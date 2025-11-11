“Kokain jsem v životě neměl, tohle je chřipka.” Američan v Praze sestrojil stroj času

Krátce před osmou, kdy měl na pódiu pražské Nové spirály začít další večírek v rámci festivalu Prague Sounds, se na projekčním plátně objevil dlouhý, ale dobře srozumitelný vzkaz. Stovky lidí se tak dozvěděly, že by zvukové záznamy z nadcházejícího koncertu neměli sdílet na sociálních sítích.
"Budeme hrát novou muziku, která ještě nevyšla, a je pro nás důležité prožívat ji přímo a teď. Taky bychom rádi, aby i ostatní měli stejnou příležitost jako vy slyšet hudbu v úplné formě, až vyjde 21. listopadu," zněla promítaná prosba.
Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never (OPN) totiž do Prahy dorazil představit svou novou desku Tranquilizer. Z ní je zatím dostupných jen několik singlů. "Přehrajeme vám ji od začátku do konce," oznámil Lopatin do mikrofonu, když spolu s autorem projekcí Freeka Tetem vyskočili deset minut po osmé večer na pódium.
I díky dobré akustice Nové spirály Lopatin nemusel mluvit do mikrofonu. A tak třeba děkovná slova za aplaus dokázala vytvořit komorní atmosféru, která tolik odporovala mohutným zvukovým plochám, jež se po celých devadesát minut koncertu řítily na publikum.
Technické potíže nevadily
Rozjezd společného setu OPN a Freeka Teta zpomalily technické potíže. Vizuální umělec totiž muziku doprovázel originálními projekcemi. Ty nejenže promítal, ale i rovnou vyráběl, kdy svým telefonem a malou kamerou natáčel jakousi zmenšeninu obývacího pokoje s bílým kobercem, kam třeba pod dveřmi pronikal kouř.
Hned u třetí skladby nazvané Lifeworld sál na několik minut potemněl a utichl. Záměr to nebyl. Jen error. Technici museli videoprojekci připojit znovu. Vlastně to ale vůbec nevadilo. Lifeworld je díky úsečné melodii, minimalistickým beatům a vypreparovanému hoboji jednou z nejsilnějších skladeb desky, a tak její mrazení způsobující úvod zazněl hned dvakrát.
Stejně jako v dalších písničkách OPN odkryl i to, jakým způsobem pracuje s elektronikou. Nejenže se člověk mnohokrát neubránil dojmu, že se Lopatin nejspíš učil od takových mistrů Warp Records, jakými jsou Boards of Canada, Autechre či Aphex Twin, ale OPN navíc pracuje s nedořečeným.
Když už vytáhne taneční beat nebo ambientní pasáž vonící devadesátkovými parties, ještě než se stihne dostat posluchači pod kůži, zbortí jej, rozemele a vystaví z něj novou elektronickou mozaiku okořeněnou analogovými lupanci, kterou znovu vrhne na posluchače.
Byla to událost. A ještě bude
Absolutní hody ve stylu Warp Records, kde se promíchalo téměř všechno, co tuhle emblematickou značku definuje, nastaly se skladbou Measuring Ruins. Oproti studiové verzi ji OPN v jedné pasáži vybavil průraznými a řádně zlomenými beaty, prim tu ale hraje syntezátorová melodie vracející člověka do reality elektronických festivalů přelomu tisíciletí, kdy se do mozkové kůry už navždy vryly momenty letního svítání a radosti z prázdninového bytí.
Pocit samozřejmosti a přirozenosti večírku dodávala i Lopatinova nenucenost. V jednu chvíli se třeba přiznal, že jsou oba s Freeka Tetem nemocní, a tak se omlouvají, pokud budou potahovat nosem nebo smrkat. "Kokain jsem za celý svůj život neměl, tohle mám z chřipky," rozesmál se a nebyl důvod mu nevěřit.
Když odehrál všech patnáct skladeb z chystaného alba, připravil si ještě na rozloučenou dvě písničky. Digitální orgie se v té chvíli střídaly s těmi stroboskopovými a čím dál jasnější bylo, že tohle je už skutečný konec, že po takovém ataku už druhý přídavek prostě přijít nemůže. A taky že nepřišel.
Pondělní vystoupení Daniela Lopatina vytvořilo zvláštní skulinu v realitě. Jeho muzika má dar vytvářet jinou dimenzi a člověka sunout do nových souvislostí. I proto je jasné, že jeho nová deska Tranquilizer bude ještě velkou událostí. Praha měla to štěstí, že ji mohla slyšet mezi prvními. Tohle se nezapomíná.
Prague Sounds: Oneohtrix Point Never
- Místo: Nová spirála, Praha-Holešovice
- Datum: 10. listopadu 2025
- Line-up: Oneohtrix Point Never (USA) + VJ Freeka Tet (FRA)
- Hodnocení Ondřeje Stratilíka: 85 %