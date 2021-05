Cestou na poštu ani noha. Výstava reaguje na vyprázdněný Krumlov

Egon Schiele Art Centrum, které sídlí v Českém Krumlově, od soboty láká návštěvníky na nové výstavy. Nejvíc prostoru zabírají obrazy Michaela Rittsteina. Kolekce reaguje na pandemii.

Nově otevřené výstavy potrvají do ledna 2022. Kromě Rittsteina se na nich představují Kateřina Šedá, Jakub Sýkora a japonský sochař působící v Česku Tets Ohnari.

"Nešlo pominout to, co jsme za poslední rok všichni prožili. Zastřešující název je Doba pokoronavirová a snažili jsme se, aby výstavy byly vtipné a zajímavé, aby se lidé pobavili. Nechtěli jsme vážné téma. Potřebujeme se všichni nadechnout," vysvětluje ředitelka Hana Jirmusová Lazarowitz.

Program reflektuje i strach a paniku z loňského března, kdy z Krumlova za jediný den odjeli všichni zahraniční umělci a spolupracovníci galerie. Podle ředitelky byla situace o to absurdnější, že se tak stalo rok poté, co s Kateřinou Šedou uskutečnili projekt zaměřený na život zdejších obyvatel.

"Zvrat, který nastal, vyprázdněné ulice, kde ještě loni nebylo možné prodrat se davy turistů, nešlo nechat bez odpovědi," popisuje ředitelka.

V sálech jsou proto nyní práce umělců, kteří zažili ruch i "mrtvé" město. Michael Rittstein nabízí průřez svou tvorbou za poslední půlstoletí. "Na celou covidovou dobu se stáhl z Prahy, byl na Šumavě. Vznikly velkoformátové pestré obrazy plné příběhů. Pozitivní, vtipné, barevné, ve větším množství se začala objevovat zvířata," líčí Hana Jirmusová Lazarowitz.

Na pandemii reagovala i Kateřina Šedá. V galerii zůstal obývací pokoj její babičky, jejž zaměstnanci vytapetovali listy z koronavirového deníku autorčiny dcery.

Jeden sál zaplnil malíř Jakub Sýkora, který v Krumlově loni tři měsíce žil. Japonec Tets Ohnari doplnil svou dřívější instalaci skleněného Krumlova za superúplňku třemi objekty, přičemž pro jeden využil okna bývalé synagogy.

Egon Schiele Art Centrum loni kvůli koronakrizi skončilo ve ztrátě 250 tisíc korun. Tržby klesly meziročně téměř o dva miliony korun na 7,7 milionu. Z ministerstva kultury dostala krumlovská instituce dotaci ve výši milionu korun. Nejvíc, asi o polovinu, spadly tržby ze vstupného na 1,7 milionu.

Galerie snížila náklady o necelé dva miliony, část roku netopila, přesto skončila ve ztrátě. Krumlovští zastupitelé už jí odsouhlasili kompenzaci 150 tisíc korun. Tým 11 zaměstnanců ředitelka udržela, na mzdy čerpala peníze z vládního programu Antivirus. Loni v létě přijelo hodně Čechů, cizinci tvořili 15 procent návštěvníků.

Do města teď míří první turisté, ale je jich málo. Na zámku touto dobou bývalo 1200 lidí denně, nyní to jsou desítky, líčí ředitelka. "Loni na jaře se Krumlov totálně vylidnil a moje cesta na poštu znamenala nikoho nepotkat. Díváte se do oken a říkáte si: Snad tady se mnou někdo je. A když nastala zima, bylo to ještě zajímavější, jak na jiné planetě, když napadne sníh a vy ještě v poledne nevidíte žádnou šlápotu," popisuje.

Egon Schiele Art Centrum otevřelo na podzim 1993. Nejvíc lidí, 90 tisíc, sem přišlo o dva roky později na výstavu děl Pabla Picassa. Výstavní plocha čítá téměř 5000 metrů čtverečních. Loni galerii navštívilo 15 tisíc lidí.