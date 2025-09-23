Nudle v Brně: Žádná obsluha, jídlo z pytlíku a zážitek ze seriálu. A přesto je plno

Za konceptem Ramyeon Brno nestojí žádní nováčci na gastronomické scéně. Od roku 2017 totiž budují značky zaměřené na japonsko-korejskou kuchyni a jejich vlajkovou lodí je dnes restaurace Mori. Právě zde vaří zkušený korejský šéfkuchař, díky němuž celý tým pocítil silné pouto ke korejské kultuře a chutím.
A i když je Mori jejich srdeční záležitostí, toužili po změně. "Chtěli jsme vytvořit něco hravějšího, přístupnějšího. Neformální místo, kde se lidé pobaví, zrelaxují a zároveň poznají kousek autentické Koreje," říká majitelka Ngoc Ha Nguyen.
Proto vznikl nápad na otevření ramyeon baru - jednoduchého, ale stylového prostoru, kde si lidé jídlo sami vyberou, připraví a doladí podle své chuti. A Brno se ukázalo jako ideální volba. "Je to mladé, otevřené město plné studentů a expatů. Věděli jsme, že přesně tady najdeme lidi, kteří budou ochotní zkusit něco nového," popisuje.
Chill v hlavní roli
Již popsaný koncept je velmi jednoduchý, ale jak říkají sami zakladatelé, nejde jen o jídlo - jde o zážitek. Pocit, že v Brně můžete zažít to, co běžně vídáte v korejských seriálech nebo cestovatelských videích z Asie. A právě na tuhle "autentičnost" slyší hlavně mladší generace.
Interiér Ramyeon Brno není velký - má jen asi 14 míst k sezení - ale je promyšlený do posledního detailu. A jak říká samotná majitelka, hlavním konceptem byl "chill" - tedy pohoda a příjemná atmosféra. "Chill" navíc doplnila lehká retro estetika, která vás na chvíli přenese mimo realitu českého města. "Od začátku jsem chtěla, aby to bylo místo, kde se člověk cítí jako v Koreji. A chtěla jsem něco mezi bistro kavárnou a asijskou večerkou," popisuje.
Nejen nudle a slavný bestseller
Aby toho nebylo málo, kromě nudlí najdete v nabídce i klasický korejský street food - třeba ikonické tteokbokki (pálivé rýžové válečky), mandu (korejské knedlíčky) nebo kimbap (rýžové rolky zabalené v mořské řase). Pro ty, kteří nejsou fanoušky instantních polévek, je to vítaná alternativa - a pro podnik zase šance oslovit širší publikum.
Nejoblíbenější položkou z nudlového menu je ale bezkonkurenčně buldak - extra pálivé nudle, které si našly silnou fanouškovskou základnu. Cena za jednu porci se pohybuje mezi 70 a 90 korunami - podle druhu. A když připočítáte toppingy a nápoj, může se výsledná částka vyšplhat i výš. Ale jak říkají sami návštěvníci - platíte hlavně za atmosféru a zážitek, ne jen za "polévku ze sáčku".
Návštěvníci, nadšení i kritika
Nejčastějšími zákazníky jsou lidé z generace Z - studenti, milovníci asijské kultury, fanoušci K-popu a K-dramat. Ale podnik si rychle našel cestu třeba i k rodinám s dětmi.
Zájem je obrovský - někdy až tak, že se do malého prostoru nevejdete. "Jednou jsme museli odejít a přijít později, protože nebylo místo," píše jedna z návštěvnic na sociálních sítích. Přesto většina recenzí vyjadřuje spokojenost a nadšení z nového konceptu, který v Česku nemá obdoby.
Jak to tam však bývá, každý unikátní nápad má i své odpůrce. Někteří zákazníci nechápou, proč by měli platit za jídlo, které si sami připraví. Jiní kritizují cenu nebo malý prostor. A najdou se i hlasy, které upozorňují na ekologické detaily - plastové kelímky, brčka nebo omezený třídicí systém. Podnik ale všechny názory vnímá s respektem. "Náš koncept není pro každého. Ale pro toho, kdo mu dá šanci, je to jiný způsob, jak si jídlo užít," říká majitelka.
24/7 a brněnský unikát
Ramyeon Brno 30. září oslaví své první narozeniny a o rozšíření zatím neuvažují, i když zprávy typu "Kdy otevřete v Praze?" dostávají pravidelně. Dále se však nabízí i otázka, zda je nenapadlo rozjet provoz 24/7 (provoz fungující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) s tím, že by nebyla nutná fyzická přítomnost zaměstnanců - přesně tak, jak to bývá v Asii. "Přemýšleli jsme o tom, ale zatím si nejsme jistí, jestli by to v Česku opravdu fungovalo. Hlavně příprava takového konceptu by byla hodně náročná a nákladná. Do budoucna ale uvidíme - třeba se jednou zadaří," přiznává.
Malý kousek Koreje, který je zábavou, gastronomickým experimentem i místem, kde jídlo spojuje lidi, si tak zatím mohou užít pouze Brňané a návštěvníci tohoto primárního moravského města. "Ramyeon Brno není jen o tom najíst se. Je to o tom být na chvíli součástí jiné kultury. A my jsme rádi, že to Brno přijalo tak pozitivně," uzavírá tvůrkyně odvážného podniku.