Ve třiasedmdesáti hraje tři hodiny. Springsteen zahájil turné, lístky zdražil

Kdo ve středu večer na americké Floridě sledoval koncert písničkáře Bruce Springsteena s kapelou E Street Band, ani by ho nenapadlo, že společně účinkují po šestileté pauze. Třiasedmdesátiletý držitel 20 cen Grammy odstartoval turné a přesvědčivě doložil, že je zpět v nejlepší formě, píše agentura AP.

Vystoupení ve zhruba čtyřsettisícovém městě Tampa trvalo téměř tři hodiny, jak je u Springsteena zvykem. Začalo skladbou No Surrender a frontman jej zakončil sám jen s akustickou kytarou.

Na pódium zastřešené Amalie areny nastoupilo 19 muzikantů včetně Springsteenovy manželky a zpívající hráčky na akustickou kytaru Patti Scialfy, hráče na elektrické kytary Nilse Lofgrena a Stevena Van Zandta s typickým šátkem na hlavě, bubeníka Maxe Weinberga, baskytaristy Garryho Tallenta a klávesisty Roye Bittana.

Z této dlouholeté základní sestavy E Street Bandu chyběl jen někdejší saxofonista Clarence Clemons přezdívaný Big Man, který zemřel v roce 2011. Od té doby ho v kapele nahradil synovec Jake Clemons, který na sebe také ve středu upozornil hned několika sóly. Při nich jej podporovali čtyři další členové dechové sekce, popisuje agentura AP.

Springsteen se spoluhráči uvedli 28 skladeb včetně hitů Born To Run, Glory Days, Rosalita nebo Backstreets. Přestože některé pocházejí až ze 70. let minulého století, večer neměl nostalgickou náladu. Formace nazkoušela hned šest kompozic ze tři roky starého alba Letter To You. To chtěla už dřív podpořit prostřednictvím koncertního turné, plány však odložila kvůli pandemii. I kvůli tomu teď hudební časopis Rolling Stone s nadsázkou píše, že až budou historici hledat okamžik, kdy v USA definitivně skončila pandemie, mohou ho vymezit právě začátkem středečního vystoupení, kdy Springsteena na pódiu přivítal jekot dvaceti tisíc lidí bez roušek či respirátorů.

Z klasického alba The River vydaného roku 1980, které na posledním turné v roce 2017 hrál celé, tentokrát zařadil jedinou položku, nevázaný song Out In The Street.

Na své si naopak přišli příznivci komponovaného večera hudby a mluveného slova nazvaného Springsteen On Broadway, se kterým zpěvák poslední roky před pandemií opakovaně vyprodával divadlo na newyorské Broadwayi. Podobně jako na něm se také ve středu rozloučil sám akustickým podáním tři roky starého singlu I’ll See You in My Dreams.

Zvukaři každý koncert Springsteenova turné nahrávají a postupně budou profesionálně smíchané záznamy prodávat na webu. Pro muzikanty to představuje dodatečný zdroj příjmů.

Zpěvák už před začátkem turné čelil kritice za to, že zdražil vstupenky. Kvůli algoritmům používaným prodejním systémem se cena těch nejluxusnějších vyšplhala až na rekordních 5000 dolarů za kus, v přepočtu 108 tisíc korun.

Springsteen reagoval tím, že se jedná o excesy způsobené čím dál složitějším prodejem lístků, že většina jich byla k mání za dostupné ceny a že celý život hrával za honoráře lehce pod cenou. "Vím, zdražování je nepopulární. Ale jestli budete pořád naštvaní, až půjdete z koncertu domů, vrátíme vám peníze," odpověděl na výtky.

To podle agentury AP tuto středu nehrozilo. Fanoušci reagovali nadšeně, přes 20 tisíc lidí včetně těch s místy na sezení prakticky celou dobu stálo. Pro některé měla možnost vidět zpěváka naživo snad až náboženský rozměr. "Je to paprsek světla, dlouho jsme na něj čekali," říká posluchač Billy Himmelrich, který na koncert přijel s manželkou Shelly ze sedmdesátitisícového floridského městečka Delray Beach. "Poslouchám ho neustále. Springsteen je pro mě něco jako nejvyšší duchovní," dodává manželka.

Zpěvák, který předloni natočil osmidílnou podcastovou sérii Renegades: Born in the USA s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou, toho tentokrát moc nenamluvil. Soustředil se na hudbu. Pouze v jednu chvíli upozornil na svůj věk. "Když je vám patnáct, koukáte jenom před sebe. Když je vám třiasedmdesát, začínáte se ohlížet. S hodně lidmi se loučíte. Proto musíte co nejlíp využít ten čas tady a teď," řekl.

Přesně to podle agentury AP udělal. Byl energický, vícekrát sóloval na elektrickou kytaru a jednou naopak hrát přestal, aby rukama pomyslně dirigoval dechovou sekci. Jedna skladba plynule přecházela ve druhou, až měl člověk dojem, že poslouchá nekonečný řetěz přídavků. Také podle časopisu Rolling Stone zněl E Street Band sehraně a překypoval energií.

Bruce Springsteeen vyrazil na turné půlstoletí po vydání debutového alba Greetings from Asbury Park, N.J. Přestože už neskáče tak vysoko jako dřív, když zvedne ruce, udělá to po něm celá hala, dodává agentura AP.

Bruce Springsteen začal středeční koncert s E Street Bandem skladbou No Surrender z roku 1984. Foto: ČTK/AP | Video: Spring-Nuts

Na turné s kapelou E Street Band, která ho doprovází také od roku 1972, bude frontman až do konce léta. Čeká ho 62 koncertů, z toho polovina v Evropě, kam přeletí koncem dubna. Česko na programu nemá, nejblíž bude 21. června v německém Düsseldorfu a dále 15. července v Hamburku, 21. července v Hockenheimu a dva dny nato v Mnichově.

Zpěvák v Praze vystoupil dvakrát, poprvé sám roku 1997 v Kongresovém centru a podruhé s E Street Bandem roku 2012 na vršovickém fotbalovém stadionu tehdy zvaném Synot tip arena, což je dnešní Fortuna arena.