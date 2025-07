Na Masters of Rock poprvé vystoupí Till Lindemann, frontman kapely Rammstein

Druhým dnem pokračuje ve Vizovicích na Zlínsku hudební festival Masters of Rock. Hlavní hvězdou pátečního programu bude zpěvák Till Lindemann, frontman německé kapely Rammstein.

Celosvětově populární skupina ve svých skladbách kombinuje prvky hard rocku, heavy metalu a industriální a elektronické hudby. Bude to jeho první festivalové vystoupení v České republice, řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Se svým sólovým projektem je nyní Lindemann na turné po velkých evropských festivalech, jednou z jeho zastávek budou i Vizovice. "Doposud Tilla Lindemanna mohli zhlédnout jenom diváci starší 18 let, neboť jeho halová vystoupení díky, řekněme, peprnějším videím jsou přístupná od 18 let, což samozřejmě nelze takhle striktně udělat na festivalech, kde jsou i mladší ročníky. A tudíž je to jedna z mála a vůbec první možnost pro fanoušky mladší 18 let zhlédnout frontmana Rammstein se svojí sólo show," uvedl Daron.

Koncert Tilla Lindemanna začne ve 23:00. Na hlavním pódiu mu bude předcházet vystoupení rockové kytaristky a zpěvačky Lity Fordové. Narodila se ve Velké Británii, od dětství však žije v USA. "Je známá tím, že má strašně slavný hit s Ozzym Osbournem. Bude to její první vystoupení v České republice," řekl Daron.

V pátečním programu Masters of Rock nechybí koncert německé metalové kapely Van Canto, která vystupuje bez hudebních nástrojů jako kytary nebo klávesy. Jejich zvuk členové skupiny napodobují svými hlasy. V areálu vizovické likérky dále zahraje například brazilsko-americká skupina Soulfly, legenda extrémního metalu, kterou vede zpěvák a kytarista Max Cavalera. Vystoupí i řecká formace Septicflesh prezentující se symfonickým death metalem.