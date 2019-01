Nádražka, do které chodil i Magor, končí. Oázu na Smíchově nahradí modernější podnik

Legendární pražskou nádražku, restauraci Oáza na smíchovském nádraží, čeká brzký konec. Podnik spjatý s jednou z nejznámějších postav českého undergroundu Ivanem Magorem Jirousem má podle informací Správy železniční dopravní cesty nahradit modernější stravovací zařízení.

"Zatím jsem v klidu. Šéfem mi bylo řečeno, že smlouvu máme ještě na dva roky, tedy do konce roku 2020. Víc vám k tomu říct nemůžu, protože víc nevím," tvrdí výčepní v Oáze. Jméno prozradit odmítl, nechce být terčem vtipů místních štamgastů. "Nezlobte se, neřeknu vám ani křestní. Kluci by hned poznali, o koho jde," směje se.

Během letošního roku začne kompletní rekonstrukce nádražní budovy na pražském Smíchově. Rekonstrukce se dotkne celého objektu osobního nádraží, tedy jeho střední části i obou křídel. Ukončení se předpokládá na přelomu 2020/2021. V rámci modernizace dojde k vyčištění a otevření prostor odjezdové haly od nepůvodních prvků. Naší snahou je maximální využití budovy, hlavně z hlediska umístění složek vlastníka objektu a komerční sféry. Půjde především o optimalizaci vnitřní dispozice osobního nádraží pro soudobé potřeby uživatelů dráhy a jejího provozovatele tak, aby výsledkem bylo celkové oživení prostor nádraží a zvýšení komfortu pro cestující spojeného s přístupností budovy nádraží. Dojde také k rozšíření nabídky doplňkových služeb pro cestující veřejnost. Nově zde například vznikne komerční prostor pro umístění obchodní jednotky typu supermarket. Veřejné WC se přemístí blíže k hlavnímu pohybu cestujících, samozřejmostí bude jeho bezbariérovost. Ve druhém podlaží v místě stávající restaurace se plánuje zachování gastroprovozu, ale v modernější podobě typu food court. Nejvíce náročné z hlediska provedení prací bude vybudování nových vertikálních komunikací – výtahu v jižním křídle a eskalátorů do stravovacích jednotek umístěných ve 2.NP v centrální (střední) části. Dále dojde k lepšímu prostorovému a funkčnímu uspořádání pokladen, které budou nabízet i prostor pro prodej jízdenek více dopravců. Zveřejnil(a) Správa železniční dopravní cesty, s.o. dne 04. January 2019

Kompletní rekonstrukce nádražní budovy má podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) začít během letošního roku. Informace o opravách, která Facebookem proletěla na začátku ledna, vyvolala jak mezi štamgasty, tak i na sociálních sítích velkou odezvu.

"Nechte Oázu na pokoji! Nechceme uniformní fast food," reagují u příspěvku na stránce SŽDC zastánci pražské nádražky. Podle tiskové mluvčí SŽDC Radky Pistoriusové ale Oáza nezapadá do konceptu moderního gastronomického provozu.

"Ano, rekonstruovat se bude celá výpravní budova, tedy i část, kde je zmiňovaná restaurace. Gastroprovoz ve druhém podlaží v místě stávající restaurace plánujeme zachovat, s přihlédnutím na poskytování služeb obvyklých v 21. století," přibližuje Pistoriusová a potvrzuje, že současný nájemce má smlouvu do 31. prosince 2020.

Možný konec se už řeší i v samotné Oáze. "To víte, že se mě ptají a není jich málo. Každou chvíli někdo přijde a řeší, kam bude chodit, ale i to, co bude s námi," krčí rameny výčepní.

V Oáze čepuje pivo už osm let a pamatuje si i dobu, kdy sem chodíval legendární Magor.

"Jsem zvědavá, kam budeme chodit, až to tu zavřou. Té jejich modernizace a optimalizace se snad ani nechci dožít. Doufám, že k tomu jen tak nedojde," říká žena, která se do Oázy přišla ohřát, protože jí ujel vlak.

Výčep a restaurace se kromě neděle denně otevírají v devět ráno. A prázdné židle se začínají plnit už v tuto ranní hodinu. Na pivo sem zaběhla žena, která se stará o pořádek v okolí, mladík s notebookem nebo dva důchodci, kteří mají namířeno na výlet.

"Řekněme, že tak jeden z dvaceti si tu pivo nedá," směje se výčepák. Když si všimne ženy ve dveřích, automaticky se hrne k pípě a čepuje malou desítku. "Za těch osm let, co tu jsem, už hodně lidí znám a pamatuju si, co si dávají," vysvětluje.

Do Oázy podle něj lidé nechodí jen kvůli levnému pivu. Láká je i jídlo za přiměřenou cenu. Na obědové menu, které včetně polévky vyjde na 90 korun, chodí kromě zaměstnanců blízkých firem například i důchodci z okolí. Každý den je na výběr ze šesti pokrmů, tři z české a zbytek z asijské kuchyně. Tu zde vaří vietnamští kuchaři.

Kvůli plánované rekonstrukci funkcionalistické budovy zmizela ze smíchovského nádraží řada dalších provozoven. V září to byl stánek pana Krutty, který na třetím nástupišti prodával vyhlášené párky v rohlíku, o měsíc později došlo k odstranění stánku krušovické pekárny.

Podobný osud postihl i bistro na pražském Masarykově nádraží, které v rámci rekonstrukce nahradí modernější fast food.

Video: Nádražní restaurace bourají společenské bariéry, koncentruje se v nich genius loci celého města