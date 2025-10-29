Všichni mají iPhony, jen oni drží kytary. Manic Street Preachers zahrají v Praze

O festivalové účasti velšské rockové skupiny ve středu za promotérskou společnost Live Nation Czech Republic informoval Ondřej Pojzl.
Hudební festival Metronome Prague se do Letňan přesune z Výstaviště. Po deseti letech existence oznámili jeho zakladatelé partnerství s koncertní promotérskou společností Live Nation Czech Republic. Manic Street Preachers jsou považováni za jednu z nejvlivnějších kapel. Jejich hudba propojuje silné texty s politickým přesahem. Kapela, jež se před lety nechala slyšet, že "všichni ostatní mají iPhony a my pořád držíme kytary", si dává záležet na textech se sociálními tématy, ve kterých se projevují jejich levicové názory.
"Myslím, že psát se dá věrohodně jenom o tom, co vás zajímá. A já měl to štěstí, že jsem se dostal na univerzitu a vystudoval politologii a právo," podotkl v jednom z rozhovorů baskytarista Nicky Wire.
Manic Street Preachers, kteří se v Česku představili již několikrát (jako třeba v roce 2019 na festivalu Rock for People v Hradci Králové), vydali své debutové album s názvem Generation Terrorists v roce 1992. Mezníkem jejich kariéry se stalo čtvrté album Everything Must Go z roku 1996, které kapele vyneslo dvě prestižní ceny Brit Awards v kategoriích Nejlepší britská kapela a Nejlepší album roku.
Pořadatelé ve středu oznámili i další vystupující, mezi kterými jsou zástupci americké alternativní rockové scény The Flaming Lips, britská formace Slowdive nebo španělská zpěvačka kombinující elektroniku a latinské rytmy Judeline. "Metronome Prague 2026 kombinuje hvězdy světové scény, nové objevy i unikátní atmosféru městského festivalu," podotkl Pojzl. Více informací se nachází na stránkách festivalu.
Největším lákadlem letošního Metronome Prague byla kanadská zpěvačka Alanis Morissetteová, která na festivalu připomněla 30 let od vydání svého zásadního alba Jagged Little Pill. Morissetteová se zařadila mezi další slavné hosty festivalu, jakými v jeho dosavadní historii byli například Kraftwerk, Jamiroquai, Primal Scream, Beck, Zaz, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Chemical Brothers, David Byrne nebo John Cale.