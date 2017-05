Maďarský festival Sziget láká na Pink, PJ Harvey, The Chainsmokers i centrum Budapešti

před 4 hodinami

Zpěvačka Pink, hlavní hvězda letošního Szigetu | Video: YouTube

Letošní festival Sziget, který se tradičně koná na ostrově uprostřed Budapešti, slaví 25. narozeniny. K nim sobě i fanouškům nadělil koncerty zpěvaček Pink, PJ Harvey, Rity Ory nebo Birdy, kapel Alt-J, Macklemore & Ryan Lewis, Kasabian, jazzového písničkáře Jamieho Culluma či elektronického dua The Chainsmokers, které nedávno lámalo rekordy poslechovosti na síti Spotify. Letošní Sziget proběhne 9. až 16. 8. a a kromě hudby láká i na návštěvu centra Budapešti: z ostrova je to do města několik zastávek příměstským vlakem. Levnější lístky se dají sehnat do 31. května, celotýdenní permanentka za 299 eur se pak bude zdražovat na 325 eur. Dražší budou i jednodenní lístky, které teď stojí 65 eur.

