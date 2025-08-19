Koblihy, za které se vyplatí připlatit. Brněnské duo dobývá Prahu i pražským koláčem

Manželé svůj byznys začali s dětskou pokladnou z IKEA a Brno si je okamžitě zamilovalo. Nejen pro jejich smysl pro humor a chuťově vyladěné koblihy, ale i pro jejich pohostinnost, nápaditost a vřelost.
Sedmatřicetiletý Marek a jednatřicetiletý Michal Richtarovi teď přináší svůj brněnský recept na sladký život i do hlavního města. Konkrétně do pražských Vršovic - na roh Rostovské a Petrohradské. Jak ale jejich nová etapa začala?
"Do Prahy jsme chtěli už roky," říká Marek, který kdysi vedl kavárnu COKAFE v Ostravě. Jenže najít prostor, který by měl atmosféru, světlo a nepřesáhl rozpočet o miliony, nebylo snadné. "Až když jsme objevili tenhle vršovický roh, bylo jasno," dodává radostně.
Kim s Paris a fronty hned ze startu
I když je pražský prostor oproti tomu brněnskému odlišný, od růžového vizuálu neupustili. "Říkal jsem architektovi, že chci, aby to tu vypadalo, jako kdyby Kim Kardashian měla koblihárnu s Paris Hilton," směje se Marek. Výsledek? Růžové detaily a spousta světla. Duo si v Praze vytvořilo svůj svět, kde najdete kávu z rodinné pražírny Father’s a koblihy se smaží o sto šest - podle babiččina odkazu. To však není vše. Z místa dýchá atmosféra, díky které snad každý zákazník odejde s lepší náladou.
Původně měla Kobliha rozvonět Vršovice už v červenci, jak to tak ale bývá, rekonstrukce a plánování zabralo více času, než se očekávalo. "Den D" tak nakonec přišel 15. srpna. A všechno klaplo - lidé stáli frontu snad ještě dřív, než Marek rozehřál olej. "Warm-up" den tak přesvědčil všechny: Praha na Koblihu čekala. "Odešla jsem z Brna před třemi lety. Ale vaše koblihy mi tady chyběly nejvíc," tvrdila jedna ze zákaznic během zahřívacího dne.
I tak ale musí zůstat ve střehu a pořádně zamakat. S dětskou pokladnou by jim to v metropoli už asi nevyšlo. "Naivita nám tehdy hrála do karet. Teď už věci řeším důkladněji. Ale občas bych si to bezstarostné nadšení rád připomněl," přiznává majitel podniku. Nová pobočka v hlavním městě tak vzniká s větší zodpovědností - ale pořád se stejným zápalem.
All Stars menu, speciál a pohotovost
Z Brna přivezli své největší hity - takzvané All Stars menu. Místní, ale i návštěvníci stále se rozvíjejících Vršovic si tak pochutnají na příchutích jako Krtkův dort, Krupicová kaše nebo Švestky a Lotusky.
Ale protože každý nový domov si zaslouží poctu, přidali i jeden zbrusu nový kousek: koblihu inspirovanou pražským koláčem. "Přetvářet české klasiky do podoby koblih nás totiž moc baví," dodává Marek. Výsledkem je plněná kobliha, která propojuje staropražské chutě s lehkostí moderní cukrařiny. Vymýšlení nových příchutí není náhodný proces. Marek sbírá inspiraci na cestách, v kuchařkách, ale hlavně u babičky Zdiši. "Její ovocné knedlíky se strouhankou mě inspirovaly k několika koblihám," přiznává.
Přestože bude Marek v Praze osobně přítomen, Brno rozhodně neopouští. "Brnéčko je doma," říká. Bude tak pendlovat, dokud to půjde, a mezitím zaučovat tým v nové pobočce. "Myslím, že tady brzy bude tým, který to zvládne líp než já," tvrdí. A jestli cítí tlak, že musí zabodovat? Rozhodně. Tak velký, že skončil i na pohotovosti. Naštěstí "jen" s vyčerpáním.
Koblihomat a komunita
Stejně jako v Brně se i v Praze lidé dočkají koblihomatu - automatu, který 24/7 vydává lahodné koblihy. Ten současný je přepravený z Brna a čeká na vhodné místo. "Chtěli bychom ho dát někam, kde je hlad po sladkém," směje se Marek. Pražské zákazníky, ze kterých se možná stanou i jejich noví přátelé, tak prosí o pomoc s nalezením vhodného místa.
V Brně se kolem Koblihy vytvořila komunita - čtvrteční zákazníci z barů, univerzitní vědci, kteří si nechávají koblihy dovážet až do laboratoří. V Praze asi bude všechno trochu jiné, ale cíl je stejný: vytvořit místo, kde se lidé cítí dobře. "Nechceme být jen další pražský podnik. Myslím, že náš přístup, otevřenost a upřímná pohostinnost si tu najdou své lidi," přeje si.
Sen a mňamdočíči
Kobliha má za sebou osm let sladkého příběhu a vršovickou pobočkou to pravděpodobně nekončí. "Moje rodná Ostrava by si Koblihu zasloužila," říká Marek laškovně. Než se ale se svým parťákem vydá dobývat další města, má ještě jeden sen: otevřít koblihárnu na letišti Václava Havla. "Odmala mě fascinují letiště. Představa, že si člověk před odletem dá naši koblihu a výběrovou kávu - to by bylo něco," popisuje s nadšením. Tohle všechno je však hudba budoucnosti.
"Věřím, že i v Praze najdeme lidi, kteří s námi budou tenhle koblihový příběh psát dál. Jsme vděční za všechny, co k nám zajdou," uzavírá mistr smaženého těsta, který při ochutnávání vlastních výrobků často zvolá: "Mňamdočíči!"