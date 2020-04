Festival Rock for People nebude. Nechte si vstupenky na příští rok, žádají pořadatelé

Festival Rock for People, který se měl konat ve dnech 18. až 20. června na královéhradeckém letišti a poprvé v pětadvacetileté historii byl vyprodaný, se letos neuskuteční.

"Dlouho jsme věřili, že se pandemie přežene a společně pak oslavíme její překonání ve festivalovém areálu," oznámil ve čtvrtek ráno ředitel akce Michal Thomes. "Opatření, která jsou v boji proti koronaviru aplikována, nám bohužel neumožňují realizovat festival v rozsahu a kvalitě tak, jak jsme si ho představovali a více než rok připravovali," dodal.

Thomes s pořadateli očekával, že na královéhradecké letiště na letošní Rock for People přijede 30 tisíc lidí. K hlavním hvězdám měly patřit kapely Green Day, The 1975 a Weezer nebo americký raper Machine Gun Kelly.

"Už nyní napínáme veškeré síly k realizaci letošního ročníku v náhradním termínu v roce 2021, a abychom zachovali co nejvíc z aktuálního programu. S agenty a managementy interpretů jednáme o změně termínu, snažíme se o zachování stávajícího lineupu," doplnil Thomes.

Ten zároveň vyzývá fanoušky, aby si nechali zakoupené vstupenky na příští rok, pokud je to možné. "Velká část staveb je již objednána ze zahraničí, kde byly složeny nemalé zálohy. To samé platí v případě umělců. Odevzdali jsme 15 procent DPH ze vstupného, zaplatili nájmy, marketing, provozní náklady a mnohé další. Hotová už je i konečná podoba areálu," vypočítává Thomes.

"Vstupné pokrývá část nákladů na realizaci festivalu, další část příjmu vzniká přímo během festivalu. Pokud bychom nyní měli začít ve větší míře vracet vstupné, znamenalo by to konec festivalu Rock for People," varuje ředitel festivalu. Ten zároveň ale chápe, pokud lidé peníze vrátit potřebují. Pro takové případy budou instrukce k nalezení na webových stránkách festivalu.