Magazín

Překvapivé benefity cukety. Jak moc je zdravá - a jak by rozhodně neměla chutnat?

nib nib
před 28 minutami
Ač se to možná nezdá, cuketa je nutriční poklad s překvapivými benefity. Tato nenápadná plodina se skvěle hodí nejen na gril, ale i do výživového plánu každého, kdo chce podpořit své zdraví. Ať už jste milovník zdravé výživy, začínající pěstitel, nebo jen hledáte zpestření jídelníčku, cuketa je ideální kandidát. Na co si ale u ní dát pozor?
Foto: Wikimedia Commons

Ač ji většina z nás řadí mezi zeleninu, z botanického hlediska jde o ovoce. Pochází z Itálie, kde se jí říká zucchini neboli "malá dýně". Její plody bývají válcovité, nejčastěji tmavě zelené, ale najdete i žluté nebo pruhované varianty.

Cuketa je bohatá na antioxidanty, které podporují imunitní systém, a obsahuje vitamín C, beta-karoten, lutein a zeaxantin - tedy látky, které hrají roli v prevenci zánětů, posilují obranyschopnost a přispívají k celkové vitalitě. Velkým překvapením může být informace, že jen polovina středně velké cukety pokryje téměř 20 procent denní dávky vitamínu C.

Související

Hrách hubí mozek, spílali Čechům, ti se ale smáli naposledy, říká sběratelka receptů

vintage kitchen, pavla janeckova hajkova
18 fotografií

Navíc karotenoidy obsažené v cuketě regulují tvorbu zánětlivých cytokinů - chemických poslů imunitního systému, jejichž rovnováha je klíčová pro prevenci chronických onemocnění.

Jednoduše zázrak.

Zrak, vysoký tlak a hubnutí

To však není vše. Cuketa také pomáhá chránit zrak a je skvělým zdrojem draslíku, který vyrovnává přebytečný sodík v těle a reguluje krevní tlak - v tomto směru se vyrovná například banánu.

Díky tomu, že je cuketa tvořena z 95 procent vodou a obsahuje minimum kalorií, tuků i cukrů, se skvěle hodí do redukčních diet.

Má nízkou energetickou hustotu, což znamená, že můžete sníst větší porce bez přejídání. Ideální pro pocit sytosti bez výčitek.

Příprava a hořkost

Jak si však tento zázrak připravit, abychom si pochutnali? Možností je nespočet: můžete ji konzumovat syrovou, grilovanou, pečenou, jako pyré nebo z ní můžete vytvořit třeba virální cuketové nudle.

Slupku však neloupejte. To je zcela klíčové. Právě v ní se totiž ukrývá nejvíce živin. Vitamín C sice tepelnou úpravou částečně mizí, ale karotenoidy jsou rozpustné v tucích - ideálně je tedy připravte například s trochou olivového oleje, aby se co nejlépe vstřebaly.

Pokud však cuketa chutná hořce, nejedná se o kulinářskou výzvu, ale varovný signál. Látky zvané kukurbitaciny, které hořkost způsobují, mohou vyvolat těžké zažívací potíže. Před přípravou tak vždy ochutnejte malý kousek - chuť musí být neutrální nebo nasládlá.

Pěstování, skladování a jasný důkaz

Cuketa vyžaduje slunné stanoviště, úrodnou půdu a dostatek prostoru. Pokud se o ni dobře postaráte, odmění vás bohatou sklizní.

Vyzkoušejte různé odrůdy - např. Black Beauty, Cocozelle nebo žlutou Golden Zucchini. Pokud máte možnost, rostliny vysazujte s rozestupem 60-90 centimetrů a pravidelně je zalévejte - a to spíše u kořenů. Mokré listy = riziko plísní.

A co dál? Zhruba každých pět týdnů je přihnojte vyváženým hnojivem nebo kompostovým čajem a sklízejte pravidelně - rostlina tak bude dále plodit. Nejchutnější jsou prý plody dlouhé maximálně 20 centimetrů.

Sklizenou či zakoupenou cuketu skladujte v přihrádce na zeleninu při teplotě kolem 7-10 °C. Čerstvě sklizená plodina vydrží v lednici zhruba dva až tři týdny, pokud má neporušenou slupku i stopku. Pozor ale na přechlazení - cuketa nesnáší mrazy ani příliš nízké teploty, které zhoršují její konzistenci.

U cukety platí oblíbená pořekadla: "v jednoduchosti je její síla" a také "za málo peněz hodně muziky". A hlavně zdraví. A co víc - je důkazem, že i obyčejné ovoce může hrát jednu z klíčových rolí v cestě za lepším zdravím.

Zdroj: nzip.cz, mudrmasny.cz, nytimes.com

 
Mohlo by vás zajímat

Fantastická čtyřka a sladká tečka. Bistro se zahradou má atmosféru, co se nedá koupit

Fantastická čtyřka a sladká tečka. Bistro se zahradou má atmosféru, co se nedá koupit
32 fotografií

V Torontu zemřela Zdena Salivarová, Náchod usiluje o převoz ostatků i se Škvoreckým

V Torontu zemřela Zdena Salivarová, Náchod usiluje o převoz ostatků i se Škvoreckým

Hrdina vítězného filmu z Varů František Klišík zemřel bez cizího zavinění

Hrdina vítězného filmu z Varů František Klišík zemřel bez cizího zavinění

Kotek nasadil nové zuby, proměnil se v dokonalého Gotta a řekl, co má rád za film

Kotek nasadil nové zuby, proměnil se v dokonalého Gotta a řekl, co má rád za film
2:33
Magazín.Aktuálně.cz Obsah cuketa ovoce potraviny benefity zdraví tělo jídlo gastronomie vaření lifestyle

Právě se děje

před 28 minutami
Překvapivé benefity cukety. Jak moc je zdravá - a jak by rozhodně neměla chutnat?

Překvapivé benefity cukety. Jak moc je zdravá - a jak by rozhodně neměla chutnat?

Cuketa je bohatá na antioxidanty, které podporují imunitní systém. Hodí se na gril, pomáhá hubnout, chrání zrak, snižuje tlak.
před 29 minutami
Austrálie obvinila Írán ze dvou antisemitských útoků v zemi, vyhostí velvyslance

Austrálie obvinila Írán ze dvou antisemitských útoků v zemi, vyhostí velvyslance

Australský premiér Anthony Albanese zároveň oznámil, že Canberra vyhostí íránského velvyslance a přeruší diplomatické styky s Teheránem.
před 40 minutami
Trump se rozhodl odvolat členku Rady guvernérů amerického Fedu Lisu Cookovou

Trump se rozhodl odvolat členku Rady guvernérů amerického Fedu Lisu Cookovou

Cooková minulý týden oznámila, že ani přes výzvy prezidenta odstoupit nehodlá.
před 1 hodinou
Muchová obrat ve druhém setu nepřipustila. Legendární Venus vyřadila v prvním kole

Muchová obrat ve druhém setu nepřipustila. Legendární Venus vyřadila v prvním kole

Tenistka Karolína Muchová porazila na grandslamovém US Open legendární Američanku Venus Williamsovou 6:3, 2:6, 6:1 a postoupila do 2. kola.
před 1 hodinou
"Fanoušci tady ho pořád zbožňují." Ve Španělsku po letech ožil Dubovského odkaz

"Fanoušci tady ho pořád zbožňují." Ve Španělsku po letech ožil Dubovského odkaz

Oviedo a Real Madrid. Dva kluby, které před svou tragédií spojil legendární Peter Dubovský, se po dlouhých letech utkaly ve španělské lize.
před 1 hodinou

Fantastická čtyřka a sladká tečka. Bistro se zahradou má atmosféru, co se nedá koupit

Fantastická čtyřka a sladká tečka. Bistro se zahradou má atmosféru, co se nedá koupit
Prohlédnout si 32 fotografií
Když Jan Šťastný poprvé vstoupil na zanedbaný pozemek kousíček od Berounky, pršelo a všude byl jen zablácený nepořádek. I tak věděl, že tohle místo je "ono".
Dnes tak v Srbsku stojí The Garden – gastronomická oáza uprostřed přírody, kde se potkává kvalitní kuchyně s přátelskou atmosférou a únikem od městského ruchu. Jednoduše odpočinek v nečekaném zákoutí.
před 1 hodinou
Levné to nebylo, cenám aut před dvaceti lety se ani nechce věřit. A ta výbava
Přehled

Levné to nebylo, cenám aut před dvaceti lety se ani nechce věřit. A ta výbava

Vybrali jsme oblíbená auta z roku 2005 a podívali se na jejich tehdejší ceny. Leckomu se to srovnání nebude líbit.
Další zprávy