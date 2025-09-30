Kapela Twenty One Pilots se po čtyřech letech vrátí na Colours of Ostrava

Do Ostravy dorazí kapela na svém celosvětovém turné a představí nedávno vydané album Breach. "Svět, který Twenty One Pilots stvořili včetně stylu vyprávění s přesahem mimo hudbu do videoklipů, grafiky nebo šifrované komunikace, nemá obdoby. Máme obrovskou radost, že se k nám dvojice vrací," řekl umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek.
Twenty One Pilots podle něj platí za jednu z nejlepších kapel naživo. V roce 2022 si jejich koncert užilo na Colours of Ostrava 40 000 posluchačů. Na jejich vystoupení čekali někteří v prvních řadách celý den. Koncert měl i českou linku. V akustické verzi na trumpetu zazněla píseň Co jste hasiči. Koncerty chystané na příští rok mohou být na nějakou dobu poslední. "Zpěvák Tyler Joseph se v nedávném prohlášení vyjádřil, že neví, kdy se po současném koncertování kapela vrátí. Vystoupení na Colours of Ostrava na červenec 2026 je teprve třetím potvrzeným koncertem chystaného turné," uvedl Bambas.
Twenty One Pilots mají na svém kontě prestižní ocenění včetně Grammy, MTV VMA nebo Billboard Music Awards. "Duo využívá ve své hudbě širokou paletu vlivů, žánrově je tak těžko zařaditelné. Mícháním rapu, elektroniky, popu, rocku a indie vytvořili vlastní hudební svět, který umí být stejně přímočarý jako plný tajemství, a skvěle tak doplňuje příběh vystavěný okolo skladeb samotných," doplnil mluvčí.
Festival Colours of Ostrava se uskuteční tradičně v areálu Dolní oblasti Vítkovic. Vstupenky jsou aktuálně v prodeji za 3 790 korun, 2 490 korun stojí čtyřdenní vstupenka pro návštěvníky od 15 do 21 let, 1 490 korun pro děti a 15 990 zájemci zaplatí za VIP vstup.