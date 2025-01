"Nevíte, co můj dům?" Billie Eilish, Sting nebo členové Nirvany zahráli obětem požárů

Více než 20 hvězdných umělců z nejrůznějších žánrů vystoupilo na benefičním koncertu FireAid, který tento čtvrtek večer hostily dva velké sály v americkém Los Angeles. Cílem bylo pomoct obětem největších lesních požárů ve zdejší historii a přispět k obnově oblasti. Na šestihodinové akci bez ohlášení zahráli mimo jiné bývalí členové kapely Nirvana, píše agentura AP.

Na pódiu se tak znovu sešli baskytarista Krist Novoselic, kytarista Pat Smear a bubeník Dave Grohl. Místo někdejšího frontmana Nirvany Kurta Cobaina, který roku 1994 spáchal sebevraždu, se vystřídalo několik umělkyň: zpěvačky St. Vincent, Joan Jett nebo Kim Gordon. Zazněly skladby Breed, School a Territorial Pissings. S bývalými členy formace vystoupila také dcera bubeníka Davea Grohla Violet, která zazpívala píseň All Apologies uzavírající poslední album In Utero z roku 1993.

Dále se publiku představila skupina Green Day, k níž se překvapivě připojila zpěvačka Billie Eilish. Text písně Last Night on Earth působil podle agentury AP nečekaně relevantně. "Kdybych přišla o všechno v ohni / posílám ti všechnu svou lásku," zní v písni vydané roku 2009. Na konci jejího provedení Billie Eilish vyslala k publiku vzdušný polibek.

K dalším hvězdám večera patřila oblíbenkyně generace Z, pětadvacetiletá zpěvačka Gracie Abrams. Na dvou pódiích vzdálených na míli od sebe se dále vystřídali Sting, Rod Stewart a Stevie Wonder, zpěvačky Pink, Lady Gaga, Olivia Rodrigo a Katy Perry, písničkářka Joni Mitchell nebo raper Lil Baby. Nechyběli ani umělci pocházející přímo z Los Angeles, včetně kapel Red Hot Chili Peppers nebo No Doubt.

Za účinkujícími pořadatelé na obří obrazovky promítali záběry zasahujících hasičů a zkázu způsobenou požáry. Mezi jednotlivými sety pak vyprávěli osobně či přes video své příběhy ti, kdo přišli o své domovy. Koncert vysílala živě americká televize, nabídly ho také streamovací platformy jako Apple Music, Apple TV+, Netflix, Spotify, Soundcloud či YouTube.

K účastníkům promluvil mimo jiné herec Billy Crystal. Na sobě měl stejné oblečení, jako když utíkal před požárem, který nakonec pohltil jeho dům. Ve svém projevu Crystal přirovnal náladu v sále k akci, která se konala na památku obětí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku z 11. září 2001.

"Dnes tu jsem navzdory bolesti, kterou cítím. Jsem jedním z těch tisíců lidí, kteří se ptají: nevíte, co je s mou školou? Nevíte, jak dopadl můj kostel? Nevíte, co můj dům? Nevíte, co moje město? Neviděli jste někoho z těch 29 lidí, kteří zemřeli?" vypočítával Crystal. Když se po evakuaci mohl vrátit a spatřil trosky svého domu, přiznává, že se rozplakal. "Takhle jsem nebrečel od svých patnácti let, kdy mi umřel táta," dodal šestasedmdesátiletý Billy Crystal.

Při rychle se šířících ničivých lesních požárech, které v metropolitní oblasti Los Angeles vypukly začátkem ledna, zahynulo nejméně 28 lidí a zničeno bylo více než 16 tisíc domů a podniků. Výtěžek z koncertu a darů věnovaných v jeho průběhu půjde na obnovu obcí či prevenci dalších požárů v regionu.