Film

Nenechte si ujít: Filmový horor Uzel zla nebo divadelní poetika Jižního Města

Jaroslav Totušek
před 2 hodinami
Hořký dokument o síle lidských iluzí, netradiční český pokus o děsivou podívanou, australský hudební mág se syntetizátorem, poetické fantazie v jedné z nejznámějších pražských čtvrtí nebo výstava sochaře a pedagoga Zdeňka Tománka.
Tři příznivci putinovského Ruska v dokumentu Robina Kvapila Velký vlastenecký výlet.
Streamovačky: Velký vlastenecký výlet (Netflix)

Dokument Velký vlastenecký výlet, který nově uvádí Netflix, vznikl z odvážného experimentu. Tvůrci oslovili lidi, kteří nevěřili oficiálním zprávám o válce na Ukrajině a tvrdili, že jde jen o propagandu. Tři z nich se nakonec vydali přímo do centra konfliktu, z Česka až do Charkova a na Donbas, aby na vlastní oči zjistili, co se skutečně děje. Kamera zachycuje jejich reakce ve chvílích, kdy se místo pohodlných debat ocitají tváří v tvář raketovým útokům, masovým hrobům, zraněným vojákům i rodinám ukrytým v podzemních školách. Výsledkem je místy hořce vtipná a místy zase nepokrytě děsivá dokumentární road movie, v níž tvůrci divákům předkládají bezprostřední svědectví bez cenzury a zároveň ukazují, jak mohou někdy iluze přetrvávat navzdory realitě.

