Poděkování všem, kdo pomáhali. Klip k singlu Johna Legenda vznikl v Praze

Americký hudebník John Legend, devítinásobný držitel Grammy, svěřil výrobu videoklipu k singlu Bigger Love české produkci. Společnost Milk and Honey Films ho vytvořila v Praze. Píseň vzdává hold všem, kteří nezištně pomáhali v době koronavirové pandemie. Vypráví o lidské solidaritě, soudržnosti a lásce.

John Legend svou novou píseň poprvé představil v průběhu dubnového streamovaného koncertu One World: Together At Home, který zorganizovala zpěvačka Lady Gaga. Cílem bylo vybrat peníze na pomoc lidem z první linie v boji proti koronaviru.

Klip Bigger Love přináší konkrétní tváře a příběhy z celého světa, včetně záběrů dobrovolníků Českého červeného kříže či domácího šití roušek. Na YouTube byl klip zveřejněn 13. května, dosud zaznamenal téměř 330 tisíc zhlédnutí.

"S projektem Bigger Love byla společnost Milk and Honey Films oslovena v podstatě hned první týden karantény. Samozřejmě jsme neváhali a do projektu se nadšeně vrhli. Vše se seběhlo poměrně rychle i díky tomu, že jsme mezinárodní produkcí," uvádí producentka Monika Soukup.

"Spojili jsme síly s našimi kolegy z kanceláří v Los Angeles a Chile. Prošli jsme média, sociální sítě, obvolali známé a dali dohromady pozoruhodné příběhy. Z nich jsme společně s produkcí Johna Legenda vybrali ty nejsilnější a ty jsme on-line zpracovávali a režírovali. Vše se dávalo dohromady u nás v Praze, finální komunikaci jsem vedla z home officu," doplňuje producentka.

"Bylo to nabíjející a situaci kolem, kdy jsme ze dne na den přišli o vše, co nám bylo mile stereotypní, tento projekt zásadně zpříjemnil," dodává Monika Soukup.

Společnost Milk and Honey Films vznikla v roce 1996, produkuje videoklipy, nezávislé filmy a seriály.

Jedenačtyřicetiletý zpěvák a herec John Roger Stephens, známý pod uměleckým jménem John Legend, obdržel devět cen Grammy. Jeho debutové album Get Lifted, které vyšlo v roce 2004, se stalo platinovým. V roce 2015 obdržel ocenění Zlatý glóbus a Oscara za píseň Glory, kterou s raperem Commonem nahrál pro soundtrack k filmu Selma režisérky Avy DuVernayové.

John Legend se často zúčastňuje charitativních akcí. Například roku 2007 vystoupil na londýnském koncertu Live Earth, pořádal akce pro postižené hurikánem Katrina. V roce 2008 zahájil kampaň The Show Me Campaign, při které se snaží přesvědčovat lidi, aby posílali peníze na podporu obětí extrémní chudoby v Tanzanii a Ghaně. Roku 2010 účinkoval na benefičním koncertu Hope for Haiti Now, zisk šel na podporu obětí zemětřesení na Haiti.