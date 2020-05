Zemřel otec rock'n'rollu Little Richard. Řítil se jevištěm jako tornádo, říká Černý

Ve věku 87 let v sobotu zemřel Little Richard, jeden ze zakladatelů rock'n'rollu. S odvoláním na jeho syna to napsal časopis Rolling Stone. Příčinou smrti zpěváka a klavíristy z amerického státu Georgia, vlastním jménem Richarda Pennimana, byla rakovina.

Little Richard na archivní fotografii z roku 1966. | Foto: ČTK/AP

Little Richard se narodil v prosinci 1932 ve městě Macon jihovýchodně od Atlanty. V 50. letech minulého století proslul divokou hrou na piano, gospelem ovlivněným zpěvem hraničícím s jekotem i excentrickým zjevem zahrnujícím silný make-up.

Jeho největšími hity jsou skladby Tutti Frutti, Lucille, Long Tall Sally nebo Send Me Some Lovin'.

Přestože nahrávat začal již koncem 40. let, slávu zažil až roku 1955, kdy podepsal smlouvu s vydavatelstvím Specialty Records. Poslední hit zaznamenal Little Richard v roce 1958, od té doby do americké top 10 už nepronikl.

Podle britského deníku Guardian zpěvák v roce 1957 při turné po Austrálii viděl na obloze ohnivou kouli, ve skutečnosti sovětský satelit Sputnik 1, a vyložil si to jako znamení od Boha, že má s hudbou přestat.

V roce 1958 se stal kazatelem. K muzice se znovu vrátil až roku 1962, kdy mu na koncertech předskakovali Beatles nebo Rolling Stones, krátce v jeho kapele hrál na kytaru Jimi Hendrix.

V Richardových pozdějších písních se jako časté téma objevoval konflikt mezi takzvanou božskou a ďábelskou hudbou, líčí Guardian. "I když zpívám rokenrol, Bůh mě pořád miluje," řekl roku 2009. "Jsem rokenrolový zpěvák, ale pořád jsem také křesťan."

Časopis Rolling Stone považuje Little Richarda za interpreta s masivním vlivem na vývoj populární hudby. V roce 2010 jej zařadil na osmou příčku v žebříčku nejvýznamnějších umělců všech dob. Za svůj idol Little Richarda považovali James Brown, Paul McCartney i Elvis Presley.

"Znal jsem Little Richarda a Jerryho Lee Lewise a to bylo všechno," vyjmenoval například své dva vzory zpěvák a klavírista Elton John. Richardovým make-upem se zase výrazně inspiroval zpěvák Prince.

"Jeho písničky se staly součástí rock'n'rollového základu, přičemž vlastní verze v průběhu desetiletí hráli všichni od Everly Brothers po The Kinks a od Creedence Clearwater Revival přes Elvise Costella až po Scorpions," shrnuje Rolling Stone.

Záznam Richardovy skladby Lucille z roku 1957. | Video: Specialty Records

"Rokenrol zpopularizoval Elvis. Chuck Berry byl vypravěč. Richard byl archetyp," napsal na Twitteru Steven Van Zandt, kytarista E Street Bandu Bruce Springsteena. Richardův křiklavý skok o oktávu výš později přejal Paul McCartney, který s Beatles nazpíval hit Long Tall Sally. Bob Dylan zase v mládí toužil "stát se členem kapely Little Richarda".

Deník New York Times v nekrologu připomíná, že Little Richard nebyl vynálezcem rokenrolu. V době, kdy roku 1955 natočil svůj hit Tutti Frutti, už se do popové top 10 dostali se svými skladbami Chuck Berry a Fats Domino, zatímco v rhythm-and-bluesové hitparádě uspěl Bo Diddley a přes rok již natáčel Elvis Presley.

Little Richard však svými vystoupeními dokázal, že lze hrát o několik úrovni energičtěji a nastavil novou laťku, která byla v popové hudbě do té doby nevídaná, konstatují New York Times.

Little Richard byl mimo jiné vzorem českého Mikiho Volka, roku 2005 zpíval také v Praze.

"Jeho koncert připomínal živelní pohromu," vzpomíná na Richardova raná vystoupení hudební novinář Jiří Černý. "Řítil se jevištěm jako tornádo a předváděl složité triky. Pravou nohu třeba vytrčil nad klavír, položil si ji na horní desku a pod ní hrál vstoje oběma rukama. Pak na klavír vyskočil a jal se stepovat, přičemž zároveň vyhrával sólo na saxofon. V závěru osvěžil unavená chodidla rázným vstupem do připraveného vědra s vodou, které si během poslední písničky s nepokrytým potěšením nasadil na hlavu," dodává Černý.