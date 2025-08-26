Překvapivé benefity cukety. Jak moc je zdravá - a jak by rozhodně neměla chutnat?

Ač ji většina z nás řadí mezi zeleninu, z botanického hlediska jde o ovoce. Pochází z Itálie, kde se jí říká zucchini neboli "malá dýně". Její plody bývají válcovité, nejčastěji tmavě zelené, ale najdete i žluté nebo pruhované varianty.
Cuketa je bohatá na antioxidanty, které podporují imunitní systém, a obsahuje vitamín C, beta-karoten, lutein a zeaxantin - tedy látky, které hrají roli v prevenci zánětů, posilují obranyschopnost a přispívají k celkové vitalitě. Velkým překvapením může být informace, že jen polovina středně velké cukety pokryje téměř 20 procent denní dávky vitamínu C.
Navíc karotenoidy obsažené v cuketě regulují tvorbu zánětlivých cytokinů - chemických poslů imunitního systému, jejichž rovnováha je klíčová pro prevenci chronických onemocnění.
Jednoduše zázrak.
Zrak, vysoký tlak a hubnutí
To však není vše. Cuketa také pomáhá chránit zrak a je skvělým zdrojem draslíku, který vyrovnává přebytečný sodík v těle a reguluje krevní tlak - v tomto směru se vyrovná například banánu.
Díky tomu, že je cuketa tvořena z 95 procent vodou a obsahuje minimum kalorií, tuků i cukrů, se skvěle hodí do redukčních diet.
Má nízkou energetickou hustotu, což znamená, že můžete sníst větší porce bez přejídání. Ideální pro pocit sytosti bez výčitek.
Příprava a hořkost
Jak si však tento zázrak připravit, abychom si pochutnali? Možností je nespočet: můžete ji konzumovat syrovou, grilovanou, pečenou, jako pyré nebo z ní můžete vytvořit třeba virální cuketové nudle.
Slupku však neloupejte. To je zcela klíčové. Právě v ní se totiž ukrývá nejvíce živin. Vitamín C sice tepelnou úpravou částečně mizí, ale karotenoidy jsou rozpustné v tucích - ideálně je tedy připravte například s trochou olivového oleje, aby se co nejlépe vstřebaly.
Pokud však cuketa chutná hořce, nejedná se o kulinářskou výzvu, ale varovný signál. Látky zvané kukurbitaciny, které hořkost způsobují, mohou vyvolat těžké zažívací potíže. Před přípravou tak vždy ochutnejte malý kousek - chuť musí být neutrální nebo nasládlá.
Pěstování, skladování a jasný důkaz
Cuketa vyžaduje slunné stanoviště, úrodnou půdu a dostatek prostoru. Pokud se o ni dobře postaráte, odmění vás bohatou sklizní.
Vyzkoušejte různé odrůdy - např. Black Beauty, Cocozelle nebo žlutou Golden Zucchini. Pokud máte možnost, rostliny vysazujte s rozestupem 60-90 centimetrů a pravidelně je zalévejte - a to spíše u kořenů. Mokré listy = riziko plísní.
A co dál? Zhruba každých pět týdnů je přihnojte vyváženým hnojivem nebo kompostovým čajem a sklízejte pravidelně - rostlina tak bude dále plodit. Nejchutnější jsou prý plody dlouhé maximálně 20 centimetrů.
Sklizenou či zakoupenou cuketu skladujte v přihrádce na zeleninu při teplotě kolem 7-10 °C. Čerstvě sklizená plodina vydrží v lednici zhruba dva až tři týdny, pokud má neporušenou slupku i stopku. Pozor ale na přechlazení - cuketa nesnáší mrazy ani příliš nízké teploty, které zhoršují její konzistenci.
U cukety platí oblíbená pořekadla: "v jednoduchosti je její síla" a také "za málo peněz hodně muziky". A hlavně zdraví. A co víc - je důkazem, že i obyčejné ovoce může hrát jednu z klíčových rolí v cestě za lepším zdravím.
Zdroj: nzip.cz, mudrmasny.cz, nytimes.com