Film

Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku

Jaroslav Totušek
před 2 hodinami
Na Netflix dorazila očekávaná adaptace Frankensteina od mistra filmového tajemna, stejné dílo představí i pražské Národní divadlo. V Šumperku se uskuteční přehlídka toho nejlepšího z hudebního žánru blues, kina se dočkají akčního thrilleru podle Stephena Kinga a JSP Art Gallery hostí výstavu o propojení lidského těla s pamětí planety.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Oscar Isaac jako ambiciózní vědec ve snímku Frankenstein (2025).
Oscar Isaac jako ambiciózní vědec ve snímku Frankenstein (2025). | Foto: Netflix

Streamovačky: Frankenstein (Netflix)

Kultovní příběh od mistra atmosférického tajemna? Máme! Na Netflix právě dorazil Frankenstein, dlouho očekávaná novinka od oscarového režiséra Guillerma del Tora. Autor vizuálních fantazií jako Tvář vody nebo fantasy Faunův labyrint se tentokrát pustil do klasického románu Mary Shelleyové, který převádí do své typicky poetické, gotické a emocionálně působivé podoby. Film sleduje osud geniálního, ale vlastním egem zaslepeného vědce Victora Frankensteina (Oscar Isaac) a jeho stvoření, jejichž pouto se postupně mění v tragédii o touze po dokonalosti i lidskosti. Del Tororův Frankenstein je kombinací hororu, hlubin filozofie a vizuálního mistrovství, které z něj činí jeden z nejdiskutovanějších titulů letošní sezony.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Je animovaný Čeburaška vhodným vzorem pro ruské děti? Ruští poslanci tvrdí, že je Žid

Je animovaný Čeburaška vhodným vzorem pro ruské děti? Ruští poslanci tvrdí, že je Žid

Queer festival Mezipatra ocenil drama Love Me Tender. Nyní se přesouvá do Brna

Queer festival Mezipatra ocenil drama Love Me Tender. Nyní se přesouvá do Brna

Manipulátorka ve službách Hitlera. Kina uvádějí příběh kontroverzní Riefenstahlové

Manipulátorka ve službách Hitlera. Kina uvádějí příběh kontroverzní Riefenstahlové
1:51

Všichni se bojíme. Do kin jde rodinná komedie Bubák od režiséra filmu Přišla v noci

Všichni se bojíme. Do kin jde rodinná komedie Bubák od režiséra filmu Přišla v noci
1:19
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah video televize hudba Klasická hudba umění divadlo literatura Blues Alive

Právě se děje

před 8 minutami
Před lety napadl taxikáře skleněnou lahví a faráře pobodal. Muž nyní žádá o milost

Před lety napadl taxikáře skleněnou lahví a faráře pobodal. Muž nyní žádá o milost

Soud jej pokládal za nebezpečného recidivistu, už dříve byl totiž trestaný za násilnou trestnou činnost.
před 11 minutami
Je animovaný Čeburaška vhodným vzorem pro ruské děti? Ruští poslanci tvrdí, že je Žid

Je animovaný Čeburaška vhodným vzorem pro ruské děti? Ruští poslanci tvrdí, že je Žid

Zákonodárci debatují o financování projektu, který by měl propagovat ruské dětské hrdiny, protože jejich pozici ohrožuje konkurence ze zahraničí.
před 33 minutami
Nerozluční kámoši i nesmiřitelní nepřátelé z poslaneckých lavic. Kdo sedí vedle koho
Infografika

Nerozluční kámoši i nesmiřitelní nepřátelé z poslaneckých lavic. Kdo sedí vedle koho

Od rána pokračuje druhá schůze sněmovny. Kolik metrů od sebe dělí bratry Okamurovy nebo Pirátsvo od Motoristů? Aktuálně.cz nabízí infografiku.
před 44 minutami
"Merckxovi by nemohl ani vázat tkaničky." Belgičan překvapil ostrou kritikou Pogačara

"Merckxovi by nemohl ani vázat tkaničky." Belgičan překvapil ostrou kritikou Pogačara

Tadej Pogačar je tak úspěšný, až se některým legendám zajídá. Jinak si nelze vysvětlit výstup bývalého belgického cyklisty Rogera de Vlaemincka.
Aktualizováno před 1 hodinou
Starosta Kličko: Hořel skoro celý Kyjev, raketa dopadla i na školu

ŽIVĚ
Starosta Kličko: Hořel skoro celý Kyjev, raketa dopadla i na školu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu
Prohlédnout si 38 fotografií
Cestovatelé Kristýna Svobodová a Martin Suchý odletěli na rok pracovat do Japonska.
"Získat working holiday víza bylo mnohem jednodušší než třeba na Nový Zéland," pochvalují si oba mladí lidé, z nichž se stali správci horské chaty nad olympijským Naganem.
před 1 hodinou

Když se rozhoří nebe. Obyvatelé Kyjeva prožili pět hodin hrůzy, Rusko masivně útočilo

Když se rozhoří nebe. Obyvatelé Kyjeva prožili pět hodin hrůzy, Rusko masivně útočilo
Prohlédnout si 20 fotografií
Obyvatelé Kyjeva za sebou mají krušnou noc.
Protivzdušná obrana byla aktivována, oznámil v jednu hodinu po půlnoci starosta města Vitalij Kličko na platformě Telegram.
Další zprávy