Zemřel slavný hudební dirigent Christoph von Dohnányi, bylo mu 95 let

Tento německý mistr taktovky, který se měl původně stát právníkem, ale nakonec se - jak sám řekl - jeho životem stala hudba, během své kariéry dirigoval v nejslavnějších operních domech světa a řídil při koncertech nebo nahrávání většinu nejvýznamnějších těles Evropy i Ameriky.
Čtyřikrát vystoupil i v Praze, naposledy v roce 2015 na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. S českou hudbou se von Dohnányi mnohokrát setkával při svých vystoupeních, především pak s tvorbou Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.
Von Dohnányi se narodil 8. září 1929 v Berlíně v antifašistické rodině, jejichž několik členů prošlo koncentračními tábory, jeho otce popravili nacisti v táboře Sachsenhausen, jeho matka byla sestrou evangelického teologa Dietricha Bonhoeffera, kterého taktéž zavraždili nacisti.
Po druhé světové válce von Dohnányi studoval nejprve krátce práva, poté skladbu, dirigování a hru na klavír v Mnichově. V roce 1952 odešel do USA, kde žil jeho dědeček, původem maďarský skladatel Ernst von Dohnányi. Později se vrátil do Německa, koncem 60. let působil jako šéf opery ve Frankfurtu, v letech 1977 až 1984 vedl Hamburskou státní operu.
Poté stál v čele Clevelandského orchestru, který se za tu dobu stal jedním z nejlepších ve Spojených státech. V roce 1997 se stal šéfdirigentem Londýnského filharmonického orchestru, jehož byl doživotním čestným dirigentem. Po roce 2000 vedl Symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu v Hamburku, a to do roku 2004.