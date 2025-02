Bratr Billie Eilish poprvé s vlastní kapelou v Česku. Finneas zazpívá na Colours

K hvězdám letošního ročníku festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 16. do 19. července v Dolní oblasti Vítkovic, přibude sedmadvacetiletý skladatel Finneas O'Connell. Bratr a spoluautor písní popové hvězdy Billie Eilish vystoupí samostatně v Česku poprvé.

Finneas O'Connell na Colours představí svou sólovou tvorbu v doprovodu pětičlenné kapely, oznámili pořadatelé. Podle nich skupina vytváří prostor pro to, aby se frontman mohl soustředit na zpěv. Přesto se Finneas po většinu času doprovází na kytaru nebo piano.

Američan stál u počátků kariéry své mladší sestry Billie Eilish, které složil už její raný hit Ocean Eyes z roku 2015. Od té doby produkoval a pomáhal napsat všechna její alba, od debutu When We All Fall Asleep, Where Do We Go z roku 2019 až po zatím poslední loňské Hit Me Hard and Soft. V noci na pondělí doprovodil Billie Eilish také při jejím vystoupení na předávání cen Grammy.

Kromě toho ale Finneas O'Connell rozvíjí sólovou dráhu. Debutoval v roce 2019 vydáním EP, na něž dva roky nato navázal debutovým studiovým albem Optimist. Zatím naposledy vloni zveřejnil svou druhou desku For Cryin' Out Loud.

Zkušenosti už ale nabral také před kamerou. V roce 2013 účinkoval se svou matkou v nezávislém filmu Life Inside Out, později se objevil v seriálech Glee nebo Taková moderní rodinka. Kromě Billie Eilish produkoval singly zpěvačkám Seleně Gomez a Camile Cabello nebo hostoval na albu bubeníka Ringa Starra.

Hudebník, který má na kontě dva Oscary za nejlepší píseň a deset cen Grammy, vystoupí na Colours of Ostrava ve druhý festivalový den stejně jako rocker Iggy Pop, taneční duo Justice, izraelská zpěvačka Noga Erez nebo český hitmaker Calin. K dalším hvězdám letošního ročníku jinak patří baskytarista a zpěvák Sting, skupina The Chainsmokers, jamajský raper Shaggy, kapela Snow Patrol či dvojice Sofi Tukker.

Finneas O'Connell se v Česku samostatně představí poprvé, zatím jen roku 2019 zavítal do Prahy coby doprovazeč Billie Eilish na jejím prvním zdejším koncertu. Zpěvačka se letos vrátí, 1. června 2025 ji čeká už nyní vyprodaná pražská O2 arena.