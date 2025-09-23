Magazín

Nudle v Brně: Žádná obsluha, jídlo z pytlíku a zážitek ze seriálu. A přesto je plno
Už na první pohled je jasné, že tohle není typická restaurace. Pár míst k sezení, žádní číšníci s jídlem na podnose či kuchyňský prostor. Místo toho si vezmete košík, projdete regály s barevnými balíčky instantních nudlí a vyberete si, co vás láká. Třeba pálivý buldak.
Za konceptem Ramyeon Brno nestojí žádní nováčci na gastronomické scéně. Od roku 2017 totiž budují značky zaměřené na japonsko-korejskou kuchyni a jejich vlajkovou lodí je dnes restaurace Mori.
"Chtěli jsme vytvořit něco hravějšího, přístupnějšího. Neformální místo, kde se lidé pobaví, zrelaxují a zároveň poznají kousek autentické Koreje," říká majitelka Ngoc Ha Nguyen.
Proto vznikl nápad na otevření ramyeon baru - jednoduchého, ale stylového prostoru, kde si lidé jídlo sami vyberou, připraví a doladí podle své chuti. A Brno se ukázalo jako ideální volba. "Je to mladé, otevřené město plné studentů a expatů. Věděli jsme, že přesně tady najdeme lidi, kteří budou ochotní zkusit něco nového," popisuje. Zobrazit 19 fotografií
Už na první pohled je jasné, že tohle není typická restaurace. Pár míst k sezení, žádní číšníci s jídlem na podnose či kuchyňský prostor. Místo toho si vezmete košík, projdete regály s barevnými balíčky instantních nudlí a vyberete si, co vás láká. Třeba pálivý buldak. Vítejte v Ramyeon Brno – jediném místě v Česku, kde si můžete vychutnat nudle tak, jak je znají milovníci korejského stylu.

Za konceptem Ramyeon Brno nestojí žádní nováčci na gastronomické scéně. Od roku 2017 totiž budují značky zaměřené na japonsko-korejskou kuchyni a jejich vlajkovou lodí je dnes restaurace Mori. Právě zde vaří zkušený korejský šéfkuchař, díky němuž celý tým pocítil silné pouto ke korejské kultuře a chutím.

A i když je Mori jejich srdeční záležitostí, toužili po změně. "Chtěli jsme vytvořit něco hravějšího, přístupnějšího. Neformální místo, kde se lidé pobaví, zrelaxují a zároveň poznají kousek autentické Koreje," říká majitelka Ngoc Ha Nguyen.

Proto vznikl nápad na otevření ramyeon baru - jednoduchého, ale stylového prostoru, kde si lidé jídlo sami vyberou, připraví a doladí podle své chuti. A Brno se ukázalo jako ideální volba. "Je to mladé, otevřené město plné studentů a expatů. Věděli jsme, že přesně tady najdeme lidi, kteří budou ochotní zkusit něco nového," popisuje.

Chill v hlavní roli

Již popsaný koncept je velmi jednoduchý, ale jak říkají sami zakladatelé, nejde jen o jídlo - jde o zážitek. Pocit, že v Brně můžete zažít to, co běžně vídáte v korejských seriálech nebo cestovatelských videích z Asie. A právě na tuhle "autentičnost" slyší hlavně mladší generace.

Interiér Ramyeon Brno není velký - má jen asi 14 míst k sezení - ale je promyšlený do posledního detailu. A jak říká samotná majitelka, hlavním konceptem byl "chill" - tedy pohoda a příjemná atmosféra. "Chill" navíc doplnila lehká retro estetika, která vás na chvíli přenese mimo realitu českého města. "Od začátku jsem chtěla, aby to bylo místo, kde se člověk cítí jako v Koreji. A chtěla jsem něco mezi bistro kavárnou a asijskou večerkou," popisuje.

Nejen nudle a slavný bestseller

Aby toho nebylo málo, kromě nudlí najdete v nabídce i klasický korejský street food - třeba ikonické tteokbokki (pálivé rýžové válečky), mandu (korejské knedlíčky) nebo kimbap (rýžové rolky zabalené v mořské řase). Pro ty, kteří nejsou fanoušky instantních polévek, je to vítaná alternativa - a pro podnik zase šance oslovit širší publikum.

Nejoblíbenější položkou z nudlového menu je ale bezkonkurenčně buldak - extra pálivé nudle, které si našly silnou fanouškovskou základnu. Cena za jednu porci se pohybuje mezi 70 a 90 korunami - podle druhu. A když připočítáte toppingy a nápoj, může se výsledná částka vyšplhat i výš. Ale jak říkají sami návštěvníci - platíte hlavně za atmosféru a zážitek, ne jen za "polévku ze sáčku".

Návštěvníci, nadšení i kritika

Nejčastějšími zákazníky jsou lidé z generace Z - studenti, milovníci asijské kultury, fanoušci K-popu a K-dramat. Ale podnik si rychle našel cestu třeba i k rodinám s dětmi.

Zájem je obrovský - někdy až tak, že se do malého prostoru nevejdete.  "Jednou jsme museli odejít a přijít později, protože nebylo místo," píše jedna z návštěvnic na sociálních sítích. Přesto většina recenzí vyjadřuje spokojenost a nadšení z nového konceptu, který v Česku nemá obdoby.

Jak to tam však bývá, každý unikátní nápad má i své odpůrce. Někteří zákazníci nechápou, proč by měli platit za jídlo, které si sami připraví. Jiní kritizují cenu nebo malý prostor. A najdou se i hlasy, které upozorňují na ekologické detaily - plastové kelímky, brčka nebo omezený třídicí systém. Podnik ale všechny názory vnímá s respektem. "Náš koncept není pro každého. Ale pro toho, kdo mu dá šanci, je to jiný způsob, jak si jídlo užít," říká majitelka.

24/7 a brněnský unikát

Ramyeon Brno 30. září oslaví své první narozeniny a o rozšíření zatím neuvažují, i když zprávy typu "Kdy otevřete v Praze?" dostávají pravidelně. Dále se však nabízí i otázka, zda je nenapadlo rozjet provoz 24/7 (provoz fungující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) s tím, že by nebyla nutná fyzická přítomnost zaměstnanců - přesně tak, jak to bývá v Asii. "Přemýšleli jsme o tom, ale zatím si nejsme jistí, jestli by to v Česku opravdu fungovalo. Hlavně příprava takového konceptu by byla hodně náročná a nákladná. Do budoucna ale uvidíme - třeba se jednou zadaří," přiznává.

Malý kousek Koreje, který je zábavou, gastronomickým experimentem i místem, kde jídlo spojuje lidi, si tak zatím mohou užít pouze Brňané a návštěvníci tohoto primárního moravského města. "Ramyeon Brno není jen o tom najíst se. Je to o tom být na chvíli součástí jiné kultury. A my jsme rádi, že to Brno přijalo tak pozitivně," uzavírá tvůrkyně odvážného podniku.

VIDEO: Hejlík: Jídlo by měl být zážitek, za který si připlatíme. Světové podniky jsou v Brně (19. 06. 2022)

Brno má skvělou, přátelskou atmosféru, člověk tam chce být. Vznikly tam bary, snídaňová místa, kavárny a food trucky, které nikde jinde nejsou. | Video: Michael Rozsypal
