "za hubičku"

včera
Jen pár kilometrů za Prahou se objevila unikátní nabídka, která spojuje slavnou minulost s nečekaně dostupnou cenovkou. Na prodej je letní sídlo legendárního herce a písničkáře Karla Hašlera. Vila, kterou si nechal postavit v roce 1913, může být vaše - a rozhodně má co nabídnout.
Hašlerova vila - snímek z roku 2013.
Hašlerova vila - snímek z roku 2013. | Foto: Wikimedia Commons

Autorem stavby se stal renomovaný architekt Bohumil Sláma, známý mimo jiné jako tvůrce ikonické budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě či několika činžovních a poštovních domů po celé Praze. 

Vila v Libčicích nad Vltavou je tak nejen architektonickým skvostem, ale i vzácným kouskem kulturní historie.

Letní útočiště, další majitelé a cena

Objekt sloužil jako letní sídlo Karla Hašlera, jehož písně dodnes znějí v českých domácnostech. Krásné místo ho ale neochránilo před hrůzami války. Jeho život skončil tragicky v roce 1941 v koncentračním táboře Mauthausen, kde ho brutálně zbil opilý esesák.

Po válce dům vystřídal řadu majitelů, z nichž někteří na historickou hodnotu příliš nehleděli. To se změnilo až v roce 2011, kdy se objektu ujal nový majitel s citem pro rekonstrukci a respekt k původní podobě.

Foto: Nestlé Česko

Třípodlažní budova je obklopena rozlehlou zahradou, kde nechybí vzrostlé stromy či altán. Zájemce může uchvátit třeba nová střecha a opravený vnější plášť, okna vyměněná na severovýchodní straně, dubové parkety, vstupní portál s terasou, půlkruhový výklenek, který dává domu charakter a celková atmosféra noblesy a klidu.

Dispozice čítá šest prostorných pokojů, které můžete upravit podle svých představ - ať už hledáte rodinné bydlení, letní rezidenci nebo výjimečný prostor pro podnikání.

Vilu s tak silným příběhem, architektonickou hodnotou a obrovským pozemkem kousek od Prahy, si můžete pořídit za 24 900 000 Kč.

Hašlerova vila - snímek z roku 2013.
Hašlerova vila - snímek z roku 2013. | Foto: Wikimedia Commons
 
