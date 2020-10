Trdelník nahradil "covidník". Čokoládové koronaviry pražské kavárny jdou na dračku

Cukrářka pražské prvorepublikové restaurace Černá Madona našla způsob, jak podnik přes nedostatek turistů v době koronaviru znovu postavit na nohy. Vymyslela originální čokoládový dezert, který vypadá jako koronavirus. Mezi hosty se stal hitem a každý den se ho prodá přes 100 kousků.

Restaurace Černá Madona sídlí v kubistické budově uprostřed pražského Starého Města. Tu v roce 1911 navrhl architekt Josef Gočár a člověk si v jejím interiéru okamžitě připadá jako v období první republiky. Za běžné situace by byl podnik pravděpodobně napěchovaný turisty, ale v době, kdy Česko eviduje jeden z nejvyšších počtů nakažených koronavirem, má o zákazníky nouzi.

Jeho provozovatelé proto nyní přišli s neobvyklým nápadem, jak klientelu i v těžkých časech přilákat. Do nabídky přidali dezert, který vypadá jako jedlá verze koronaviru. Zákusek vymyslela cukrářka Olga Budnik, když se na jaře letošního roku potřebovala zaměstnat během vleklé karantény.

"Na internetu jsem si našla fotku se zvětšeninou koronaviru a do detailu jsem si promyslela, z čeho by se dezert měl skládat, aby virus připomínal. Uvažovala jsem, z čeho vyrobit hroty, které z viru trčí, i jak docílit vhodné barvy," řekla cukrářka agentuře Reuters.

Její dezert má o něco menší rozměry než tenisový míček a na povrchu ho pokrývá čokoládová krusta poprášená sprejem z kakaového másla. Bodliny vyrůstající z viru jsou vytvořené z bílé čokolády a sušených malin. Uvnitř čokoládové koule pak na labužníky čeká několik vrstev náplně, kterou tvoří pistáciový krém, malinové pyré a nakonec ještě maliny.

U hostů zatím jedlý koronavirus zaznamenal velký úspěch. Podle provozovatelů restaurace se ho každý den prodá víc než 100 kousků a zájem stále roste. "Koronavirová krize na nás po ekonomické stránce tvrdě dopadla. Obrat se nám snížil o desítky procent. Dezert v podobě koronaviru se může stát symbolem, že všechno ještě není ztracené," uvedl marketingový manažer podniku Vojtěch Heřmánek.

Olga Budnik, Ukrajinka, která v Praze žije už šest let, má navíc už nyní nápad na dezert, který by se mohl stát podobným hitem jako čokoládový koronavirus. Vypadal by jako vakcína na léčbu onemocnění covid-19 a chutnal by po citrusech a likéru. "Chtěla bych do něj dát hodně limetky a trochu alkoholu," dodala cukrářka.

