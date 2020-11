Z hostů jsou kuchaři, jídlo si dodělají doma sami. Restaurace posílají pizzu i poštou

Donášky s jídlem ze zavřených restaurací se během pandemie koronaviru staly standardem. Londýnští restauratéři se ovšem u zákazníků snaží prorazit s jídlem v nehotovém stavu, které si lidé doma musí dokončit. Podobnou službu nyní v britské metropoli nabízí podniky orientované na rychlé občerstvení i ty oceněné michelinskými hvězdami.

Psal se rok 2014, když se bratři James a Thom Elliotovi, majitelé sítě londýnských pizzerií Pizza Pilgrims, pokusili rozšířit svůj byznys. Vedle kamenných restaurací lidem začali nabízet donáškovou službu "pizza poštou". Zákazníci měli oblíbenou italskou pochoutku obdržet v syrovém stavu a dodělat si ji doma.

"Tehdy to ale celé dopadlo kolosálním neúspěchem, lidé na to prostě nebyli připravení. Když ale letos kvůli pandemii skončili všichni zavření doma, tak se mnoha hostům začalo po naší pizze stýskat. Takže nás napadlo pizzu poštou znovu rozjet a najednou se kolem toho strhlo šílenství," popsal pro agenturu Reuters James.

Zákazníci, kteří si donášku od Pizza Pilgrims objednají, dostanou balíček s těstem na rozválení a s vybranými ingrediencemi, jimiž placku naplní. Bratři Elliotovi v současnosti takových balíčků prodají kolem tisícovky denně a za dvě pizzy zájemci zaplatí 15 liber (440 korun). Díky úspěchu mohli podnikatelé znovu zaměstnat 30 bývalých pracovníků, kteří o místo kvůli krizi dříve přišli.

Stejný nápad jako bratři Elliotovi měl i britský šéfkuchař James Knappett, který dlouho váhal, jestli má pro něj podobný byznysový model vůbec cenu. Je totiž majitelem michelinskou hvězdou oceněného londýnského podniku Kitchen Table a rozhodnutí, zda nechat zodpovědnost za finediningové menu samotným zákazníkům, pro něj nebylo jednoduché.

"Je to dost zvláštní pocit, spolehnout se na to, že lidé zvládnou naše pokrmy dokončit. Kdybychom ale tenhle koncept nezkusili, dost možná bychom po koronavirové krizi už neměli restauraci, do které bychom se mohli vrátit. Byla to pro nás otázka přežití," vysvětlil Knappett.

Jeho podnik má zavřeno už od března, protože se v něm sedí kolem otevřené kuchyně, a dodržovat bezpečné rozestupy tak není možné. Než přišla pandemie koronaviru, míval Kitchen Table každý den plno, na rezervaci se čekalo klidně i tři měsíce a zaměstnával 20 lidí.

Momentálně na jeho provozu naproti tomu pracují jen čtyři zaměstnanci, kteří za týden připraví kolem 80 donášek s jídlem. Knappett totiž cílí na vysokopříjmovou skupinu, která je za balíček degustačního menu pro dva s podrobnými instrukcemi, jak ho dodělat, ochotná zaplatit 150 až 250 liber (4400 až 7350 korun).

