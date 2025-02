Grammy pro album roku si odnáší Beyoncé, dvě sošky dostal raper Kendrick Lamar

Americká zpěvačka Beyoncé poprvé získala hlavní cenu Grammy pro album roku. Na předávání nejznámějších hudebních sošek v Los Angeles uspěla v noci z neděle na pondělí se svou country deskou Cowboy Carter a porazila hvězdy jako Taylor Swift nebo Billie Eilish.

Přestože jinak je třiačtyřicetiletá Beyoncé držitelkou více Grammy než kterýkoliv jiný umělec, hlavní cenu pro album roku nyní obdržela poprvé. "Cítím se velmi naplněná a poctěná. Čekala jsem na to tak dlouho," prohlásila.

Sošku věnovala zapomenuté průkopnici country, dnes třiaosmdesátileté Lindě Martell, která jako první černoška samostatně vystoupila ve slavném rozhlasovém pořadu Grand Ole Opry. Celkem v průběhu večera Beyoncé převzala čtyři Grammy včetně té pro nejlepší country desku. "V některých případech je slovo žánr jen škatulka, která má nás umělce držet v pevně ohraničených mezích," dodala.

Dokonce pět sošek si odnáší raper Kendrick Lamar. Kromě těch za nejlepší videoklip, rapový výkon a rapovou píseň se stal také držitelem Grammy pro nahrávku roku a skladbu roku za track Not Like Us, součástí jeho prestřelky s kanadským zpěvákem Drakem. Pro sedmatřicetiletého Lamara jde o důležitý úspěch předtím, než příští týden vystoupí na sledovaném finále ligy amerického fotbalu Super Bowl.

Objevem roku akademici vyhlásili zpěvačku Chappell Roan. Ta v děkovné řeči mimo jiné vyzvala nahrávací společnosti, aby hudebníkům platily zdravotní pojištění. Celebritám vyprávěla, jak v době pandemie koronaviru přišla o smlouvu s labelem a nedařilo se jí najít práci. "Tehdy jsem se rozhodla, že jestli někdy vyhraji Grammy a stanu před nejmocnějšími lidmi v branži, budu chtít, aby firmy v oboru vydělávajícím miliony dolarů začaly platit umělcům mzdu, ze které se dá vyžít, a hradit zdravotní pojištění, zejména začínajícím umělcům," pronesla.

Cenuypro nejlepší popový výkon a nejlepší popové vokální album si odnáší Sabrina Carpenter, která naživo zazpívala hity Espresso a Please Please Please. S prázdnou z ceremoniálu neodešla ani britská zpěvačka Charli XCX, jež divákům připomněla svou loňskou desku Brat. Dostala za ni tři žánrové sošky, doplňuje agentura AFP. Nejlepším rapovým albem se stal mixtape Alligator Bites Never Heal od šestadvacetileté Doechii.

Deník New York Times si všímá, že několik umělců se vyjádřilo k politické situaci v USA. Zpěvačka Shakira věnovala svou Grammy uprchlíkům, Lady Gaga se zastala trans osob a Alicia Keys podpořila programy pro diverzitu a inkluzi, které některé velké korporace začaly rušit po nástupu prezidenta Donalda Trumpa k moci.

Pořadatelé 67. ročníku Grammy připomněli ničivé požáry, které v oblasti Los Angeles vysídlily tisíce lidí včetně hudebníků a kvůli nimž 29 osob zemřelo.

Slavnostní večer v losangeleské Crypto.com areně zahájila kalifornská skupina Dawes s převzatou písní I Love LA z repertoáru Randyho Newmana, ve které se k ní připojili John Legend a Brad Paisley se zpěvačkami St. Vincent, Brittany Howard nebo Sheryl Crow. Členové Dawes při požárech přišli o své domovy.

"Dnes večer neoslavujeme jen naši oblíbenou hudbu. Oslavujeme také město, které nám tolik té hudby dalo," zdůraznil moderátor Trevor Noah, když diváky instruoval, jak mohou přispět na obnovu po požárech. Podle britské BBC se v průběhu večera podařilo vybrat přes sedm milionů dolarů, v přepočtu asi 172 milionů korun.

Vítěze Grammy vybralo více než 13 tisíc zpěváků, skladatelů, producentů, zvukových techniků a dalších členů pořádající akademie.