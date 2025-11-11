Hudba

“Kokain jsem v životě neměl, tohle je chřipka.” Američan v Praze sestrojil stroj času

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 3 hodinami
Jakoby pondělní seance na pražském Výstavišti vytvořila mezeru v realitě. Hodinu a půl trvající vystoupení brooklynského producenta Oneohtrix Point Never probouralo sonické stěny do devadesátkové minulosti, aby z rozházených sutin vystavělo kubistickou kapli elektronické muziky, kde místo varhan zní analogové lupání posypané emotivními melodiemi.
Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never patří už mnoho let k hlavním hvězdám britského vydavatelství Warp Records. V Praze ukázal, že jeho chystaná deska Tranquilizer bude opět velkou událostí.
Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never patří už mnoho let k hlavním hvězdám britského vydavatelství Warp Records. V Praze ukázal, že jeho chystaná deska Tranquilizer bude opět velkou událostí. | Foto: Warp Records

Krátce před osmou, kdy měl na pódiu pražské Nové spirály začít další večírek v rámci festivalu Prague Sounds, se na projekčním plátně objevil dlouhý, ale dobře srozumitelný vzkaz. Stovky lidí se tak dozvěděly, že by zvukové záznamy z nadcházejícího koncertu neměli sdílet na sociálních sítích.

Související

Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

The XX

"Budeme hrát novou muziku, která ještě nevyšla, a je pro nás důležité prožívat ji přímo a teď. Taky bychom rádi, aby i ostatní měli stejnou příležitost jako vy slyšet hudbu v úplné formě, až vyjde 21. listopadu," zněla promítaná prosba.

Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never (OPN) totiž do Prahy dorazil představit svou novou desku Tranquilizer. Z ní je zatím dostupných jen několik singlů. "Přehrajeme vám ji od začátku do konce," oznámil Lopatin do mikrofonu, když spolu s autorem projekcí Freeka Tetem vyskočili deset minut po osmé večer na pódium.

I díky dobré akustice Nové spirály Lopatin nemusel mluvit do mikrofonu. A tak třeba děkovná slova za aplaus dokázala vytvořit komorní atmosféru, která tolik odporovala mohutným zvukovým plochám, jež se po celých devadesát minut koncertu řítily na publikum.

Technické potíže nevadily

Rozjezd společného setu OPN a Freeka Teta zpomalily technické potíže. Vizuální umělec totiž muziku doprovázel originálními projekcemi. Ty nejenže promítal, ale i rovnou vyráběl, kdy svým telefonem a malou kamerou natáčel jakousi zmenšeninu obývacího pokoje s bílým kobercem, kam třeba pod dveřmi pronikal kouř.

Související

Zavrť tím zadkem. Návrat do devadesátek se nekonal, Groove Armada diktovala nadčasově

Groove Armada v pražském klubu Roxy (12. 10. 2025)

Hned u třetí skladby nazvané Lifeworld sál na několik minut potemněl a utichl. Záměr to nebyl. Jen error. Technici museli videoprojekci připojit znovu. Vlastně to ale vůbec nevadilo. Lifeworld je díky úsečné melodii, minimalistickým beatům a vypreparovanému hoboji jednou z nejsilnějších skladeb desky, a tak její mrazení způsobující úvod zazněl hned dvakrát.

Stejně jako v dalších písničkách OPN odkryl i to, jakým způsobem pracuje s elektronikou. Nejenže se člověk mnohokrát neubránil dojmu, že se Lopatin nejspíš učil od takových mistrů Warp Records, jakými jsou Boards of Canada, Autechre či Aphex Twin, ale OPN navíc pracuje s nedořečeným.

Když už vytáhne taneční beat nebo ambientní pasáž vonící devadesátkovými parties, ještě než se stihne dostat posluchači pod kůži, zbortí jej, rozemele a vystaví z něj novou elektronickou mozaiku okořeněnou analogovými lupanci, kterou znovu vrhne na posluchače.

Byla to událost. A ještě bude

Absolutní hody ve stylu Warp Records, kde se promíchalo téměř všechno, co tuhle emblematickou značku definuje, nastaly se skladbou Measuring Ruins. Oproti studiové verzi ji OPN v jedné pasáži vybavil průraznými a řádně zlomenými beaty, prim tu ale hraje syntezátorová melodie vracející člověka do reality elektronických festivalů přelomu tisíciletí, kdy se do mozkové kůry už navždy vryly momenty letního svítání a radosti z prázdninového bytí.

Související

Jemně podchlazená krása. Alva Noto připomněl historii i rizika ambientní hudby

Alva Noto & Ensemble Modern, Prague Sounds, 2023

Pocit samozřejmosti a přirozenosti večírku dodávala i Lopatinova nenucenost. V jednu chvíli se třeba přiznal, že jsou oba s Freeka Tetem nemocní, a tak se omlouvají, pokud budou potahovat nosem nebo smrkat. "Kokain jsem za celý svůj život neměl, tohle mám z chřipky," rozesmál se a nebyl důvod mu nevěřit.

Když odehrál všech patnáct skladeb z chystaného alba, připravil si ještě na rozloučenou dvě písničky. Digitální orgie se v té chvíli střídaly s těmi stroboskopovými a čím dál jasnější bylo, že tohle je už skutečný konec, že po takovém ataku už druhý přídavek prostě přijít nemůže. A taky že nepřišel.

Pondělní vystoupení Daniela Lopatina vytvořilo zvláštní skulinu v realitě. Jeho muzika má dar vytvářet jinou dimenzi a člověka sunout do nových souvislostí. I proto je jasné, že jeho nová deska Tranquilizer bude ještě velkou událostí. Praha měla to štěstí, že ji mohla slyšet mezi prvními. Tohle se nezapomíná.  

Prague Sounds: Oneohtrix Point Never

  • Místo: Nová spirála, Praha-Holešovice
  • Datum: 10. listopadu 2025
  • Line-up: Oneohtrix Point Never (USA) + VJ Freeka Tet (FRA)
  • Hodnocení Ondřeje Stratilíka: 85 %
 
Mohlo by vás zajímat

Posmrtné album "Opatruj." připomíná jedinečnost Davida Stypky. A to i přes nedostatky

Posmrtné album "Opatruj." připomíná jedinečnost Davida Stypky. A to i přes nedostatky

Recenze: Potkali se Čapek, Janáček a Hrůša. Provokativní česká opera ovládla Londýn

Recenze: Potkali se Čapek, Janáček a Hrůša. Provokativní česká opera ovládla Londýn

Hůlka, Machálková a další pomohou Marušce dobročinným muzikálem k řidičáku

Hůlka, Machálková a další pomohou Marušce dobročinným muzikálem k řidičáku
1:08

Nenechte si ujít: Sci-fi s vtipnou androidkou či umělecký pohled z kabiny tramvaje

Nenechte si ujít: Sci-fi s vtipnou androidkou či umělecký pohled z kabiny tramvaje
Přehled
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah koncert Struny podzimu Prague Sounds Warp Records elektronická hudba festival

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

ŽIVĚ
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 14 minutami
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

ŽIVĚ
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami

Exterorista v Bílém domě. Trump vítá muže, kterého Amerika kdysi chtěla mrtvého

Exterorista v Bílém domě. Trump vítá muže, kterého Amerika kdysi chtěla mrtvého
Prohlédnout si 12 fotografií
Americká vláda zrušila desetimilionovou odměnu za jeho dopadení loni v prosinci a jen před týdnem zrušila Rada bezpečnosti OSN sankce vůči němu i ministrovi vnitra Anasu Chatábovi. Následně zrušily sankce i USA a Británie a odstranily je ze seznamu "zvlášť označených globálních teroristů".
V roce 2013 ho Spojené státy označily za teroristu kvůli jeho vazbám na al-Káidu. Tehdy vystupoval pod jménem Abú Muhammad al-Džulání. Od skupiny se odtrhl v roce 2016 a upevnil svou moc na severozápadě Sýrie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení.
před 1 hodinou
Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up Stardust Solutions chce odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a snížit tak teplotu planety. Vědci ale před experimentem varují.
před 1 hodinou
Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Forenzní genetik Daniel Vaněk odkrýval masové hroby ve Srebrenici. Dnes sleduje podobné obrazy z konfliktů v Gaze nebo na Ukrajině.
před 1 hodinou
ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

Skupina ČEZ letos vyplatí státu na "windfall tax" až 34 miliard Kč. V příštím roce už daň z mimořádných zisků končí. Ke spokojenosti samotné firmy
Další zprávy