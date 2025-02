Už nechci být alternativní ani underground, říká první kovbojka českého rapu Arleta

Před pár lety v rozhovorech vtipkovala, jak jednou uteče od pražského nočního života na farmu, bude se starat o koně a hostit kamarády. Česká raperka Arleta zatím ranč nemá, její právě vydaná debutová deska Toxic Rodeo je ale koní plná. Občas jsou unavení, občas mrtví, jindy přeneseně bouří pod kapotou. Hudebnice album pokřtí příští středu 19. února v pražském klubu Bike Jesus.

"Tak řekni, kolik máš koní ve svým Benz / Víš, na kolika koních seděla jsem ve svým gen Z?" rapuje sedmadvacetiletá Arleta Jánská ve skladbě Hometown do beatu vystavěného na kytarové vyhrávce připomínající country.

Lichokopytníci klušou Arletinými písněmi už dlouho. Sebevědomému a sevřenému albu předcházela čtyři EP, na nichž umělkyně zkoumala hudební terén a možnosti. "Malou desku" jménem Star Stable v roce 2023 protkala temnými texty a klaustrofobní syntetickou hudbou. V chaoticky vyznívajícím tracku Dark Horse se stylizovala do černého koně "ve tvojí stáji" stejně jako do upíra, jemuž se rychle hojí rány.

Nyní její první plnohodnotné album otevírá skladba Wild Horses. Arletina slova "I’m flexin’ all my shadows / pořád jenom down (the road) / moje koně jsou už dávno dead" sice dál znějí ponuře, hudba je ale na její poměry nebývale prosvětlená. Jako by se Arletě dekadence, která dříve prostupovala její tvorbou, obnosila. Na novince vykračuje z komfortní zóny zastřeného a mumlavého rapu, který byl pro ni typický v počátcích.

Zlom přišel zhruba před rokem při práci na coververzi singlu Čas nejde vzít zpátky. Píseň hudebníka Davida Kollera nazpívala Arleta spolu s autorem pro televizní seriál Adikts.

"Tehdy mě začalo hodně bavit objevovat, jak můj hlas může znít," ohlíží se nyní raperka. Místo aby svůj vokál dál nechala zapouštět do beatů, začala popichovat producenty, aby ho zesílili nebo zvýraznili. Experimentovala s čistým zpěvem i používáním digitální ladičky auto-tune nebo dalších efektů. A zjistila, že dokáže mnohem víc, než si myslela. "Přestala jsem šeptat a začala psát refrény," shrnuje Arleta cestu vedoucí k současné desce.

Samozřejmě není první, kdo sbližuje country s rapem. Tento měsíc americká zpěvačka Beyoncé poprvé získala hlavní cenu Grammy pro album roku za desku Cowboy Carter, kde se také rapuje do rytmů dříve spojovaných s kovboji.

Arleta mluví o Beyoncé jako o "queen", královně neboli hvězdě. Konkrétně poslech Cowboy Carter jí ale zkazila kauza okolo rapera Seana Combse alias P. Diddyho, obviněného z obchodování s lidmi nebo jejich pašování za účelem prostituce. Po internetu kolují konspirační teorie, podle nichž Beyoncé o jeho počínání věděla. Soud s Diddym začne v květnu.

Mnohem silnější inspiraci než Beyoncé poskytla Arletě píseň Old Town Road, se kterou koncem roku 2019 ovládl žebříčky raper Lil Nas X. "Asi i proto, že spoluautorem je Billy Ray Cyrus, tatínek Miley," připomíná raperka známého zpěváka a jeho ještě populárnější dceru, kterou zbožňuje od dob jejího účinkování v seriálu Hannah Montana.

Všechno to prožila

Singl Old Town Road nejdříve zabodoval na sociální síti TikTok, načež se na rekordních 19 týdnů usadil v čele americké hitparády. Na mixu hip hopu s country už dříve postavil svoji kariéru například alabamský raper Yelawolf, do středního proudu ale spojení dvou zdánlivě nesourodých žánrů dostal až Lil Nas X.

V českém rapu je téma koní a country spíš marginální. S nadsázkou lze říct, že ho otevřel satirický projekt Kapitán Demo deset let starou písní Nenávidim koně. Poslední roky se pak do hip hopu "jižanského" střihu stylizuje raper Marpo, který dokonce nahrál album v americkém Nashvillu. Jeho dřívější image rváče z ringu ale působila uvěřitelněji.

Arleta se nyní stala první skutečnou českou rapovou kovbojkou. S tématem koní, stájí a jízdy zdánlivě nekonečnou krajinou pracuje s fantazií a vrstevnatě. Všechno to prožila. Vedle koní vyrůstala, začala jezdit v šesti letech, dnes ji vracejí do dětství. Ranč pro ni symbolizuje bezpečné místo.

Většinu nahrávky složila na chatě bez tekoucí vody kdesi u jihočeské vesnice Paštiky severovýchodně od Blatné. S producentem řečeným MDMX a raperem Badboyem Berlinem štípali dříví, za oknem se pásli dva postarší koně, které tam rodina Jánských nechává v klidu dožít. Venkovská atmosféra trojici spontánně nasměrovala k myšlence ozvláštnit zvuk současného hip hopu akustickou kytarou.

"Topili jsme v krbu, za plotem koně, prapředci všude ve zdech. Tak říkám Zdenymu: ‚Na, tady máš kytaru, zahraj,‘" vzpomíná na producenta Zdeňka Pejchala, který pod pseudonymem MDMX skládá beaty pro Rohonyho a další úspěšné české rapery. "Nejdřív se mu nechtělo, pak ale začal hrát a všichni jsme ztichli. Došlo nám, že ‚this is the way‘. A Zdeny se v té kytaře nakonec i docela našel," popisuje Arleta. Na desce parametry kytarové balady formálně splňuje například píseň Hometown využívající jen minimum digitálních efektů.

"Je to album o návratu," zamýšlí se Arleta. "O návratu ke koním, do maloměsta. Vždycky, když se tam vrátím, padne na mě podivná melancholie," líčí pocity z návštěv rodného kraje.

Dojem návratu krystalizuje až na samém konci desky. Skladbu Watanay zpívá sama a cappella Klára Jánská, Arletina matka. Indiánskou písní z repertoáru souboru Žalman & spol. ukolébávala dceru jako malou. "Pořád mám potřebu rodičům dokazovat, že to s hudbou myslím vážně. Tak jsem mámě řekla, ať přijede něco také nahrát. Aby viděla, že jenom nepaříme, ale pracujeme. Aby viděla, že je to náročné. Pak si nasadila sluchátka a strašně ji překvapilo, jak svůj hlas slyší úplně jinak," líčí Arleta. "Když to nazpívala, plakaly jsme. Byl to silnej 'bonding moment'," vysvětluje, že jim zážitek pomohl prohloubit vztah.

"Ukolébavku" na album zprvu zařadit nechtěla, nakonec ale do jeho konceptu zapadla jako poslední střep mozaiky. Deska Toxic Rodeo přesto nezní jen jako dojímání z dětství. Jde o bytostně současné rapové album plné pochyb, drog, sebepoškozování i naparování. Koně a prvky country jej pouze odlišují od nadprodukce v žánru.

Skladba Hometown z Arletiny nové desky využívá jen minimum digitálních efektů. | Video: RedHead Music

V péči Huga Toxxxe

K vrcholům novinky patří skladba Yestřáb s hostem Hugem Toxxxem. Právě díky jeho desce Rok psa z roku 2008 se mladá Arleta coby posluchačka přeorientovala z Miley Cyrus a rocku na hip hop. "Bavilo mě, jak je to sprosté. Toxxx má hrozně hot hlas. Díky němu mě začali bavit bad guys. Temnota mi najednou přišla sexy," líčí Arleta přechod do puberty, který provázelo i citelné zhoršení školního prospěchu.

O generaci starší Hugo Toxxx je pro ni dnes vzorem i mentorem. Nevědomky dokonce určil její umělecké jméno, když ji v rámci #Hot16Challenge, hudební výzvy na sociálních sítích během pandemie covidu-19, nominoval pod jejím občanským jménem Arleta.

Do té doby jí jméno znělo moc tvrdě, spolužáci si z ní utahovali. "Říkali, že Arleta se jmenuje jejich pes," poznamenává. Když ale jako Arleta musela začít podepisovat svou tvorbu, díky hip hopu svoje jméno konečně přijala. Dnes už demonahrávky Toxxxovi neposílá, v kontaktu jsou ale stále.

Po Hugu Toxxxovi podědila cit pro ohýbání jazyka, chuť experimentovat a pracovat s hlasem jako s hudebním nástrojem, který zesiluje novotvary v mluveném projevu. Toxic Rodeo je prošpikované cizími slovy, slangem i kryptickými zkratkami, jaké hlavně mladá generace používá v online komunikaci.

Arleta mluví anglicky napůl i během rozhovoru, v textech jde ještě dál. Už dřív rapovala slovensky, nyní přidala francouzštinu. Ze dvou let na francouzském gymnáziu jí zůstala pasivní slovní zásoba, nové texty psala s velkým slovníkem v ruce. Přiznává ale, že jí vrstevníci občas nerozumí.

"Po vydání singlu Bad Galz jsem dostala spoustu hejtu. Mladí lidi mi píšou: ‚Není ti rozumět, vyber si jazyk.‘ Tak si říkám: ‚What the fuck, naučte se anglicky!‘ Další jazyk jsem tam asi dala prostě 'na just'. Mě fascinuje, jak se vyvíjí jazyk a práce s ním," vysvětluje.

K vrcholům Arletiny nové desky patří skladba Yestřáb s hostujícím Hugem Toxxxem. Foto: Jiří Zerzoň | Video: RedHead Music

Tohle je jen začátek

Na pódium se dostala náhodou, když organizátoři táborského festivalu Transforma narazili v hlubinách platformy SoundCloud na její podomácku vyrobené tracky. Ani nepočítala, že by je někdo poslouchal, a najednou stála na pódiu. Navíc mezi vystoupeními tehdy už zavedených umělců Edův Syn a Fvck_Kvlt.

Svoji premiéru Arleta líčí jako katastrofu. Před publikum šla bez zvukové zkoušky, neslyšela se, trému nepřebilo ani pár drinků. Jenže právě tento moment ji motivoval, aby se do hudby víc položila.

Slovenští rapeři jsou duší punkeři, předsudky netrpí, automaticky ji přijali mezi sebe. Od Transformy spolu odehráli spoustu koncertů, pravidelně si hostují v písních, což spolu s nepřístupným zvukem definovalo Arletino místo na tuzemské scéně. Najednou se tu objevila výrazná autorka tvořící temný, obrazotvorný alternativní rap. To se s vydáním nahrávky Toxic Rodeo mění.

Překvapením na ní není jen akustická kytara či nostalgie po dětství, ale také vydavatelství, které se o Arletu nově stará. RedHead Music zastupují výhradně středoproudé umělce, od Davida Kollera přes Annu K. nebo Pokáče po Pavla Calltu. "Řekla jsem si, že bych svoji hudbu chtěla posunout do nějakých vyšších sfér. Jsem trochu experiment," směje se Arleta nad svou novou stájí. Stejně tak to ale myslí smrtelně vážně. "Já už prostě nechci být alternativní ani undergroundová. Mě tyhle škatulky strašně vysilujou," konstatuje. A dodává, že její další deska bude "pořádnej showbyznys".