Nizozemci omezují turisty. Do známé vesnice jen za vstupné, místním došla trpělivost

před 3 hodinami
Malebná nizozemská vesnice Zaanse Schans je místem, kam chce alespoň jednou za život zavítat snad každý turista. Dvacet minut od Amsterdamu tu návštěvníci najdou větrné mlýny, tradiční řemesla, malebné stezky – a jako bonus i obraz od Clauda Moneta v místním muzeu. Ročně tu mají turistů stejně jako na Pražském hradě. A to je pro místních sto stálých obyvatel problém.
Do Zaanse Schans ročně zavítá přes 2,6 milionu návštěvníků – stejně jako do celého areálu Pražského hradu.
Do Zaanse Schans ročně zavítá přes 2,6 milionu návštěvníků – stejně jako do celého areálu Pražského hradu. | Foto: heute.at - creative commons

Zaanse Schans patří mezi nejoblíbenější výletní místa v Nizozemsku. Obydlený skanzen vznikl po druhé světové válce rekonstrukcí typické zaanské vesnice. Návštěvníci se tu mohou procházet mezi dřevěnými domky, nahlédnout do muzeí i dílen, kde se dodnes předvádí mimo jiné výroba tradičních dřeváků.

Není to skanzen. Lidé tu opravdu žijí

Pro turisty je to ideální výlet. Pro obyvatele už méně. Ročně sem totiž zavítá přes 2,6 milionu návštěvníků - stejně jako na celý areál Pražského hradu. Jenže Zaanse Schans není památka, ale živá vesnice se stovkou obyvatel. A právě to se podle místních stává problémem.

Turisté se tu často chovají, jako by byli v kulisách - bez respektu k tomu, že ve vesnici někdo skutečně žije. Vstupují na soukromé pozemky, fotí si interiéry domů, často i s pomocí selfie tyčí. Neustálé narušování soukromí vedlo ke kontroverzně vnímanému řešení.

Zaanse Schans patří mezi nejoblíbenější výletní místa v Nizozemsku. Obydlený skanzen vznikl po druhé světové válce rekonstrukcí typické zaanské vesnice.
Zaanse Schans patří mezi nejoblíbenější výletní místa v Nizozemsku. Obydlený skanzen vznikl po druhé světové válce rekonstrukcí typické zaanské vesnice. | Foto: Balou46 - creative commons

Radikální krok: vstupné pro turisty

Radnice rozhodla, že od jara 2025 zavede vstupné ve výši 17,50 eura (v přepočtu asi 430 korun) pro všechny turisty, kteří nejsou z daného regionu.

Vstup se bude platit online a dopředu, podobně jako v mnoha jiných památkách. V ceně ale návštěvníci získají i vstup do muzea a do dvou větrných mlýnů, za které se nyní platí zvlášť.

"Chceme, aby turisté platili za zachování Zaanse Schans," uvedl radní Wessel Breunesse. Cílem je regulovat počet turistů a zároveň generovat prostředky na údržbu větrných mlýnů a infrastruktury, jako jsou například nové toalety.

I kdyby po zavedení vstupného město navštívila pouhá polovina stávajících návštěvníků, roční příjmy se budou pohybovat kolem 24,5 milionu eur. Ředitelka místního muzea Marieke Verweij pro BBC uvedla, že návštěvnost roste každý rok. Zatímco v roce 2017 to bylo 1,7 milionu lidí, letos se očekává až 2,8 milionu.

Dvacet minut od Amsterdamu tu návštěvníci najdou větrné mlýny, tradiční řemesla, malebné stezky – a jako bonus i obraz od Claude Moneta v místním muzeu.
Dvacet minut od Amsterdamu tu návštěvníci najdou větrné mlýny, tradiční řemesla, malebné stezky – a jako bonus i obraz od Claude Moneta v místním muzeu. | Foto: PxHere - creative commons

"Kvůli vstupnému už víc neutratí," bojí se obchodníci

Zatímco část návštěvníků zavedení vstupného vítá a vidí v něm způsob, jak zachovat kouzlo a atmosféru unikátního místa, obchodníci a majitelé restaurací ve vesnici novinku ostře kritizují. Někteří ji považují za likvidační - mají obavu, že turisty zatíží už samotné vstupné a na místě pak už nic neutratí.

"Vstupné ohrožuje živobytí obchodníků a majitelů restaurací v Zaanse Schans," uvedla pro BBC Sterre Schaapová, spolumajitelka obchodu se suvenýry. Upozorňuje, že pro čtyřčlennou rodinu s parkováním může návštěva vyjít i na 100 eur. "Lidem pak nezbydou peníze na další věci."

Obchody a restaurace přitom samy o sobě patří mezi atrakce - personál nosí kroje, předvádí se výroba dřeváků, prodejny sídlí v historických domech ze 17. století.

Benátky, Bali… a teď i Zaanse Schans

Podobná regulace není úplnou novinkou. Vstupné zavedly například Benátky nebo vesnice Penglipuran na indonéském ostrově Bali. V Evropě se za vstup platí i v anglické rybářské vesnici Clovelly nebo italských městech Civita di Bagnoregio a Corenno Plinio. Ale vesnic, které přistupují k takto plošnému vstupnému, je zatím jen několik.

Video: youtube.com/@DeZaanseSchans
 
