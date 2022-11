Nahrál i duet s Českou Miss. Zemřel Dan McCafferty, zpěvák kapely Nazareth

Majitelem typicky chraplavého hlasu byl Dan McCafferty. Původní zpěvák skotské rockové kapely Nazareth zemřel toto úterý, bylo mu 76 let. Na Facebooku o tom informoval jeho někdejší spoluhráč, baskytarista Pete Agnew. Podrobnosti neuvedl. McCafferty ze skupiny odešel roku 2013 v důsledku chronické obstrukční plicní nemoci, kvůli níž se mu hůře dýchalo.

"Tohle je nejsmutnější oznámení, jaké jsem kdy musel učinit. Maryann a celá rodina ztratili úžasného milujícího manžela a otce, já ztratil nejlepšího přítele a svět přišel o jednoho z největších zpěváků, kteří kdy žili," uvedl Agnew. "Jsem příliš rozrušený, než abych mohl v tuto chvíli říct cokoli dalšího," dodal.

McCafferty, ovlivněný prvními vlnami rokenrolu, založil Nazareth s kytaristou Mannym Charltonem, baskytaristou Agnewem a bubeníkem Darrellem Sweetem v roce 1968. Stalo se tak ve skotském městě Dunfermline, formaci sestavili ze zbytků poloprofesionální místní kapely The Shadettes. Agnew a McCafferty se znali od prvního školního dne. Jejich prvními vzory byli The Beatles, The Rolling Stones a kytarista Jimi Hendrix.

Už jako Nazareth působili v Londýně a později v Kanadě. Úspěchy slavili díky deskám, jež produkoval Roger Glover ze slavnějších Deep Purple. Zejména ty vydané v 70. letech jako Razamanaz, Loud'n'proud, Rampant nebo Hair Of The Dog jsou považovány za klasiku hardrockového žánru.

Balada Love Hurts, která vznikla přepracováním písně Američana Boudleauxe Bryanta prvně natočené slavnými The Everly Brothers, zněla v podání Nazareth na vlnách mnoha rádií po celém světě. Titulní skladbu alba Hair of the Dog o manipulativní ženě, která přiměje muže udělat cokoliv, zase později slavně přetočili Guns N' Roses. Coververzi umístili na svou desku The Spaghetti Incident? z roku 1993.

McCafferty, jehož hlas někteří popisovali jako kombinaci Roda Stewarta s Brianem Johnsonem, už během účinkování v této formaci vydal také dvě sólové nahrávky, tu první nazvanou prostě Dan McCafferty v roce 1975, druhou Into The Ring roku 1987.

Skupina Nazareth, jež byla v 70. letech oblíbená také v tehdejším Československu, účinkovala naposledy vloni v pražském Foru Karlín. V metropoli se představila se zpěvákem Carlem Sentancem.

Nazareth, kromě Love Hurts známí hity jako Dream On nebo Telegram, do Česka jezdili často, roku 2011 dokonce ve středočeském studiu Sono natočili album Big Dogz. "Je to stále stejná natlakovaná zubní vrtačka," popsal tehdy McCaffertyho zpěv zvukař Pavel Karlík, producent a spolumajitel studia.

"Členové kapely v Nouzově byli téměř celou dobu, jenom si občas vyjeli nakoupit do kladenského Tesca nebo na výlet do Prahy. Někdy za nimi přijela nějaká návštěva, ale jinak po celou dobu tvrdě pracovali," doplnil Karlík. V místní restauraci, kam se chodili najíst, se hudebníci ochotně s každým fotili a vyhověli zájemcům o podpisy.

Videoklip ke skladbě You and Me od Dana McCaffertyho a Karla Maříka natočil fotograf Antonín Kratochvíl. | Video: Ear Music

O dva roky později Miloslav Šmídmajer s hudebníky natočil dokument nazvaný Nazareth - nekonečný rockový mejdan, který nabízí pohled do zákulisí. Štáb pracoval několik let ve Skotsku, Rakousku a Čechách, členové kapely se zúčastnili pražské premiéry.

McCafferty mimo jiné nazpíval hit Love Hurts jako duet s Jitkou Válkovou, Českou Miss 2010. Společně ho roku 2012 předvedli na pražském Staroměstském náměstí při rozsvícení vánočního stromu.

Zpěvák se také představil na akustickém koncertu v pražské Malostranské besedě, kde jej doprovodila kapela akordeonisty Karla Maříka. Z jejich spolupráce vznikl i videoklip You and Me, jehož režie se ujal český fotograf Antonín Kratochvíl. Pod textem byl s McCaffertym podepsán Miloš Skalka.

V roce 2016 se McCafferty představil ve velkém sále pražské Lucerny s frontmany sestav Rainbow a Uriah Heep plus orchestrem Virtuosi di Praga.

Ještě později McCafferty ke spolupráci na sólovém albu přizval českou skupinu Doctor Victor. A roku 2019 oznámil vydání desky Last Testament opět s akordeonistou Maříkem a bandem Doctor Victor. Doprovodil jej videoklipem Tell Me, který natočil v Praze a kde McCafferty ztvárnil bezdomovce bloumajícího opuštěným přístavem. "Tell Me je příběhem muže, který se snaží najít odpuštění za vše špatné, co v životě udělal svým nebližším," popsal rockovou baladu Mařík.