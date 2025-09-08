Magazín

Matka s dcerou měsíc nejedly průmyslově zpracované potraviny. Co se stalo, nečekaly

nib nib
před 5 hodinami
Novinářka a spisovatelka Michaeleen Doucleffová se rozhodla zkusit něco, co by mělo být samozřejmostí, ale v dnešním světě to představuje značnou výzvu. Spolu se svou osmiletou dcerou Rosy na měsíc úplně vyřadily z jídelníčku průmyslově zpracované potraviny. Proč? Chtěly zjistit, zda je to vůbec možné a jaký to bude mít vliv na jejich zdraví i každodenní život. Experiment je zcela změnil.
Foto: Shutterstock

Není žádnou novinkou, že vědecké studie potvrdily, že průmyslově zpracované potraviny obsahují složky jako konzervanty, emulgátory a umělá aroma a mají zásadní negativní dopad na lidské zdraví. Zároveň je známé, že jsou spojovány s obezitou, cukrovkou nebo srdečními nemocemi. Jak potvrzuje doktorka Dariush Mozaffarianová z bostonského Tufts Food Is Medicine Institute: "Důkazy jsou nevyvratitelné."

I tak se těmto potravinám vyhýbá pouze hrstka lidí. A právě k této minoritě se rozhodla připojit Američanka Michaeleen Doucleffová s dcerou Rosy, které si stanovily jednoduché pravidlo: Pokud potravina obsahovala složky, které neznaly nebo je neuměly vyslovit, nekupovaly ji.

Související

Malé chyby, velké následky. Jak jídlo a správné načasování ovlivňuje účinek léků

Zapíjení léků čajem - Ikona, poutací foto

Tím se z jejich jídelníčku vytratily třeba ochucené jogurty, cereálie, krekry, sladkosti i balené pečivo. Rodina se tak začala zásobovat přirozenými a minimálně zpracovanými potravinami - ovesnými vločkami, bílým jogurtem, sýry, luštěninami, ořechy, ovocem a zeleninou.

První dny přinesly rychlé změny

Po necelých deseti dnech se Michaeleen i Rosy přestaly trápit neustálými myšlenkami na jídlo, které je dříve pronásledovaly. Touhy po sladkostech a slaných pochutinách výrazně opadly, stejně jako potřeba neustále něco "uzobávat".

Podobné výsledky potvrzuje i studie publikovaná v Nature Medicine, kde účastníci, kteří přešli na minimálně zpracovanou stravu, zhubli a zaznamenali výrazný pokles chutí na nezdravé potraviny. "Když lidé zhubnou, obvykle je jejich chuť k jídlu větší. My jsme ale zjistili pravý opak," shrnuje vedoucí výzkumu Samuel Dicken.

Konzumace s chutí a zlepšení psychiky

Změny se promítly i do stravovacích návyků Rosy. Přestože byla dříve vybíravá, během třetího týdne snědla bez reptání domácí večeři - třeba krůtí karbanátky s rýží a bok choy. Dřívější odpor vůči zelenině zmizel.

Psycholožka Ashley Gearhardtová z Michiganské univerzity potvrzuje, že průmyslové svačiny, zejména ty s vysokým obsahem cukru a rafinovaných sacharidů, mohou potlačovat přirozenou chuť k jídlu na opravdové potraviny a vést k nekonečnému přejídání. "Po jídle s rafinovanými sacharidy přichází rychlý pokles hladiny cukru v krvi, což vyvolává další chutě a potřebu svačinek," vysvětluje.

Kromě fyzických změn se po měsíci bez průmyslově zpracovaných potravin objevilo i výrazné zlepšení psychické pohody. Studie publikovaná v Nutritional Neuroscience ukazuje, že kvalitní strava bohatá na zeleninu, ovoce, ořechy a celozrnné produkty dokáže významně snížit příznaky deprese.

Výzvy života mimo domov

Zatímco doma rodina dodržovala přísné pravidlo vynechat průmyslově zpracované potraviny, svět mimo domov nabízel spoustu lákadel. Rosy často dostávala tyto potraviny na oslavách, u přátel nebo na veřejných akcích, což se ukázalo jako značně stresující a téměř neudržitelné.

Psycholožka Gearhardtová proto doporučuje vyčlenit si místa a situace, kde se průmyslově zpracované potraviny nekonzumují, například domov a auto. Tento přístup pomáhá snižovat chutě a zvyšuje šanci na udržení zdravých návyků. "Je to jako kuřák na palubě letadla - ví, že tam kouřit nemůže, a mozek se na to nakonec přestane soustředit," říká.

Vaření jako klíč ke svobodě

Rosy také začala vařit - nejen pomáhat v kuchyni, ale opravdu připravovat jídlo. A právě to je podle doktorky Agnes Aytonové z Royal College of Psychiatrists v Londýně zásadní krok k ochraně dětí před nástrahami průmyslových potravin.

"Vaření děti učí nejen zdravému stravování, ale i radosti z přípravy jídla," dodává Aytonová. Rosy pomohly hlavně moderní kuchyňské spotřebiče - pekárna či tlakový hrnec - příprava jídel byla rychlejší a jednodušší.

Budou pokračovat?

Po měsíci bez průmyslově zpracovaných potravin se jejich chuťové preference zásadně změnily. Nejenže se snížily chutě na sladké a slané, ale i celkové množství jídla, které konzumovaly, bylo menší a zároveň výživnější. Obě se cítily fyzicky i psychicky lépe a objevily znovu radost z jídla.

Pro Michaeleen a Rosy tento měsíc znamenal začátek nového životního stylu, který si chtějí udržet - život bez závislosti na průmyslově zpracovaných potravinách. Tuto celkovou změnu plnou příjemných poznatků nečekaly.

Zdroj: The Wall Street Journal

 
Mohlo by vás zajímat

Slovníček Robbieho Williamse: „fuckin“ a spojka „and“. Show v Praze byla nevídaná

Slovníček Robbieho Williamse: „fuckin“ a spojka „and“. Show v Praze byla nevídaná

Zemřel slavný hudební dirigent Christoph von Dohnányi, bylo mu 95 let

Zemřel slavný hudební dirigent Christoph von Dohnányi, bylo mu 95 let

Není váš, ale může být krásný. Jak zútulnit pronajatý byt, levně a bez bourání

Není váš, ale může být krásný. Jak zútulnit pronajatý byt, levně a bez bourání
0 fotografii

Frankfurtský orchestr přivezl Dvořáka s německou precizností a francouzskou elegancí

Frankfurtský orchestr přivezl Dvořáka s německou precizností a francouzskou elegancí
34 fotografií
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle jídlo průmyslová výroba kvalita potravin potraviny průmysl výživa změna životní styl psychika hubnutí zdraví rodina žena dítě výzva experiment výzkum

Právě se děje

před 10 minutami
Ať Rusko odstoupí od evropské úmluvy proti mučení, navrhl Putin

Ať Rusko odstoupí od evropské úmluvy proti mučení, navrhl Putin

de o úmluvu Rady Evropy (RE), ze které bylo Rusko v březnu 2022 kvůli vpádu na Ukrajinu vyloučeno.
před 14 minutami
Daří se údery na území Ruska, hlásí Ukrajina. Syrskyj vypočetl, kolik terčů zasáhli

ŽIVĚ
Daří se údery na území Ruska, hlásí Ukrajina. Syrskyj vypočetl, kolik terčů zasáhli

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 18 minutami
Smrt studenta při vojenském výcviku rozplétá soud. Zdravotnice se hájí

Smrt studenta při vojenském výcviku rozplétá soud. Zdravotnice se hájí

Žalobce kvůli usmrcení z nedbalosti obžaloval dvě zdravotnice, obě vinu odmítly.
Aktualizováno před 32 minutami
Otrávím pitnou vodu smrtícím jedem, hrozí anonym. Požaduje výkupné

Otrávím pitnou vodu smrtícím jedem, hrozí anonym. Požaduje výkupné

Pachatel údajně prohlásil, že otráví pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích.
Aktualizováno před 34 minutami
Hrůza v Jeruzalémě. Útočníci nastoupili do autobusu a spustili palbu, pět mrtvých

Hrůza v Jeruzalémě. Útočníci nastoupili do autobusu a spustili palbu, pět mrtvých

Napětí ve městě vzrostlo v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. Ta vypukla v říjnu 2023.
před 37 minutami
Skromný a milý. Jeho věk je ale děsivý, říká legendární tenista o novém vládci

Skromný a milý. Jeho věk je ale děsivý, říká legendární tenista o novém vládci

Španěl ukořistil ve 22 letech na US Open další titul a v tenisovém světě už se mluví o rekordech.
před 55 minutami
Do Sýrie se od pádu Asadova režimu vrátilo z Německa méně než 2000 lidí

Do Sýrie se od pádu Asadova režimu vrátilo z Německa méně než 2000 lidí

Za stejné období podalo v Německu novou žádost o azyl 17 650 Syřanů.
Další zprávy