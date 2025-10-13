Dvojitá dávka hvězd. Po Nicku Caveovi na Metronomu Prague 2026 zazpívá i Sting

Sting obdržel 17 cen Grammy a je členem rock&rollové síně slávy. Do Česka se od covidové pandemie vrátí poněkolikáté. Jeho nejbližší koncert se uskuteční v sobotu 18. října v brněnské Winning Group Areně.
Na festivalu Metronome Prague by se podle Pojzla měl Sting postarat v neděli 21. června 2026 o velkolepé finále. Koncert Nicka Cavea s kapelou je na programu o den dříve. Festival začne v pátek 19. června 2026.
Aktuální světovou tour s připravenou show absolvuje tříčlenná kapela včetně Stinga. "Na pódiu nechybí jeho dlouholetý parťák, kytarový mág Dominic Miller, který se Stingem spolupracuje už více než 30 let a patří k nejuznávanějším kytaristům světa," uvedl Pojzl.
Miller se mimo jiné proslavil kytarovými sóly. Třetím na pódiu bude bubeník Chris Maas, který si zahrál s Mumford & Sons či Maggie Rogersovou. Sting publikum Metronome Prague nadchl už v roce 2017. Na novém turné spojuje legendární skladby se svěží energií.
Sting se přitom nevyznačuje hvězdnými manýry. Před vystoupením podle Pojzla často jenom pije zázvorový čaj a cvičí jógu. "Image světové hudební ikony v kombinaci s jeho přirozenou skromností dělá ze Stingových vystoupení zážitek, který si žádný fanoušek hudby nesmí nechat ujít," uvedl Pojzl.
Vstupenky se začnou prodávat v nejbližších dnech. Třídenní vstupenka na Metronome bude stát 3 690 korun, jednodenní bude od 1 990 korun. Při letošním festivalu se cenové rozmezí vstupenek pohybovalo do 3 850 korun. Největším lákadlem letošního Metronome Prague byla kanadská zpěvačka Alanis Morissetteová.
Festival se v příštím roce přesune z dosavadního působiště na holešovickém Výstavišti na letiště do Letňan.