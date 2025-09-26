Nejlepší fotky světa. Od modlící se jeptišky po šimpanze, který zná tajemství

Více než 419 tisíc přihlášených fotek od autorů z více než dvou set zemí. Letošní ročník Sony World Photography Awards byl rekordní - a nabídl pohled na svět v celé jeho syrovosti i kráse. Ať už jde o šimpanze za sklem výběhu, jeptišku s výrazem múzy nebo basketbalové fanoušky v extázi, soutěžní fotografie zachycují emoce, absurditu i každodennost.
Fotograf roku. Iluze, která uklidňuje
Hlavní ocenění získal britský fotograf Zed Nelson za sérii The Anthropocene Illusion.
Nelson šest let dokumentoval, jak si lidé vytvářejí z přírody "kulisu na míru". Umělé vodopády, nepřirozeně upravené parky ve městech, resorty plné "skutečné" přírody - místa, která mají vypadat přirozeně, ale často jen zakrývají ekologický rozpad.
"Zatímco ničíme svět kolem sebe, stavíme si umělou představu o tom, jak by příroda měla vypadat. Je to uklidňující podívaná - iluze," popisuje autor.
Češi ve finále
Mezi stovkami finalistů z celého světa se prosadili i čeští autoři.
V kategorii Architektura zaujal Radek Pohnán se snímkem Probouzení v kostele. V kategorii Divoká příroda bodovala Klára Zamouřilová s fotografií Tíha přežití, zobrazující dramatický moment ze života predátora a jeho oběti.
Úspěch zaznamenal také Martin Stranka. Jeho snímek All and Everything, pořízený poblíž sopky Pico de Teide, se dostal mezi patnáct nejlepších v kategorii Krajina, do které se každoročně hlásí nejvíc autorů ze všech soutěžních sekcí.
V kategorii Portrét zaujala Ivana Dostálová s citlivým snímkem Pavla - O odvaze. Ten zachycuje ženu krátce po operaci mozku, která se navzdory těžké životní situaci nevzdává.