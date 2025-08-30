Magazín

Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 21 minutami
Na Pražském hradě je už několik let. Jednoho dne se objevil v areálu, prošel si Hrad, a nakonec se usídlil v renesanční Fíkovně, kde nocoval. Pro jídlo si chodil do blízké Oranžerie. Později přesídlil na buk u Míčovny. Snídaně si dopřává u empírového skleníku. Jeho revírem je horní část Královské zahrady, producíruje se na Prašném mostě i po zahradě Na Baště. Seznamte se s Karlem, hradním pávem.
Na Pražský hrad sice Karel přišel bez pozvání, dnes je ale oblíbený u zaměstnanců i turistů. Společnost lidí si užívá.
Na Pražský hrad sice Karel přišel bez pozvání, dnes je ale oblíbený u zaměstnanců i turistů. Společnost lidí si užívá. | Foto: Pražský hrad

O jeho původu hradní zahradníci zpočátku nevěděli vůbec nic. Až postupem času zjistili, že přišel z nedalekých Vojanových sadů. "Odtud nám vzkázali, že když ho tady nebudeme chtít, máme ho přestat krmit, že se vrátí zpátky, ale nám se tady líbil, a tak jsme zjistili, co má správně jíst, aby prospíval a začali jsme mu podstrojovat," vypráví Michal Břicháček, vedoucí zahradník Královské zahrady na Pražském hradě.

Zahradní aristokrat

Karel se tak stal pomalu, ale jistě součástí života hradu. A proč právě Karel? "Začal mu tak říkat jeden ze zaměstnanců, který se také jmenuje Karel, a zkrátka se to chytlo," usmívá se vedoucí zahradník.

Nejčastěji ho potkáte u rezidence nebo na Prašném mostě, kam se "chodí předvádět". Ačkoliv se občas plete zahradníkům pod nohy a šlape jim po květinách, je vítaným členem týmu. "Všichni ho máme rádi," říká Michal Břicháček.

Karlův denní režim je jednoduchý. "Slétne ze stromu, pročechrá si peří, zajde si k nám pro snídani, pak se jde projít mezi turisty, které si vyloženě užívá a rád jim pózuje. Když už má turistů dost, zaleze si někam na sluníčko a odpočívá."

Pávi bývají běžně ve skupinách, a tak se zahradníci pokusili přivést Karlovi pavího společníka. Neuspěli. Karel o žádnou konkurenci nestál a nově příchozí úspěšně vyštval. Zato si dobře rozumí nejen s turisty, ale i se dvěma kočkami, které Královskou zahradu obývají spolu s ním. "Někdy jim dokonce ujídá z misky," upozorňuje Michal Břicháček. Karel je zkrátka paví osobnost - a k tomu ještě gurmán.

Když Karla honí mlsná

"Dáváme mu různá semínka, Karel je hrozně mlsný, takže napřed jedl pšenici, potom slunečnici, kukuřici, někdy mu dáváme i směs určenou pro pávy. Sám si potom chytá hmyz, aby si zpestřil jídelníček, jednou jsme ho viděli, jak snědl třeba vosu. V zimě mu dáváme třeba ještě salát nebo zelí."

Páv si ale rád dopřeje i něco navíc. "Často se ale snaží loudit i pečivo a sladkosti, takže mu občas dáme za odměnu třeba psí piškoty. Když někdo zašustí obalem od svačiny, tak se Karel za chvilku objeví," dodává zahradník.
Návštěvníci zahrady, kteří by mu rádi přilepšili, by ale měli být obezřetní - páv rozhodně nestrádá a přikrmování mu může spíš uškodit. Podobně jako psi, kteří do zahrady nesmějí - těch se Karel bojí.

Související

Neuvěřitelné video ze Stezky Českem. Žena natočila setkání, které nikdo nečekal

Veronika Štrossová čivava Stezka Českem koloběžka

Specifický vztah má i k hlučnému fukaru na listí. "Zatímco jiná zvířata zvuk plaší, Karel ho má rád. Hned přijde a překáží," říká s úsměvem Michal Břicháček.

A co bude dál? "Páv se dožívá až dvaceti let, jeho stáří neznáme, takže to nemůžeme odhadnout. Nikdo ho odsud ale vyhánět nechce. Karel je zvíře, živý tvor, a tak k němu přistupujeme - s respektem," uzavírá vedoucí zahradník.

 
Mohlo by vás zajímat

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Psst, ladíme! Svatovítské varhany už "shazují" lešení, organolog líčí, co bude dál

Psst, ladíme! Svatovítské varhany už "shazují" lešení, organolog líčí, co bude dál

Když opilci psali dějiny a okupovali média. Unesený tučňák i pátrání po sobě samém

Když opilci psali dějiny a okupovali média. Unesený tučňák i pátrání po sobě samém
Přehled

KVÍZ: A k tabuli půjde...! Jak dobře znáte filmy ze školních lavic?

KVÍZ: A k tabuli půjde...! Jak dobře znáte filmy ze školních lavic?
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle zvíře pták zahrada Pražský hrad zahradník (zahradnice) kočka krmení turismus

Právě se děje

před 3 minutami
V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

V Německu přibylo lidí bez práce, prvně od roku 2015 jsou jich přes tři miliony

"Pracovní trh stále vězí v krizi," uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe.
před 14 minutami
Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Thriller i Billie Jean. Na platformě Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona

Na platformě zlínského Baťova institutu zazní hity Michaela Jacksona. Ve středu 3. září se tam uskuteční open air koncert Michael Jackson Symphony.
před 15 minutami
Formulová dovolená. Verstappen u moře, Alonso na motokárách a Bottas v blátě
Přehled

Formulová dovolená. Verstappen u moře, Alonso na motokárách a Bottas v blátě

Srpnové volno nabídlo pilotům formule 1 šanci na odpočinek, ale i možnost načerpat síly před těžkou druhou polovinou sezony.
před 21 minutami
Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Turisté nevěří vlastním očím. Nezvaný nájemník ovládl Pražský hrad, nikdo ho nevyhání

Na Pražském hradě se objevil nečekaný obyvatel. Turisty baví, zahradníky okouzluje. Příběh páva Karla, který si Hrad vybral za domov.
před 35 minutami
Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí
7:01

Z offline pohody do online agrese. Psycholog popisuje, jak hrubne komunikace dětí

Psycholog Jan Kulhánek: videohry dnes učí i škodí. Pomáhá hlavně dialog, ne zákazy, říká v podcastu Krotielé bossů.
před 58 minutami

Jeden mrtvý po útoku agresora, který po sporu najel autem do lidí

Jeden člověk zahynul a pět dalších utrpělo v noci na sobotu zranění, když útočník ve francouzském městě Évreux najel po hádce v baru do davu lidí. Podle agentury AFP o tom informovala prokuratura,…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě.
Další zprávy