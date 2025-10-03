Nenechte si ujít: Filmový horor Uzel zla nebo divadelní poetika Jižního Města

Dokument Velký vlastenecký výlet, který nově uvádí Netflix, vznikl z odvážného experimentu. Tvůrci oslovili lidi, kteří nevěřili oficiálním zprávám o válce na Ukrajině a tvrdili, že jde jen o propagandu. Tři z nich se nakonec vydali přímo do centra konfliktu, z Česka až do Charkova a na Donbas, aby na vlastní oči zjistili, co se skutečně děje. Kamera zachycuje jejich reakce ve chvílích, kdy se místo pohodlných debat ocitají tváří v tvář raketovým útokům, masovým hrobům, zraněným vojákům i rodinám ukrytým v podzemních školách. Výsledkem je místy hořce vtipná a místy zase nepokrytě děsivá dokumentární road movie, v níž tvůrci divákům předkládají bezprostřední svědectví bez cenzury a zároveň ukazují, jak mohou někdy iluze přetrvávat navzdory realitě.