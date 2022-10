Cenu Mercury získala raperka Little Simz. Na turné nejela, protože by prodělala

Prestižní anglickou Mercury Prize pro nejlepší britské nebo irské album roku získala raperka Little Simz za desku Sometimes I Might Be Introvert. Osmadvacetiletá Angličanka nigerijského původu, která si všechna čtyři dosavadní alba vydala na vlastním labelu a proslula také účinkováním v televizním seriálu Top Boy od Netflixu, patřila k favoritům vedle hvězd, jako je Harry Styles.

Little Simz na úterním předávání Mercury Prize uvedla track How Did You Get Here? ze svého oceněného alba. Foto: Profimedia.cz | Video: BBC Music

Little Simz už byla na Mercury Prize nominována před třemi roky s nahrávkou Grey Area, letos se prosadila v konkurenci dalších 11 uchazečů. Těm v úterý pozdě večer vzdala hold na ceremoniálu v londýnském sále Eventim Apollo. "Všichni jsme stvořili skvělá alba a všichni jsme díky hudbě změnili životy lidí, což je nakonec to nejdůležitější," řekla podle agentury Reuters. Poděkovala Bohu, rodině i nejbližším. Naživo uvedla song How Did I Get Here.

"Vybrali jsme nahrávku, která je zároveň osobní i politická, s hudbou sofistikovanou i rozmanitou. Opravdu mimořádné," konstatovala za porotu DJka Jamz Supernova. V loňském rozhovoru pro deník The Guardian řekla Little Simz o svém čtvrtém albu, že "to já jsem ten introvertní člověk, který má někdy v hlavě bláznivé myšlenky, nápady nebo teorie a cítí, že je dokáže vyjádřit jen prostřednictvím umění".

Little Simz už na únorovém předávání hudebních Brit Awards převzala sošku pro objev roku a její hvězda stoupá. Jak ale upozorňuje Guardian, dva měsíce nato raperka zrušila chystané americké turné s vysvětlením, že by se jí nevyplatilo. "Jako nezávislá umělkyně za vše včetně vlastních vystoupení platím sama. Kdybych vyrazila na měsíc na turné po USA, zjistila jsem, že bych skončila s obřím deficitem," zdůvodnila a omluvila se fanouškům, že takový "psychický stres" není s to podstoupit. Little Simz měla v USA absolvovat 11 vystoupení.

Raperka v tomto ohledu nepředstavuje výjimku. Už na jaře americká nezávislá kapela Wednesday zveřejnila podrobnosti toho, jak po týdnu hraní na prestižním texaském festivalu South by Southwest skončila s dluhem okolo 100 dolarů. Kapely a interpreti přitom už roky nežijí z prodeje alb, nýbrž se živí koncertováním. Turné jim mají vydělat na měsíce dopředu.

Na podobný problém narazila oceňovaná zpěvačka Arooj Aftab, jež získala Grammy a nedávno vystoupila v pražském Divadle Archa. Poté, co se představila na prestižních místech jako barcelonském festivalu Primavera nebo londýnském Barbican Centre, skončila s dluhem desítek tisíc dolarů. "A říkají mi, že je to normální. Proč je to normální? Tohle by nemělo být normální," postěžovala si minulý měsíc na Twitteru.

Důvodem jsou podle ní dražší letenky, palivo či ceny ubytování po covidu v kombinaci s tím, že pořadatelé se bojí zdražovat ceny vstupenek, někteří lidé se stále bojí chodit na koncerty a sálům po celé Evropě rostou náklady kvůli dražším energiím.

Předávání ceny Mercury Prize bylo o měsíc posunuté kvůli úmrtí královny Alžběty II. Za ocenění laureát získává odměnu 25 tisíc liber, což je více než 700 tisíc korun.

Mezi nominovanými letos byli skotský jazzový pianista Fergus McCreadie s albem Forest Floor, velšská zpěvačka Gwenno Saundersová s albem Tresor, nazpívaným takřka kompletně v kornštině neboli keltském britanském jazyku, či Harry Styles, bývalý člen chlapecké skupiny One Direction, s hitparádovým albem Harry’s House.

Zpívající herečka Jessie Buckleyová, známá z filmu Temná dcera nebo minisérie Černobyl, a bývalý kytarista rockových Suede Bernard Butler se dočkali za oceňovanou spolupráci na albu For All Our Days That Tear The Heart. Pěvkyně Joy Crookesová si vysloužila nominaci hned za debutový disk Skin, stejně jako raper Kojey Radical za své první album Reason to Smile, rockové duo Wet Leg se stejnojmennou deskou či postpunková kapela Yard Act díky albu The Overload.

Rockové duo Nova Twins se mohlo těšit z nominace díky kolekci Supernova. Zpěvačka řečená Self Esteem byla na seznamu nominovaných s albem Prioritise Pleasure a písničkář Sam Fender s úspěšným titulem Seventeen Going Under.

Mercury Prize je vyhlašována od roku 1992. Bývá považovaná za méně mainstreamové ocenění než známější Brit Awards. Poprvé ji získala rocková kapela Primal Scream, k dalším laureátům patří formace Pulp a Arctic Monkeys, zpěvačka PJ Harvey nebo raper Skepta.