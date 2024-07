Pomůže mi překonat krizi středního věku. Brühl převzal cenu od Bartošky

Německý herec a režisér Daniel Brühl, několikanásobný držitel Evropské filmové ceny známý ze snímků Good Bye, Lenin! nebo Hanebný pancharti, od Jiřího Bartošky převzal cenu prezidenta karlovarského festivalu. Jeho příjezd na červený koberec provázel velký zájem diváků i médií.

Herec se trpělivě, s úsměvem prodral davem fotografů, rozdal několik podpisů a udělal si společnou fotografii s fanynkou. "Přes svůj mimořádný úspěch si dokázal uchovat chování člověka, který jako by právě začínal ve filmovém průmyslu," konstatoval moderátor Marek Eben.

"To je nádherná soška, hezčí než Oscar," uvedl po převzetí ceny Brühl. "Je krásné dostat takovou cenu z rukou prezidenta festivalu, je to velká čest a pomůže mi to překonat krizi středního věku. A to, jakým způsobem ředitel i diváci tenhle festival vedou, mě inspiruje k tomu, abych dělal další filmy," dodal.

Brühl poté zaplněnému velkému sálu hotelu Thermal představil komedii Soused z roku 2021, kterou režíroval a ztvárnil v ní hlavní roli. "Ten film měl krátký život, uváděl jsem ho v době pandemie a na plátně byl jen krátce. Proto jsem vděčný karlovarskému festivalu, že ho tady mohu představit. Snad si nebudete myslet, že jsem jako ten člověk, kterého hraju. Já jsem mnohem větší sympaťák," rozesmál před projekcí publikum.

Hrdina tohoto Brühlova režijního debutu, komedie o závisti a pomstě, se přesto jmenuje Daniel. Bydlí v Berlíně a je filmovou hvězdou zvyklou na úspěch. Má stylový půdní byt, stylovou manželku i chůvu. Vše je připravené na to, aby odletěl do Londýna, kde na něho čeká konkurz na roli v americkém filmu o superhrdinech. Když však před odjezdem na letiště zajde do místního baru, potká tam muže, který na tento okamžik dlouho čekal. Jeho přehlížený soused, oběť znovusjednocení a sociálně-kulturních změn bývalého východního Berlína, si Daniela vybral coby předmět své pomsty.

Zásadním titulem začátku kariéry Daniela Brühla se stala nostalgická tragikomedie Wolfganga Beckera Good Bye, Lenin! z roku 2003. Ztvárnil v ní mladíka, jehož matka v kómatu zaspala pád Berlínské zdi i sjednocení Německa. Aby zmírnil její případný šok, hoch rozehraje velkolepou mystifikaci a začne předstírat, že východní Německo dál žije v socialismu.

Snímek bodoval na Evropských filmových cenách, kde Brühl získal sošku pro nejlepšího herce.

Podruhé byl na Evropskou filmovou cenu nominován za roli ve společenském krimidramatu Občanská výchova z roku 2004, uvedeném na festivalu v Cannes. Další ocenění pro nejlepšího herce dle hlasování diváků mu vyneslo romantické drama Láska v myšlenkách.

V rodném Španělsku natočil životopisný snímek Salvador, inspirovaný příběhem stejnojmenného katalánského anarchisty. Americké publikum zaujal roku 2009 rolí německého válečného hrdiny Fredericka Zollera ve filmu Hanebný pancharti režiséra Quentina Tarantina.

Za roli jezdce formule 1 Nikiho Laudy ve sportovním dramatu Rivalové byl nominován na Zlatý glóbus i cenu britské akademie Bafta. V roce 2016 se objevil po boku Emmy Watson a Michaela Nyqvista ve filmu Kolonie. Antagonistu ztvárnil Brühl ve filmu Captain America: Občanská válka. V politickém thrilleru podle skutečných událostí Operace Entebbe zase zpodobnil německého radikála Wilfreda Boseho.

Zatím posledním Brühlovým počinem byla adaptace románu Ericha Marii Remarqua Na západní frontě klid z roku 2022, oceněná čtyřmi Oscary. Brühl se na projektu podílel nejen jako herec, ale též z pozice výkonného producenta. Mezi jeho nejnovější počiny patří životopisný seriál natočený pro videotéku Disney+ nazvaný Becoming Karl Lagerfeld, v němž Daniel Brühl ztvárnil titulní roli slavného módního návrháře.

