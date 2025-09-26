Magazín

Nejlepší fotky světa. Od modlící se jeptišky po šimpanze, který zná tajemství

Zed Nelson získal titul Fotograf roku.
Fotografie Zeda Nelsona ze série The Anthropocene Illusion.
Fotografie Zeda Nelsona ze série The Anthropocene Illusion.
Olivier Unia (Francie) - vítězný snímek Otevřené kategorie - Pohyb s názvem Tbourida La Chute zachycuje nebezpečí a vzrušení okamžiku, kdy jezdce vyhodí kůň ze sedla během „tbouridy“, tradičního marockého jezdeckého představení. Zobrazit 56 fotografií
Foto: © Gavin Bragdon, Sony World Photography Awards 2025
Z jeptišky se stává múza, šimpanz zavřený v zoo přemítá o světě, fanoušci prožívají basketbalový zápas. Přes 419 tisíc fotek ze všech koutů planety ukazuje náš svět v celé šíři – od radostných momentů po ty, které budí kontroverze. Mezi nejlepšími snímky prestižní fotografické soutěže nechybí ani práce českých autorů.

Více než 419 tisíc přihlášených fotek od autorů z více než dvou set zemí. Letošní ročník Sony World Photography Awards byl rekordní - a nabídl pohled na svět v celé jeho syrovosti i kráse. Ať už jde o šimpanze za sklem výběhu, jeptišku s výrazem múzy nebo basketbalové fanoušky v extázi, soutěžní fotografie zachycují emoce, absurditu i každodennost.

Fotograf roku. Iluze, která uklidňuje

Hlavní ocenění získal britský fotograf Zed Nelson za sérii The Anthropocene Illusion.

Zed Nelson získal titul Fotograf roku.
Nelson šest let dokumentoval, jak si lidé vytvářejí z přírody "kulisu na míru". Umělé vodopády, nepřirozeně upravené parky ve městech, resorty plné "skutečné" přírody - místa, která mají vypadat přirozeně, ale často jen zakrývají ekologický rozpad.

"Zatímco ničíme svět kolem sebe, stavíme si umělou představu o tom, jak by příroda měla vypadat. Je to uklidňující podívaná - iluze," popisuje autor.

Češi ve finále

Mezi stovkami finalistů z celého světa se prosadili i čeští autoři.

Probouzení v kostele. Fotografie českého soutěžícího Radka Pohnána.
V kategorii Architektura zaujal Radek Pohnán se snímkem Probouzení v kostele. V kategorii Divoká příroda bodovala Klára Zamouřilová s fotografií Tíha přežití, zobrazující dramatický moment ze života predátora a jeho oběti.

Úspěch zaznamenal také Martin Stranka. Jeho snímek All and Everything, pořízený poblíž sopky Pico de Teide, se dostal mezi patnáct nejlepších v kategorii Krajina, do které se každoročně hlásí nejvíc autorů ze všech soutěžních sekcí.

V kategorii Portrét zaujala Ivana Dostálová s citlivým snímkem Pavla - O odvaze. Ten zachycuje ženu krátce po operaci mozku, která se navzdory těžké životní situaci nevzdává.

Video: Představení vítězů 

