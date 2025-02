"Největší heavy metalová show." Ozzy Osbourne naposledy vystoupí s Black Sabbath

Britský zpěvák Ozzy Osbourne v červenci naposledy vystoupí na společném koncertě s metalovou kapelou Black Sabbath. Budou hlavními hvězdami jednodenního festivalu na stadionu Villa Park v anglickém Birminghamu. Představí se na něm i další metalové hvězdy, které Osbourne s Black Sabbath inspirovali.

Diváci 5. července uslyší skupiny Metallica, Pantera, Slayer, Gojira nebo Anthrax, uvedla britská BBC.

Šestasedmdesátiletý Ozzy Osbourne kvůli zdravotním problémům musel s koncertováním prakticky přestat. V Birminghamu vystoupí nejprve sólově, načež se předvede s Black Sabbath. Podle BBC se kapela v původním složení sejde poprvé po 20 letech. Ozzyho Osbourna doplní šestasedmdesátiletý kytarista Tony Iommi, pětasedmdesátiletý baskytarista Geezer Butler a šestasedmdesátiletý bubeník Bill Ward.

Osbournova manželka Sharon řekla BBC, že její muž je opravdu odhodlaný poslední koncert odehrát. "Je na tom opravdu dobře. Je celý nadšený, jak zase bude s klukama a všemi kamarády," řekla. Zdůraznila ale, že rozhodně půjde o poslední show. "Ozzy neměl šanci se rozloučit s přáteli, fanoušky a má pocit, že neudělal tečku. Tohle bude ta tečka," dodává.

Ozzy Osbourne v uplynulých letech podstoupil sérii operací kvůli zranění páteře. V roce 2020 pak oznámil, že trpí lehkou formou Parkinsonovy nemoci. Kvůli indispozici v dalších letech mimo jiné zrušil evropské turné, jehož součástí měl být i dlouho plánovaný a opakovaně odkládaný koncert v pražské O2 areně.

Červenový koncert se bude jmenovat Back To The Beginning (Zpátky na začátek) a výtěžek z něho půjde na podporu dobročinné organizace financující výzkum právě Parkinsonovy nemoci, Birminghamské dětské nemocnice a jednoho dětského hospicu. Hudebním ředitelem celé této akce je Tom Morello, kytarista kapely Rage Against The Machine. Tvrdí, že půjde o "největší heavy metalovou show, jako kdy svět viděl".

Na festivalu vystoupí také formace Alice In Chains, Halestorm, Lamb of God a Mastodon. Publiku se představí i "superskupina", v níž budou hvězdy jako Billy Corgan z The Smashing Pumpkins, kytarista Slash, frontman Limp Bizkit Fred Durst nebo Wolfgang Van Halen. Společně zahrají i coververze některých písní Black Sabbath nebo přímo od Ozzyho Osbourna.

BBC připomíná, že Black Sabbath vznikli roku 1968 a první zkoušku měli na místě nedaleko stadionu Villa Park. Poslední rozlučkový koncert odehráli v únoru 2017 právě v domovském Birminghamu. Tehdy ale Ozzyho Osbourna, Tonyho Iommiho a Geezera Butlera doprovodili mladší bubeník Tommy Clufetos a kytarista Adam Wakeman. Jednalo se o vyvrcholení jejich rozlučkového turné čítajícího 81 koncertů. Osbourne následně vydal ještě dvě sólová alba nazvaná Ordinary Man a Patient Number 9.