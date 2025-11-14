Nenechte si ujít: Frankenstein ve filmu i na divadle či bluesový festival v Šumperku

Kultovní příběh od mistra atmosférického tajemna? Máme! Na Netflix právě dorazil Frankenstein, dlouho očekávaná novinka od oscarového režiséra Guillerma del Tora. Autor vizuálních fantazií jako Tvář vody nebo fantasy Faunův labyrint se tentokrát pustil do klasického románu Mary Shelleyové, který převádí do své typicky poetické, gotické a emocionálně působivé podoby. Film sleduje osud geniálního, ale vlastním egem zaslepeného vědce Victora Frankensteina (Oscar Isaac) a jeho stvoření, jejichž pouto se postupně mění v tragédii o touze po dokonalosti i lidskosti. Del Tororův Frankenstein je kombinací hororu, hlubin filozofie a vizuálního mistrovství, které z něj činí jeden z nejdiskutovanějších titulů letošní sezony.