Korejské toasty naplněné k prasknutí. Na Žižkově vzniklo bistro s vtipnými detaily

Korejské toasty naplněné k prasknutí. Na Žižkově vzniklo bistro s vtipnými detaily
Bbred - místo, kde dostanete nadupaný sendvič, odpočinete si v minimalistickém interiéru a nasajete atmosféru kaváren, jaké byste mohli znát třeba z Hanoje nebo Soulu. Ve velkém se zde "toastuje" jen pár kroků od Žižkovské věže, která jako by střežila všechny okolní podniky.
Nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad otevřeli toastové bistro inspirované korejským street foodem, evropskou estetikou a žižkovskou atmosférou. A zabodovali nejen chutí, ale i vtipnými designovými detaily.
"Taiyaki už byla rutina, Žižkov nás bavil. Chtěli jsme změnu, něco čerstvého, co nás zase bude bavit dělat každý den," vypráví majitelé bistra.
Název bistra vznikl vlastně omylem. Měl to být "bbread" - hravý odkaz na chléb s korejskou estetikou zdvojených písmen, ale překlep změnil vše. "Líbilo se nám, když slovo začíná dvojitým písmenem. Viděli jsme to v Koreji a vypadalo to esteticky. Jenže při psaní jsem omylem vynechala písmeno "a" a místo "bbread" vzniklo "bbred". Vypadalo to hezky, tak jsme to nechali," popisuje spolumajitelka bistra. Zobrazit 14 fotografií
Příběh změny, náhody i pečiva. Andy Do a Dan Dang - partneři v životě i v byznysu - se po úspěchu s Taiyaki Barem, kde servírují vafle ve tvaru rybiček, rozhodli pro krok jiným směrem. Nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad otevřeli toastové bistro inspirované korejským street foodem, minimalistickou estetikou a žižkovskou atmosférou. A zabodovali nejen chutí, ale i vtipnými designovými detaily.

"Taiyaki už byla rutina, Žižkov nás bavil. Chtěli jsme změnu, něco čerstvého, co nás zase bude bavit dělat každý den," vypráví majitelé bistra na úvod rozhovoru.

A tak vznikl Bbred - místo, kde dostanete nadupaný sendvič, odpočinete si v minimalistickém interiéru a nasajete atmosféru kaváren, jaké byste mohli znát třeba z Hanoje nebo Soulu. Ve velkém se zde "toastuje" jen pár kroků od Žižkovské věže, která jako by střežila všechny okolní podniky.

Bbred - chyba, která se stala značkou

Název bistra vznikl vlastně omylem. Měl to být "bbread" - hravý odkaz na chléb ve spojení s korejskou estetikou zdvojených písmen, ale chyba změnila vše. "Líbilo se nám, když slovo začíná dvojitým písmenem. Viděli jsme to v Koreji a vypadalo to esteticky. Jenže při psaní jsem omylem vynechala písmeno "a" a místo "bbread" vzniklo "bbred". Vypadalo to hezky, tak jsme to nechali," popisuje spolumajitelka bistra.

"Od té doby je to prostě ono. Hodně lidí to čte různě, často jako 'bí bred', ale pro nás je to jednoduše jen 'bred'," doplňuje.

Náplň všude po obličeji a minimalismus

Jednoduchá není jen výslovnost názvu, ale i nabídka. Menu čítá pouze pár položek a každý toast i drink má svoje místo. Favority jsou Goggi a Hoisin Bae - sendviče tak plné šťavnatých náplní, že první sousto vám dost možná skončí na bradě či na nose. A to je v pořádku. V Bbred musí všichni počítat s tím, že si pochutnají a kapku se umažou. Proto možná zvažte, zda sem zajít na první rande.

"Proto jsme začali dávat rukavice ke každému toastu. Lidi si o ně sami říkali," říkají a dodávají: "Někomu to nesedí kvůli ekologii, proto se snažíme vyvažovat to třeba nerezovými brčky."

A když už jsme u detailů - Bbred je právě o nich. Na první pohled vás může zaujmout velký toast na zdi či vtipný zásobník na kapesníky z pečiva. Tyto designové prvky nenásilně rozbíjí jinak minimalistický interiér. Výrazná je pak i otevřená kuchyně, díky které prostor působí živěji.

Od Eggdropu přes Chun až ke klidnějšímu Bbredu

Zatímco první podnik partnerů připomíná vesmírnou loď, Bbred je klidnější - plný industriálních prvků, čistých linií a s dostatkem světla. "Přáli jsme si vytvořit klidnější prostor, kde se nám i hostům bude dobře odpočívat a trávit čas," přibližuje pár. "V Asii jsme narazili na kavárny s vibem, který jsme chtěli přenést i k nám. Sami jsme jeli do Koreje úplně vyčerpaní po vánočních trzích na Staromáku a na dovolené jsme si konečně oddechli - a přesně tuhle pohodu chceme dopřát i našim hostům," dodávají majitelé, kteří milují pejsky. Proto je jejich podnik otevřen i čtyřnohým kamarádům.

Andy a Dan se netají tím, že se inspirovali u slavného korejského řetězce Eggdrop, který má na kontě evropské hity jako Chun Café v Amsterdamu nebo Breggs v Německu. Z těchto podniků si vzali to nejlepší a přetavili to do vlastní podoby. O tom svědčí i fakt, že vývoj receptur začal už v listopadu a trval měsíce. "Nejtěžší bylo sehnat správné pečivo," doplňují.

Tím však vývoj podniku nekončí. Všechno ladí dál - toast za toastem. Co nefunguje, mění. Co chutná, zůstává. Dobrá i špatná recenze je pro ně cenná.

Žižkovský poklad s globálním potenciálem?

Bbred je zatím pokladem Žižkova, ale ambice má větší. Další pobočky či franšíza? Možná. "Zatím jsme na všechno dva. Takže žádné přehnané plány nemáme - ale rozhodně máme sny," uzavírá dvojice.

Žižkov tak získal novou gastro perlu - a pokud jste si mysleli, že toast nemůže být zážitkem, Bbred vás pravděpodobně vyvede z omylu. Tak si nasaďte rukavice a dejte si hojně naplněný toastový sendvič.

