Sting v Brně roztančil publikum. Předvedl zvučný hlas a precizní, ale nenucený výkon

S mírným zpožděním a za hlasitých ovací diváků se krátce po osmé hodině večerní Sting objevil na pódiu. Doprovázeli ho bubeník Chris Maas a kytarista Dominic Miller. Hned na začátku do davu vyslal jen vlídné gesto na pozdrav a bez většího otálení zazněly první tóny písně Message in a Bottle. Ačkoliv započal vystoupení skladbou od své bývalé kapely The Police, první půlku večera celkově věnoval spíše kouskům ze své sólové diskografie, jako jsou například Fields of Gold, Englishman in New York nebo nesmrtelná Shape of My Heart.
Sting na to pořád ještě má
Koncert neprovázely žádné proslovy, jen perfektně vyladěný zvuk, kterému dominovala Stingova baskytara, nikoli však nepříjemně. Skvělý zvuk byl doplněn o projekce v analogovém stylu, které publikum vrátily v čase zpět do éry kapely The Police.
Sting stále drží kvalitu svého výkonu na vysoké úrovni, jeho hlas je i po letech silný a zvučný, až se člověk někdy neubrání dojmu, že mikrofon má u úst, jen aby neděsil diváky. Možná jen na konci bylo už na hlase znát mírné vyčerpání, zejména u hitovky Roxanne, kterou si zpěvák v refrénech raději položil o něco níž.
Že na to Sting i po letech takzvaně stále má a nepředvádí jen secvičené předražené divadélko, dokazují i improvizovaná sóla, nová aranžmá písní a neskutečně přívětivá odezva publika. Lidé tančili, skákali a dělali přesně to, co po nich zpěvák svým ostrým podmanivým pohledem žádal.
Skvělý bubeník a magický kytarista
Je ale třeba zmínit, že své zásluhy na kvalitě koncertu měli i doprovodní hudebníci. Bubeník Chris Maas měnil tváře jednotlivých písní chytře zvolenými akcenty a vymazlenou, skvěle naladěnou a nazvučenou bicí soupravou značky Ludwig, osazenou slavnými osvědčenými činely Sabian HHX. Jeho hra měla odezvu i u diváků, kteří s ním tleskali do rytmu i během jeho sól (bohužel ne všem se ale dařilo rytmus udržet, jako například posluchači vedle mě).
Dominic Miller na svůj Fender Stratocaster, snad náhodou barvou laku sladěný se Stingovou basou, hrál jako vždy s takovou lehkostí, že šlo jen těžko rozpoznat, zda se strun dotýká, nebo nad nimi jen čaruje prsty. Jeho dlouhodobá spolupráce se Stingem zajistila, že na pódiu působí jako dokonale sehrané duo, které si mezi sebou ladně pinká sóla, aniž by bylo potřeba slov. Vše je velmi precizní, ale zároveň působí lehce a nenuceně.
Kapela se ke konci nechala rozjásaným publikem ještě jednou přivolat a odstartovala blok hitů jako Desert Rose nebo z diskografie The Police Every Breath You Take. Celý večer pak Sting zakončil poeticky - s elektroakustickou kytarou a svou písní Fragile.
Zpěvák se svým doprovodem nabídl v sobotu večer neuvěřitelný zážitek a pro své fanoušky, kteří si ho nechali ujít, už chystá v Česku další vystoupení. Na festivalu Metronome Prague zahraje letos 21. června, pouhý den po další hvězdě, Nicku Caveovi a jeho kapele The Bad Seeds.