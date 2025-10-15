V červnu na Rock for People v Hradci Králové vystoupí Gorillaz

Gorillaz na Rock for People přivezou novinku v podobě devátého alba s názvem The Mountain, na kterém momentálně pracují a má vyjít v březnu 2026.
Dalšími ohlášenými hvězdami Rock for People budou legendy nu metalu Limp Bizkit a britská metalcoreová kapela Bring Me The Horizon. "V půlce října mít finálně potvrzené a oznámené čtyři headlinery na příští rok je sen každého pořadatele," uvedl zakladatel festivalu Michal Thomes, podle něhož na festivalu vystoupí přes 200 interpretů. Zájem o vstupenky je podle něj velký.
Festival bude také hostit britské rockery Nothing But Thieves, oblíbence českého publika Three Days Grace, dívčí trio z oblasti hot trends Babymetal nebo jednoho z nejvýraznějších českých umělců mladé generace Sofiana Medjmedje.
Za vznikem formace Gorillaz, která boří hranice žánrů, stojí hudebník Damon Albarn a výtvarník Jamie Hewlett. Formaci tvoří zpěvák 2D, basista Murdoc Niccals, bubeník Russel Hobbs a japonská kytaristka Noodle.
Prosluli experimenty, originálním vizuálním stylem a průkopnickým propojováním hudby s digitálním uměním. Během let se z Gorillaz stal celosvětový fenomén, loni kapela na turné oslavila 25 let existence. V Česku Gorillaz vystoupili v roce 2017 v pražské O2 areně.
Na Rock for People vystupuje mnoho zahraničních hudebníků. Letos na jubilejním 30. ročníku mimo jiné nabídli svoji show američtí Guns N' Roses, dále americká metalová skupina Slipknot, britská kapela Sex Pistols, ale také nová sestava americké kapely Linkin Park. Dorazilo na 50 000 fanoušků. Za festivalem Rock for People stojí agentura Ameba Production.