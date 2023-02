Po několika letech zazpívala na závěsném pódiu. Rihanna je podruhé těhotná

Americká popová a R&B hvězda Rihanna se v noci na pondělí vrátila na scénu, když zazpívala v poločase finále ligy amerického fotbalu Super Bowl. Diváky oslnila nejprve samotným třináctiminutovým vystoupením, kdy začala na plošině zavěšené vysoko nad hřištěm a zkombinovala dvanáct svých hitů v rychlém tempu. Následně oznámila, že je podruhé těhotná.

Čtyřiatřicetiletá rodačka z karibského ostrova Barbados se představila v sytě červené kombinéze, pod kterou se jí nepatrně rýsoval náznak těhotenského břicha. Na plošině zavěšené nad stadionem začala vystoupení singlem Bitch Better Have My Money z roku 2015, z něhož svižně přešla do hitů Only Girl (In the World), Rude Boy, We Found Love, Umbrella nebo Work.

Jak se postupně probírala repertoárem, plošina s ní klesla téměř až na trávník. Její úsporné pohyby celou dobu napodobovali tanečníci v bílých kombinézách se zakrytými obličeji, díky čemuž nebylo poznat, zda se jedná o muže, nebo ženy, a nikdo je tak nemohl soudit na základě pohlaví, píše agentura AP. Tucet jich začal na vlastních plošinách, další se pohybovali dole téměř na ploše stadionu.

Jedna z největších hvězd americké pop-music poslední roky nerozvíjela hudební kariéru. Držitelka devíti cen Grammy naposledy v lednu 2016 vydala album Anti. Až vloni zveřejnila singl Lift Me Up ze soundtracku k superhrdinskému filmu Black Panther: Wakanda nechť žije, který je momentálně nominovaný na Oscara.

"Když se z vás stane máma, něco se ve vás změní. Dostanete pocit, že si troufnete na celý svět," avizovala Rihanna před nedělním vystoupením. Řekla, že jí mateřství dodalo odvahu. "Na jednu stranu mě to trochu děsí, protože jsem nekoncertovala roky, na druhou stranu jsem štěstím bez sebe. A je pro mě důležité udělat to právě teď, právě letos, aby to viděl můj syn," dodala.

"Důležité je to i proto, koho reprezentuji, protože já jsem tu za imigranty, za Barbados, za všechny černé ženy," dodala celebrita, jež nabídku účinkovat na Super Bowlu poprvé obdržela v roce 2019. Tehdy odmítla ze solidarity s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, který na protest proti policejní brutalitě v USA odmítl povstat při americké hymně. Gesto rozdělilo společnost.

Uživatelé sociálních sítí začali hned nad pondělním ránem ihned spekulovat, zda je Rihanna podruhé těhotná. To její mluvčí po skončení show potvrdil časopisu Hollywood Reporter. Zpěvačka vloni v květnu porodila syna, kterého má s raperem ASAP Rockym. Ten její vystoupení na Super Bowlu sledoval mezi diváky.

Krátký koncert hvězda završila hitem Diamonds z roku 2012, při němž s ní plošina opět vyjela výš. Na závěr stadion ozářil ohňostroj. Vystoupení se konalo o přestávce zápasu mezi týmy Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles v arizonském městě Glendale.

Rihanna se zařadila do úzké skupiny interpretů, kteří dostali příležitost představit se na jedné z nejsledovanějších událostí amerického zábavního průmyslu. O přestávce finále Super Bowlu už vystoupili Lady Gaga, Beyoncé, Prince, Madonna nebo britští The Rolling Stones. Přenos zpravidla jen v USA sleduje okolo 100 milionů lidí, letos to dle odhadů bude podobné.

Podle agentury AP byl Rihannin koncert prostý převleků či hvězdných hostů, kteří na Super Bowlu obvykle bývají k vidění. Zpěvačka si pouze v polovině vystoupení, při songu All of the Lights natočeném s Kanyem Westem, symbolicky rychle napudrovala obličej a zkontrolovala se v zrcátku, než se znovu chopila mikrofonu.

Do třináctiminutové show neměla prostor vměstnat baladu. A na rozdíl od interpretů, kteří dřív využili Super Bowl k propagaci nové desky, Rihanna neudělala ani to. Na pokračování alba Anti z roku 2016 stále pracuje. "Nejtěžší bylo vymyslet setlist. Vměstnat do 13 minut to nejdůležitější, a přitom zachovat oslavnou náladu, protože tohle má být především oslava mojí kariéry," dodala.

Rihanna, jejíž songy We Found Love, Work nebo Umbrella dříve vedly americkou hitparádu a která se do žebříčku dostala s více než 60 songy, na veřejnosti naposledy zazpívala roku 2016 na předávání cen MTV Video Music Awards a dva roky nato krátce na amerických Grammy.

Podle deníku New York Times fanoušci od jejího comebacku na Super Bowlu očekávali zprávu, že se americká hvězda vrací k hudbě, že vyrazí na turné nebo brzy vydá desku. To se vzhledem k těhotenství zdá nepravděpodobné.

"Rihanna místo toho využila jednu z největších událostí v americkém zábavním průmyslu k tomu, aby všem masovým očekáváním navzdory sdělila, že se soustředí na jediné: svůj soukromý život," poznamenává list. Podle něj ostatně "Rihanna potřebuje Super Bowl méně, než Super Bowl potřebuje Rihannu".

Před začátkem nedělního utkání americkou hymnu s elektrickou kytarou kolem krku zazpíval Chris Stapleton, hvězda tamního country, ve znakové řeči ji provedl herec Troy Kotsur z předloňského oscarového filmu V rytmu srdce. Herečka Sheryl Lee Ralphová zazpívala song Lift Every Voice and Sing z 19. století, považovaný za černošskou hymnu.

Nedělního Super Bowlu též využila k oznámení několika koncertů v reklamním spotu irská rocková skupina U2. Absolvuje je na podzim při příležitosti otevření lasvegaské arény MSG Sphere. Program se zaměří na album Achtung Baby z roku 1991, ze čtveřice však kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům bude chybět bubeník Larry Mullen.