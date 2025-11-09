S přerušovaným půstem jsme se mýlili? Mýty a fakta, která vás možná překvapí

Mnozí z nás vyrostli s přesvědčením, že vynechání snídaně nebo prodloužený půst okamžitě oslabí mozek, způsobí únavu, rozptýlení a zhorší pozornost. Reklamy na svačiny dokonce varují: "Nejste sami sebou, když máte hlad."
Tento obraz hladového a neproduktivního člověka je hluboce zakořeněný v naší kultuře. Přesto poslední výzkumy ukazují, že často jde jen o mýty.
Tradice a adaptace těla
Přerušovaný půst, tedy střídání období jídla a půstu, není výdobytkem moderní doby. Už naši předci se přirozeně přizpůsobovali delším obdobím bez potravy, protože získávání jídla bylo náročné a často nebezpečné. Půst byl rovněž součástí kulturních a náboženských tradic - od očisty těla ve starověkém Egyptě přes filozofický ideál harmonie ve starověkém Řecku až po Ramadán nebo Velikonoce.
Vždy šlo nejen o fyzickou disciplínu, ale i o nástroj k prohloubení duchovního vnímání.
Co říká věda
Moderní věda potvrzuje, že půst není jen módní dietní trik. Po zhruba dvanácti hodinách bez jídla tělo vyčerpá zásoby glykogenu a přepne se na využívání tuků a ketolátek jako zdroje energie. A tento metabolický přepínač je spojen s řadou zdravotních přínosů: podporuje proces buněčného "úklidu", zlepšuje citlivost na inzulín a může snižovat riziko chronických onemocnění. Přerušovaný půst tak podle odborníků využívá přirozené mechanismy, které se vyvíjely tisíce let.
Co se týče mozku a kognitivního výkonu, dlouho se předpokládalo, že hlad automaticky snižuje pozornost a paměť. Meta-analýza 63 vědeckých článků s více než 3 400 účastníky a testováním 222 různých kognitivních ukazatelů ukázala, že mezi lidmi, kteří drželi půst, a těmi, kteří byli najedení, není významný rozdíl. Výkon v testech pozornosti, paměti i exekutivních funkcí byl prakticky stejný.
Výjimku tvoří děti a dospívající, jejichž vyvíjející se mozek je citlivější na výkyvy energetického přísunu - pro ně je pravidelná strava klíčová.
Praktické nuance půstu
Půst přináší také určité praktické nuance. Lidé mívají lepší výkon, pokud je metabolismus již přepnutý na ketony, což obvykle nastává po delším půstu. Naopak pokud jsou testy prováděny pozdě odpoledne, může být výkon mírně nižší kvůli přirozenému poklesu energie během dne.
Hlad navíc působí spíše selektivně - pokud jsou kolem podněty spojené s jídlem, může nás snáze rozptýlit, ale "mozková mlha" se nekoná.
A moderní přístupy k půstu se liší délkou a frekvencí. Často se praktikuje časově omezené stravování, kdy je příjem jídla omezen na několik hodin denně, nebo se jedná o střídavý denní půst, kdy se střídají dny s normálním a s omezeným příjmem. Někteří lidé se věnují i vícedenním půstům, kdy nejí více než 24 hodin - ty však vyžadují odborný dohled.
Hlad není nepřítel a půst není hrozba?
Ačkoliv přerušovaný půst nepředstavuje takového strašáka, jak by se možná mohlo zdát, není vhodný pro každého. Děti, těhotné a kojící ženy, lidé s poruchami příjmu potravy nebo se specifickými zdravotními problémy by jej měli vynechat.
To, co jsme si o půstu dlouho mysleli, tak neplatí univerzálně. Hlad není automatickým nepřítelem mozku, půst nemusí ohrozit svaly a tělo dokáže využít dlouhé období bez jídla ke své regeneraci. Přerušovaný půst se tak ukazuje jako přirozený, historicky ověřený a vědecky podložený nástroj pro podporu zdraví, pokud je praktikovaný s rozmyslem a ohledem na individuální potřeby.
Zdroje: Science Alert, MUNI Sport