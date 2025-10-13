Hudba

Dvojitá dávka hvězd. Po Nicku Caveovi na Metronomu Prague 2026 zazpívá i Sting

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Na hudební festival Metronome Prague přijede v červnu 2026 zpěvák, skladatel a frontman skupiny The Police Sting. Autor více než 100 milionů prodaných alb přiveze do Prahy svou STING 3.0 World Tour. Po charismatickém australském zpěvákovi Nicku Caveovi se skupinou The Bad Seeds jde o druhou oznámenou hvězdu pražského festivalu. Za agenturu Live Nation Czech Republic o tom informoval Ondřej Pojzl.
Sting, který je držitelem 17 cen Grammy, přijede v červnu 2026 na pražský festival Metronome Prague. | Foto: Matej Slávik

Sting obdržel 17 cen Grammy a je členem rock&rollové síně slávy. Do Česka se od covidové pandemie vrátí poněkolikáté. Jeho nejbližší koncert se uskuteční v sobotu 18. října v brněnské Winning Group Areně.

Na festivalu Metronome Prague by se podle Pojzla měl Sting postarat v neděli 21. června 2026 o velkolepé finále. Koncert Nicka Cavea s kapelou je na programu o den dříve. Festival začne v pátek 19. června 2026.

Aktuální světovou tour s připravenou show absolvuje tříčlenná kapela včetně Stinga. "Na pódiu nechybí jeho dlouholetý parťák, kytarový mág Dominic Miller, který se Stingem spolupracuje už více než 30 let a patří k nejuznávanějším kytaristům světa," uvedl Pojzl.

Miller se mimo jiné proslavil kytarovými sóly. Třetím na pódiu bude bubeník Chris Maas, který si zahrál s Mumford & Sons či Maggie Rogersovou. Sting publikum Metronome Prague nadchl už v roce 2017. Na novém turné spojuje legendární skladby se svěží energií.

Sting se přitom nevyznačuje hvězdnými manýry. Před vystoupením podle Pojzla často jenom pije zázvorový čaj a cvičí jógu. "Image světové hudební ikony v kombinaci s jeho přirozenou skromností dělá ze Stingových vystoupení zážitek, který si žádný fanoušek hudby nesmí nechat ujít," uvedl Pojzl.

Sting

Vstupenky se začnou prodávat v nejbližších dnech. Třídenní vstupenka na Metronome bude stát 3 690 korun, jednodenní bude od 1 990 korun. Při letošním festivalu se cenové rozmezí vstupenek pohybovalo do 3 850 korun. Největším lákadlem letošního Metronome Prague byla kanadská zpěvačka Alanis Morissetteová.

Festival se v příštím roce přesune z dosavadního působiště na holešovickém Výstavišti na letiště do Letňan.

 
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Sting Nick Cave festival Metronome Festival

Další zprávy