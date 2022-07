Do Prahy přijíždí kytarista Jack White. Na prvním koncertu turné se oženil

Po osmi letech se do Česka toto úterý 5. července vrací americký kytarista a zpěvák Jack White. V pražském Foru Karlín představí skladby z nedávno vydaného alba Fear of the Dawn i nahrávky Entering Heaven Alive, kterou teprve zveřejní v červenci.

Vstupenky na stání za 1290 korun jsou stále dostupné v síti Ticketmaster, koncert pořádá agentura Live Nation. "Na žádost umělce bude v sále zakázáno používání mobilních telefonů, které budou uloženy v pouzdře Yondr. Telefon bude možné používat v určených prostorech mimo hlavní sál," avizuje za pořadatele Ondřej Pojzl.

V hlavním sále se pouzdra odemknou až po skončení představení, jinak bude telefon možné vyjmout ve vstupní hale nebo vestibulu. "Myslíme si, že si na chvíli užijete sledování bez vychytávek a zažijete hudbu a naši společnou lásku k ní osobně," vzkazuje kapela.

White používá pouzdra Yondr od roku 2018, s komikem Davem Chappellem patřil k jejich průkopníkům. Cílem je zaprvé zamezit, aby fanoušci na internet nahrávali nekvalitní záznamy z koncertu, zadruhé docílit, aby se soustředili na muziku.

Hudebník o problému poprvé mluvil před osmi lety. "Lidé už na koncertech přestávají tleskat, protože jednou rukou píšou esemesku a ve druhé mají drink," postěžoval si tehdy časopisu Rolling Stone. Autorizované zvukové záznamy ze současného turné White zveřejňuje na webu Nugs.net, obrázky pro sdílení na sociální sítě nahraje jeho fotograf.

Jako předkapela se ve Foru Karlín představí čeští rockeři Doctor Victor, kteří existují od roku 2012. White má na každém vystoupení současného turné jiného předskokana, v dalších evropských městech to byli nebo budou angličtí rockeři Chubby & The Gang, sestry Larkin Poe nebo kytarista Mdou Moctar z afrického Nigeru.

Šestačtyřicetiletý White, zakládající člen kapel The White Stripes, The Raconteurs a The Dead Weather, dvanáctinásobný držitel ceny Grammy a provozovatel vydavatelství Third Man Records, zahájil turné v dubnu v americkém Detroitu. Před diváky tam požádal o ruku svou přítelkyni a písničkářku Olivii Jean.

Když řekla ano, vrátil se na pódium se svou matkou, jejím otcem a kamarádem z vydavatelství Third Man Records, samozvaným knězem internetové církve. Ten pár před zraky veřejnosti oddal, svatebními svědky se stali jejich baskytaristi, popsal časopis Pitchfork.com.

"Možná kdyby se ten den něco pokazilo, nechám to na jindy, ale všechno bylo, jak má být, tak jsem si řekl: proč ne dneska," popsal později White v televizní talkshow Stephena Colberta. "Byla dost překvapená," doplnil o manželce. Na Instagramu později navrhl ještě řádnou svatbu s opravdovým knězem a ve velké katedrále, zřejmě se uskuteční 4. srpna.

Jack White na Glastonbury zahrál mimo jiné hit Seven Nation Army. Foto: ČTK/AP | Video: BBC Music

Hudebník už byl dvakrát ženatý, v letech 1996 až 2000 se spoluhráčkou a bubenicí Meg Whiteovou z kapely White Stripes, v letech 2006 až 2013 s modelkou a písničkářkou Karen Elsonovou.

Minulý měsíc Jack White překvapil návštěvníky anglického festivalu Glastonbury. Odehrál tam předem neavizovaný koncert. Zařadil 15 písní včetně hitů Seven Nation Army z repertoáru The White Stripes nebo Steady, as She Goes od The Raconteurs. "Jack White sice zůstal zaníceným podivínem, který dokáže v jednu chvíli totožným zvukem rozeznít svou kytaru, hlas i klávesy a vyžívá se v hlukových i nástrojových šílenstvích, publiku jde ale naproti," popsal na Aktuálně.cz kritik Honza Vedral, podle nějž se "na pódiu i pod ním odehrávalo čiré, zato nádherné šílenství".

Koncem června byl Jack White hostem podcastu Conan O’Brien Needs A Friend, kde se mimo jiné vyjádřil ke své skladbě Another Way To Die z roku 2008, natočené se zpěvačkou Aliciou Keys k filmové bondovce Quantum of Solace.

"Málo věcí, které jsem udělal, takhle rozdělilo publikum," přiznal. "Doteď tu píseň lidi buď milují, nebo ji nemohou vystát. Já jsem někde uprostřed," uvedl.

Vysvětlil také, že producenti ho oslovili až jako druhého, po zpěvačce Amy Winehouse. "Jenže ta nepřišla včas na natáčení nebo neodvedla takový výkon, jaký chtěli. Producenti se dostali pod tlak, tak se ozvali mně," dodal. Winehouse, jež tři roky nato zemřela sedmadvacetiletá na otravu alkoholem spojenou s bulimií, toho času řekla časopisu New Magazine, že producenti její song odmítli. "Chtěli něco čistšího, nudnějšího," komentovala.

Za svůj nejoblíbenější song z bondovky Jack White v podcastu označil Thunderball, jejž roku 1965 pro stejnojmenný film nazpíval Tom Jones.

Za poslední měsíc se Jack White také přidal k americkým hudebníkům odsuzujícím rozhodnutí tamního Nejvyššího soudu, jenž koncem června zvrátil vlastní verdikt z kauzy Roe versus Wade z roku 1973. Tím zrušil federální pojistku garantující ženám, že mohou přerušit těhotenství. "Tři soudci, které naprosto míjí a vůbec nezajímá to, co chce většina společnosti, právě vrátili naši zemi zpět do 70. let minulého století," poznamenal White na Instagramu.

V příspěvku zkritizoval někdejšího amerického republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Právě ten na tři uvolněná místa devítičlenného soudu jmenoval své kandidáty, čímž zvrátil poměr sil ve prospěch konzervativců. "Trumpe, právě se ti podařilo vrátit zemi o 50 let nazpět. Doufám, že se na tebe z nebe usmívá a mává ti tvůj otec, zatímco druhou rukou si pročítá seznam všech interrupcí, které jsi v tichosti za svůj život zaplatil," vzkázal White bývalému prezidentovi.