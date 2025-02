Oscarový herec Gene Hackman zemřel, našli ho mrtvého s jeho ženou

Zemřel legendární americký herec Gene Hackman, bylo mu 95 let. Podle médií byl dvojnásobný držitel Oscara ve středu nalezen mrtvý ve svém domě v americkém Santa Fe, a to spolu se svou manželkou Betsy Arakawaovou. Policie nemá podezření na trestný čin.

Legendární americký herec Gene Hackman zemřel, bylo mu 95 let. | Foto: Shutterstock

Zemřel legendární americký herec Gene Hackman, bylo mu 95 let. Dvojnásobného držitele Oscara našli mrtvého ve středu odpoledne v jeho domě v Santa Fe v Novém Mexiku. Policie v domě objevila mrtvou i jeho manželku Betsy Arakawaovou (63) a jejich psa.

Místní šerif Adan Mendoza neupřesnil příčinu úmrtí ani to, kdy manželé zemřeli. "Můžeme potvrdit, že Gene Hackman i jeho manželka byli ve středu odpoledne nalezeni mrtví ve své rezidenci na Sunset Trail. V tuto chvíli se však nedomníváme, že by se jednalo o cizí zavinění," uvedl.

Představitel drsných hrdinů

Do diváckého povědomí se Hackman, který se hercem stal až po třicítce, dostal jako bývalý vězeň a fotograf Buck Barrow, bratr gangstera Clydea Barrowa, v legendární gangsterce Bonnie a Clyde (1967). Za tuto roli byl nominován na Oscara, stejně jako za další v rodinném dramatu Nikdy jsem nezpíval svému otci z roku 1970.

Pozlacená soška k Hackmanovi putovala za roli policisty Jimmyho "Pepka" Doyla v legendárním krimifilmu Williama Friedkina Francouzská spojka: Štvanice (1971). Druhou dostal za roli krutého šerifa Billiho Daggetta z westernu Clinta Eastwooda Nesmiřitelní (1992).

Hackman patřil celá desetiletí mezi výrazné postavy Hollywoodu, ve filmech ztvárnil více než 100 rolí. Zahrál si ve filmových hitech Porota na útěku nebo Rozhovor, proslul jako padouch Lex Luthora ve filmech o Supermanovi v 70. a 80. letech. Naposledy se na velkém plátně objevil v roce 2004 jako Monroe Cole ve filmu Welcome to Mooseport.

Bývalý mariňák se stal nečekanou hvězdou

Hackman pocházel z Kalifornie, kde se narodil 30. ledna 1930 v San Bernardinu. Jeho otec i dědeček pracovali jako novináři, maminka byla servírkou. Rodina se často stěhovala, až zakotvila v Danville v Illinois, kde otec získal trvalou práci v místních novinách. Když bylo Geneovi 13 let, rodiče se rozvedli. Později přiznal, že stíny neradostného dětství ho pronásledovaly i v dospělosti: "Trpěl jsem komplexem chudého dítěte a chtěl jsem za každou cenu zbohatnout. Bral jsem cokoliv, jen když mi pořádně zaplatili."

Gena od dětství fascinovali zpěváci, tanečníci a svět filmu. Střední škola ho moc nezajímala, dal se tedy k námořní pěchotě, kde sloužil pět let. Byl propuštěn, protože si při nehodě na motorce zlomil obě nohy. Poté krátce studoval žurnalistiku a přestěhoval se do New Yorku. Živil se jako řidič kamionu, stěhovák či prodavač.

Bylo mu už přes třicet, když se přihlásil do hereckého kurzu v kalifornské Pasadena Playhouse, kde potkal i nejlepšího kamaráda - Dustina Hoffmana. Traduje se, že tito dva byli na škole pokládáni za největší outsidery, kterým se nedávaly valné šance na úspěch. Filmový debut si Hackman odbyl v roce 1961 v gangsterce Mad Dog Coll (Šílený pes Coll).

Později si zahrál i v kasovních trhácích - proslul například jako padouch Lex Luthor z filmů o Supermanovi. Na podzim 1977 se ale Hackman rozhodl, že zvolní hektické pracovní tempo: "Připadal jsem si jako na kolotoči, kde na sedačce přede mnou dřepí balík peněz. Chtěl jsem z toho kolotoče sesednout, ale nevěděl jsem jak," prozradil v jednom rozhovoru.