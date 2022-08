50 Cent bude mít v Praze plno. Za týden vyprodal O2 arenu, přidává druhý koncert

Za pouhý týden vyprodal americký raper 50 Cent plánovaný koncert v pražské O2 areně. K původnímu datu 18. října tak nyní pořádající agentura Bestsport oznámila ještě druhé vystoupení. Uskuteční se o den dříve, 17. října na stejném místě.

Vstupenky v cenách 1990 až 2390 korun už jsou k dispozici v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Pražská O2 arena je největší zastřešený sál v zemi. Má kapacitu až 20 tisíc diváků, ročně přivítá přes 600 tisíc lidí.

Sedmačtyřicetiletý představitel žánru gangsta rap a podnikatel Curtis James Jackson III, jenž celosvětově prodal přes 30 milionů desek a získal cenu Grammy, začínal jako dvanáctiletý prodejem drog. Několikrát byl zatčen a půl roku strávil ve výchovném zařízení.

Roku 1996 nastartoval hudební kariéru pod pseudonymem 50 Cent. Největší úspěch zaznamenal roku 2003 s debutovou deskou Get Rich or Die Tryin', na které pracoval s raperem Dr. Drem a vydavatelstvím Shady Records založeným Eminemem. Nahrávka obsahující tracky In Da Club nebo 21 Questions se stala nejprodávanějším albem roku v USA.

S někdejšími spolupracovníky Dr. Drem a Eminemem se 50 Cent letos v únoru sešel při vystoupení v poločase Super Bowlu, tedy finále ligy amerického fotbalu. K trojici se připojili rapeři Snoop Dogg a Kendrick Lamar se soulovou zpěvačkou Mary J. Blige.

V Česku dosud 50 Cent vystoupil jedinkrát, roku 2010 v pražské Tesla areně. Po koncertu následovala afterparty v klubu na Štvanici. "50 Cent se pustil do velkolepé koncertní šňůry, která nešetří pyroefekty ani projekcemi, na návštěvníky prší imitace dolarových bankovek a z plátna se jim nabízejí lepé děvy," napsalo tehdy Aktuálně.cz.