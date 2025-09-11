Magazín

Bohemian Rhapsody v ulicích Paříže. Neuvěřitelné video dojalo celý svět

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 4 hodinami
Z oken pařížských domů se začaly linout první tóny legendární písně. Lidé zůstali stát, nevěřícně zvedali hlavy. Co začalo jako zdánlivě náhodné vystoupení, se během minut proměnilo v dokonalou poctu kapele Queen. Flash mob k výročí Bohemian Rhapsody dojal celý svět.
Flash mob k výročí Bohemian Rhapsody dojal celý svět.
Flash mob k výročí Bohemian Rhapsody dojal celý svět. | Foto: Screen z youtube.com/@julien_cohen

Když se rozezněla pařížským náměstím Place de la Contrescarpe první slova písně Bohemian Rhapsody, nikdo ještě netušil, že se právě začíná odehrávat jeden z nejpůsobivějších hudebních flash mobů posledních let - nečekané veřejné vystoupení, které má překvapit náhodné publikum na ulici.

A pak přišel Freddie

Uprostřed běžného ruchu města, kaváren a procházejících turistů se z oken nad jednou z kaváren začaly ozývat tři ženské hlasy. Lidé se začali zastavovat. Telefony v rukou, oči upřené vzhůru. A pak přišel zlom.

Do dění vstoupil muž, jehož hlas zněl jako hlas ikony. Freddie Mercury ožil v podání zpěváka Mickyho Callista - mikrofon v ruce, ikonická silueta a impozantní vstup na scénu podpořený příjezdem v kočáru. Zpěv pokračoval, hudební podkres zesiloval a atmosféra na náměstí houstla s každou další slokou.

Bohemian Rhapsody. Tak, jak jste nečekali, že ji kdy uslyšíte. Výkon 30 hudebníků a zpěváků v ulicích Paříže bere dech. | Video: Youtube.com/@julien_cohen

Spontánně se přidávali další účinkující - bubeník, kluk s kytarou, další a další pouliční hudebníci. Všichni perfektně sehraní. Každý přesně věděl, kdy vstoupit do hry. Paříž zažila nečekanou hudební oslavu, která během pár minut obletěla svět.

Za celým vystoupením stojí francouzský pianista a performer Julien Cohen, známý svými improvizovanými koncerty ve veřejném prostoru. Tentokrát však nešlo jen o hudební happening. Šlo o promyšlenou poctu padesátému výročí jedné z nejikoničtějších skladeb hudební historie. A výsledek? Emocionálně nabitá šestiminutová show, jejíž video se během několika hodin stalo virálním hitem internetu.

Foto: Screen z youtube.com/@julien_cohen

Šest minut emocí. A půl milionu zhlédnutí přes noc

Video zveřejněné na YouTube nasbíralo za jedinou noc téměř půl milionu zhlédnutí.

Sociální sítě zaplavily reakce ze všech koutů světa. Diváci se shodovali: šlo o jednu z nejpůsobivějších interpretací Bohemian Rhapsody, jakou kdy lidé od smrti Freddieho Mercuryho slyšeli.

Celé akci dodalo sílu její geniální zpracování - přesně cílené a přitom lidské.
Aranžmá, přirozená choreografie, gradace a nakonec i finální tóny, které dozněly za potlesku náhodných diváků - to vše dohromady vytvořilo zasloužený dojem něčeho naprosto výjimečného.

 
