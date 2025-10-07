Adidasky z Wembley a další poklady. Český sběratel vypráví příběh Freddieho Mercuryho

Z malého kluka se stal sběratel s jasným cílem: vyprávět příběh Freddieho Mercuryho celému světu a ukázat ho nejen jako hudebního génia a frontmana kapely Queen, ale hlavně jako člověka. Tomáš Hykel dnes vlastní unikátní kolekci osobních předmětů Freddieho Mercuryho, jaká nemá ve světě obdoby. Už brzy část z ní představí veřejnosti na výstavě World of Freddie, která slibuje intimní pohled do života hudební ikony - skrze originální artefakty, vzácné fotografie i vyprávění těch, kteří ho znali osobně.
Když je příběh silnější než hudba
"Je to vždycky hudba, co vás přitáhne jako první. Pak videa, show - to, co tehdy Queen dělali, bylo na svou dobu nadčasové a dodnes je to fenomenální. Postupně, jak se dozvídáte víc, zjistíte, že příběh za Freddiem je daleko silnější než jen hudba jako taková."
Nejvíc ho překvapilo, že Freddie byl opravdový britský gentleman. "Nedělal rozdíly mezi lidmi - jestli se baví s Davidem Bowiem nebo jeho asistentem. Všichni byli na stejné úrovni a ke každému se choval velice slušně. Byl také neuvěřitelně laskavý a štědrý, záleželo mu na přátelích víc než na sobě. To od hvězdy jeho formátu člověk nečeká."
Královnin svět
Tomášovi se časem podařilo spřátelit s Peterem Freestonem, někdejším osobním asistentem Freddieho: "Na podzim roku 2009 jsem zjistil, že bude mít v Olomouci, odkud pocházím, talk show. A protože se řídím heslem Kdo se nezeptá, nic nezíská, prostě jsem mu napsal, že bych si s ním rád popovídal. Takhle nějak vzniklo naše přátelství, které trvá už přes 15 let."
Díky Peterovi navázal Tomáš další kontakty s lidmi z okolí Queen i samotnou kapelou. "Měl jsem to štěstí být s nimi na stage, což je z pohledu fanouška můj největší životní zážitek."
Od podepsané fotky k tisícům kousků
Prvním předmětem, který Tomáš zakoupil, byla Freddieho podepsaná fotografie z kampaně na diamanty. "Pak se ta fotka objevila na titulce Vogue. Tehdy mě stála 650 eur. Dnes bych za ni dostal desetinásobek, ale na prodej není," říká rozhodně.
Od té doby jeho sbírka narostla zhruba na tři tisíce kousků, hodně z nich pochází z velké aukce Sotheby’s, kde se prodávaly osobní věci Freddieho pocházející z jeho londýnského domova - Garden Lodge.
Nešlo ale jen o sběratelskou vášeň, v tu chvíli se totiž zrodila myšlenka právě na výstavu: "Blesklo mi hlavou, že je to jediná šance, kdy něco takového udělat, protože jakmile se věci vydraží a budou v soukromých sbírkách po celém světě, už je nikdy nikdo nedá dohromady."
Aukce byla obrovským úspěchem - dražilo se přes 35 tisíc předmětů. Očekávalo se, že vydražená částka dosáhne 10 až 12 milionů liber, ale už první den se vydražily předměty za 11,5 milionu liber a celkově dosáhla aukce více než 44 milionů liber. "Faktor Freddie sehrál obrovskou roli, odborníci ho podcenili."
Tomáš sám si stanovil rozpočet a výši částky, kterou byl ochotný utratit. Několikrát ji ale musel měnit: "Několikrát, opravdu několikrát jsem ji hodně upravil, a opravdu hodně," směje se.
Logo Queen, adidasky i japonská miska
První kousek, který na dražbě získal, byl lot 104: "Náčrt loga Queen od Freddieho." Kromě jiného vydražil třeba adidasky, které měl Mercury na koncertě Live Aid ve Wembley v roce 1985.
Podle Tomáše je sbírání také investicí. "Momentálně je ve Freddieho věcech zainvestováno řádově v desítkách milionů korun. Někdo ukládá peníze do obrazů, já kupuji věci po Freddiem. Ale nechci, aby to vyznělo, že to dělám kvůli penězům. Je to hlavně o lásce k němu, nicméně i ekonomika musí dávat smysl," vysvětluje.
Jedním z nejcennějších předmětů je pro Tomáše japonská starožitná porcelánová miska zachycená na poslední fotografii Freddieho, jak z ní jí při odpočinku v posteli. Snímek pořídil Peter Freestone asi půl roku před Freddieho smrtí.
"Už se stáhl z veřejnosti, nekoncertoval, jen skládal hudbu a zpíval vokály. Tohle mi naskočí jako první. Každá věc má svůj příběh, a právě ty mě baví. Freddie už je neřekne, ale lidé, kteří s ním žili a pracovali, ano. Díky nim se ty příběhy zachovají."
Přesto existují věci, které se Tomášovi získat nepodařilo - ikonické žluté sako z koncertu ve Wembley. "Majitelka ho velmi dobře střeží. Asi před dvaceti lety ho koupila za 26 tisíc liber, dnes by ho jistě prodala minimálně za tři čtvrtě milionu liber, ale bohužel není na prodej."
World of Freddie
Příští rok uplyne 40 let od koncertu Queen v Budapešti a Freddie by oslavil 80. narozeniny - a právě příští rok bude v březnu v Budapešti zahájena výstava World of Freddie, kde bude mimo jiné k vidění asi polovina Tomášovy sbírky. World of Freddie bude ale podle něj víc než jen výstavou předmětů z Freddieho života - bude to zážitek.
"Chceme dát lidem možnost, aby se na dvě tři hodinky ponořili do Freddieho světa, obklopeni jeho originálními věcmi a lidmi, které měl rád," vysvětluje Tomáš. Audio i video průvodcem výstavy bude Peter Freestone. Své vzpomínky ale zaznamenala i celá řada dalších lidí z jeho okolí.
Interaktivní část White Glove Experience umožní návštěvníkům vzít některé předměty bezpečně do ruky a vyfotit se s nimi nebo se doslova vcítit do Freddieho kůže při průchodu davem novinářů nebo na tiskové konferenci. Zážitků bude hodně a budou rozmanité.
"Taková výstava se běžně chystá osm let, nám se podařilo ji díky spolupráci s House of Music Hungary vytvořit za tři roky," upozorňuje Tomáš.
Z Maďarska se výstava přesune mimo Evropu, do zemí, které po Freddiem doslova šílely. "Zajímá nás Japonsko, Jižní Amerika a poté USA. V Česku by mohla proběhnout, pokud se najde vhodný partner."
Člověk Freddie Mercury
Závěrečná otázka, co by Tomáš chtěl světu o Freddiem říct, ho zarazila. Po chvilce zamyšlení přišla odpověď: "Mnoho lidí ho zná jen z pódia - jako charismatického zpěváka. Ale málokdo vidí, jak plachý a stydlivý člověk to mimo pódium byl. Zaslouží si, aby lidé znali i tuto stránku jeho příběhu. Nikdy ale neměl sebemenší problém se zastavit, podepsat se někomu, vyfotit se s fanoušky. Nikdy však nevyhledával to, co dělají některé dnešní pseudocelebrity - že předem zavolají novinářům, kde budou, aby si je nafotili a oni se objevili v médiích. Naopak si své soukromí střežil. A vždycky dbal na to, aby si i poslední fanoušek, který na koncert přijde, odnesl zážitek, jako by seděl v první řadě. Věděl, že díky fanouškům má to, co má, a je tam, kde je. To si myslím, že o něm lidé moc nevědí - jaká osobnost byl vevnitř Freddie jako muž, ne jako muzikant a frontman."
Jakou osobností Freddie opravdu byl, neodhalil podle Tomáše ani film Bohemian Rhapsody, který vidí pozitivně i negativně: "Pozitivní dopad je, že přinesl Queenům miliony nových fanoušků. Nesmíme zapomínat, že to nebyl dokument, který by přesně vyjadřoval historii, ale byl to komerční hollywoodský film, jehož cílem bylo vydělat peníze a vyhrát Oscary. Obojí se povedlo. Pravdy tam ale moc není. Freddie není vyobrazený takový, jaký skutečně byl, ale tak, aby se hodil do hollywoodského filmu. Upřímně mě nejvíc naštvalo, že se tam nikdy nesměje. To byl základ jeho života - bavil se, užíval si života, byl šťastný, měl kolem sebe spoustu přátel. Ve filmu byl vyobrazený jako smutný, osamělý člověk, který je pomalu v depresi - to tak nikdy nebylo ani v době, kdy byl už nemocný - svoji nemoc přijal velice statečně, řekl o tom jen pár lidem, a to jenom jednou. A druhá věc, co mě naštvala, že je tam vyobrazený jako člověk, který pomalu způsobuje rozpad kapely tím, že přijal finančně zajímavou nabídku na svoji sólo desku. Ale když se tohle ve své době odehrávalo, ostatní členové Queen měli už svá sólová alba dávno vydaná."
Právě proto Tomášova sbírka a chystaná výstava dávají šanci poznat opravdového Freddieho Mercuryho - člověka, který nebyl jen ikonou na pódiu, ale i citlivým, vtipným a laskavým mužem. Díky osobním předmětům a vzpomínkám jeho blízkých se otevírá cesta k jeho skutečnému světu.