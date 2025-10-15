V červnu na Rock for People v Hradci Králové vystoupí Gorillaz

Hudba

Jednou z hvězd královéhradeckého festivalu Rock for People bude britská virtuální kapela Gorillaz. Držitelé ceny Grammy a BRIT Awards vystoupí první festivalový den, tedy 10. června. Festival potrvá do 14. června 2026 a zakončí ho vystoupení jedné z nejvlivnějších metalových kapel, Iron Maiden. Za pořadatele o tom informovala Anna Vašátková.
Hudba kapely Gorillaz je většinou řazena do indie rockové škatulky, avšak jejich žánrová rozmanitost je podstatně větší. Sahá od popu přes hip hop a elektronickou hudbu až po dub.
Gorillaz na Rock for People přivezou novinku v podobě devátého alba s názvem The Mountain, na kterém momentálně pracují a má vyjít v březnu 2026.

Dalšími ohlášenými hvězdami Rock for People budou legendy nu metalu Limp Bizkit a britská metalcoreová kapela Bring Me The Horizon. "V půlce října mít finálně potvrzené a oznámené čtyři headlinery na příští rok je sen každého pořadatele," uvedl zakladatel festivalu Michal Thomes, podle něhož na festivalu vystoupí přes 200 interpretů. Zájem o vstupenky je podle něj velký.

Festival bude také hostit britské rockery Nothing But Thieves, oblíbence českého publika Three Days Grace, dívčí trio z oblasti hot trends Babymetal nebo jednoho z nejvýraznějších českých umělců mladé generace Sofiana Medjmedje.

Za vznikem formace Gorillaz, která boří hranice žánrů, stojí hudebník Damon Albarn a výtvarník Jamie Hewlett. Formaci tvoří zpěvák 2D, basista Murdoc Niccals, bubeník Russel Hobbs a japonská kytaristka Noodle.

