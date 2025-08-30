Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

O jeho původu hradní zahradníci zpočátku nevěděli vůbec nic. Až postupem času zjistili, že přišel z nedalekých Vojanových sadů. "Odtud nám vzkázali, že když ho tady nebudeme chtít, máme ho přestat krmit, že se vrátí zpátky, ale nám se tady líbil, a tak jsme zjistili, co má správně jíst, aby prospíval a začali jsme mu podstrojovat," vypráví Michal Břicháček, vedoucí zahradník Královské zahrady na Pražském hradě.
Zahradní aristokrat
Karel se tak stal pomalu, ale jistě součástí života hradu. A proč právě Karel? "Začal mu tak říkat jeden ze zaměstnanců, který se také jmenuje Karel, a zkrátka se to chytlo," usmívá se vedoucí zahradník.
Nejčastěji ho potkáte u rezidence nebo na Prašném mostě, kam se "chodí předvádět". Ačkoliv se občas plete zahradníkům pod nohy a šlape jim po květinách, je vítaným členem týmu. "Všichni ho máme rádi," říká Michal Břicháček.
Karlův denní režim je jednoduchý. "Slétne ze stromu, pročechrá si peří, zajde si k nám pro snídani, pak se jde projít mezi turisty, které si vyloženě užívá a rád jim pózuje. Když už má turistů dost, zaleze si někam na sluníčko a odpočívá."
Pávi bývají běžně ve skupinách, a tak se zahradníci pokusili přivést Karlovi pavího společníka. Neuspěli. Karel o žádnou konkurenci nestál a nově příchozí úspěšně vyštval. Zato si dobře rozumí nejen s turisty, ale i se dvěma kočkami, které Královskou zahradu obývají spolu s ním. "Někdy jim dokonce ujídá z misky," upozorňuje Michal Břicháček. Karel je zkrátka paví osobnost - a k tomu ještě gurmán.
Když Karla honí mlsná
"Dáváme mu různá semínka, Karel je hrozně mlsný, takže napřed jedl pšenici, potom slunečnici, kukuřici, někdy mu dáváme i směs určenou pro pávy. Sám si potom chytá hmyz, aby si zpestřil jídelníček, jednou jsme ho viděli, jak snědl třeba vosu. V zimě mu dáváme třeba ještě salát nebo zelí."
Páv si ale rád dopřeje i něco navíc. "Často se ale snaží loudit i pečivo a sladkosti, takže mu občas dáme za odměnu třeba psí piškoty. Když někdo zašustí obalem od svačiny, tak se Karel za chvilku objeví," dodává zahradník.
Návštěvníci zahrady, kteří by mu rádi přilepšili, by ale měli být obezřetní - páv rozhodně nestrádá a přikrmování mu může spíš uškodit. Podobně jako psi, kteří do zahrady nesmějí - těch se Karel bojí.
Specifický vztah má i k hlučnému fukaru na listí. "Zatímco jiná zvířata zvuk plaší, Karel ho má rád. Hned přijde a překáží," říká s úsměvem Michal Břicháček.
A co bude dál? "Páv se dožívá až dvaceti let, jeho stáří neznáme, takže to nemůžeme odhadnout. Nikdo ho odsud ale vyhánět nechce. Karel je zvíře, živý tvor, a tak k němu přistupujeme - s respektem," uzavírá vedoucí zahradník.