Zemřel člen kapely Limp Bizkit. Ohrozí to její vystoupení na Rock for People?

před 40 minutami
Legendární nu metalová skupina oznámila na sociálních sítích smutnou zprávu. V sobotu 18. října v pouhých 48 letech zemřel její baskytarista Sam Rivers. Kde a za jakých okolností, v tuto chvíli není známo. Kapela je jedním z ohlášených headlinerů festivalu Rock for People 2026. Zda ale příští rok svůj červnový koncert v Česku kvůli Riversově úmrtí nezruší, zatím není jasné.
Baskytarista Sam Rivers během vystoupení kapely Limp Bizkit na americké Floridě v srpnu 2024.
Baskytarista Sam Rivers během vystoupení kapely Limp Bizkit na americké Floridě v srpnu 2024. | Foto: Profimedia.cz

"V tuto chvíli je příliš brzy, abychom kapelu oslovili s dotazem, zda na festival dorazí i přes tragickou ztrátu jednoho ze svých členů. Chceme respektovat jejich právo na pietu. Vyčkáme, zda se neozvou sami, a případně je oslovíme, aby nám svou účast potvrdili," uvedla v pondělí pro Aktuálně.cz za pořadatele Rock for People Anna Vašátková.

Americká nu metalová kapela Limp Bizkit vznikla koncem 90. let v Jacksonville na Floridě. Kombinuje nu metal, rap rock a rap metal. Sam Rivers byl spolu se zpěvákem Fredem Durstem, bubeníkem Johnem Ottem, kytaristou Wesem Borlandem a DJem Lethalem jedním ze zakládajících členů. V roce 2015 kapelu na nějaký čas opustil kvůli onemocnění jater v důsledku nadměrného pití alkoholu. V době jeho nepřítomnosti ho na basové kytaře nahradili Samuel Gerhard Mpungu a Tsuzumi Okai.

Jeho předčasná smrt členy Limp Bizkit velmi zasáhla: "Sam Rivers nebyl jen naším baskytaristou, byl čistou magií. Pulz pod každou písní, klid uprostřed chaosu, duše v našem zvuku. Od prvního tónu, který jsme spolu zahráli, Sam přinášel světlo a rytmus, které nikdy nebude možné nahradit. Měl přirozený talent a obrovské srdce, byl nezapomenutelný," napsali jeho kolegové hudebníci na Instagramu.

Aktuálně má kapela naplánované turné po Střední a Jižní Americe, které by mělo odstartovat koncem listopadu v Mexico City.

 
