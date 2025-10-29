Hudba

Všichni mají iPhony, jen oni drží kytary. Manic Street Preachers zahrají v Praze

před 2 hodinami
Na festivalu Metronome Prague, který se příští rok uskuteční 19. až 21. června na letišti v Letňanech, vystoupí také skupina Manic Street Preachers. Kapela zdůrazňující na koncertech svůj původ z Walesu na akci doplní již dříve oznámené hudební hvězdy, mezi které patří zpěvák Nick Cave se skupinou The Bad Seeds nebo zpěvák, skladatel a frontman skupiny The Police Sting.
Velšská rocková kapela Manic Street Preachers bude příští rok dalším hostem festivalu Metronome Prague.
Velšská rocková kapela Manic Street Preachers bude příští rok dalším hostem festivalu Metronome Prague.

O festivalové účasti velšské rockové skupiny ve středu za promotérskou společnost Live Nation Czech Republic informoval Ondřej Pojzl.

Hudební festival Metronome Prague se do Letňan přesune z Výstaviště. Po deseti letech existence oznámili jeho zakladatelé partnerství s koncertní promotérskou společností Live Nation Czech Republic. Manic Street Preachers jsou považováni za jednu z nejvlivnějších kapel. Jejich hudba propojuje silné texty s politickým přesahem. Kapela, jež se před lety nechala slyšet, že "všichni ostatní mají iPhony a my pořád držíme kytary", si dává záležet na textech se sociálními tématy, ve kterých se projevují jejich levicové názory.

"Myslím, že psát se dá věrohodně jenom o tom, co vás zajímá. A já měl to štěstí, že jsem se dostal na univerzitu a vystudoval politologii a právo," podotkl v jednom z rozhovorů baskytarista Nicky Wire.

Manic Street Preachers, kteří se v Česku představili již několikrát (jako třeba v roce 2019 na festivalu Rock for People v Hradci Králové), vydali své debutové album s názvem Generation Terrorists v roce 1992. Mezníkem jejich kariéry se stalo čtvrté album Everything Must Go z roku 1996, které kapele vyneslo dvě prestižní ceny Brit Awards v kategoriích Nejlepší britská kapela a Nejlepší album roku.

