Malé chyby, velké následky. Jak jídlo a správné načasování ovlivňuje účinek léků

před 8 minutami
Miliony lidí si každý den nechtěně snižují účinnost léků – a často si tím dokonce ohrožují zdraví. Důvod? Užívají je ve špatnou dobu, s nevhodným jídlem nebo bez znalosti možných interakcí. Podle špičkových farmaceutických i nutričních odborníků je čas přestat podceňovat, kdy, jak a s čím léky bereme. Co všechno byste měli vědět?
Foto: Aktuálně.cz

"Něco tak obyčejného, jako je užití prášku ve špatný čas dne, může snížit účinnost léku, nebo dokonce způsobit nežádoucí účinky," varuje Peter Thnoia, lékárník z online platformy PillTime.

Jednou z nejčastějších chyb je nesprávné užívání statinů. Léky na snížení cholesterolu - jako například simvastatin - fungují nejlépe večer, protože tehdy tělo přirozeně produkuje nejvíce cholesterolu. Přesto je mnoho lidí bere ráno, ještě spolu s ostatními léky, čímž se účinek snižuje.

Podobné pravidlo platí i pro další běžně užívané pilulky. Levotyroxin na štítnou žlázu je nutné užívat ráno, a to alespoň 30 minut před jídlem - a vyhnout byste se měli železu či vápníku. Zmíněné železo se má brát na lačný žaludek - bez kávy, čaje nebo mléka - aby nedošlo ke blokování vstřebávání.

Ibuprofen a další podobné pilulky by se pak měly užívat s jídlem nebo mlékem, aby nedošlo k podráždění žaludku. A léky na ADHD by se neměly brát v pozdějších hodinách - mohou totiž narušit spánek.

Klíčem k účinné léčbě je konzistentní rutina a pečlivé dodržování pokynů od lékaře či lékárníka.

Jídlo jako záchrana i sabotér 

Jídlo může účinek léků nejen zeslabit, ale i nečekaně zesílit. Některé interakce jsou překvapivě silné - a někdy až nebezpečné. Například v Indii zažil 46letý muž nežádoucí pětihodinovou erekci po užití Viagry - nakonec se zjistilo, že předtím vypil větší množství šťávy z granátového jablka, která zesílila účinek léku.

Na co si dát pozor? Grapefruit blokuje enzym CYP3A4 a zvyšuje účinnost léků - může být nebezpečný u statinů, léků na tlak nebo antivirotik. Třezalka tečkovaná výrazně ovlivňuje antikoncepci a některé chemoterapie. Vitamin K zase snižuje účinnost warfarinu - pacienti musí udržovat stabilní příjem.

Vláknina může zpomalit vstřebávání některých léků. Lékořice pak zase mění účinek digoxinu nebo některých antidepresiv. Vzácně může být problematická i kurkuma či chlorella - ty mohou zvyšovat toxicitu některých léků, zejména u onkologických pacientů.

Ne vždy ale jídlo účinek léků zhoršuje - v některých případech je naopak nezbytné, například u analgetik, která jinak mohou dráždit žaludek.

Vitamíny a možné řešení

Výživová specialistka a doktorka Rachel Woodsová upozorňuje na další běžnou chybu: nadměrné užívání doplňků stravy. Vysoké dávky některých vitamínů a minerálů mohou způsobit nevolnost, průjem, poškození jater, ledvin a další závažné problémy.

Generální ředitel PillTime Leighton Humphreys tak nabízí praktické řešení pro ty, kteří berou více léků a mají problém s organizací: balení léků do sáčků podle času a dávkování - lékárník by vše zkontroloval a připravil dávky s jasnými instrukcemi. Tento způsob by mohl být užitečný zejména pro seniory nebo časově vytížené pacienty.

"Nejde o vše nebo nic. Existují různé stupně závažnosti - od mírných až po život ohrožující. Proto je důležité být obezřetný, číst příbalové letáky a poradit se s odborníkem," shrnuje profesor Chan.

Zdroje: DailyMail, BBC

 
